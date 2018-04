12 vlastností muže, který se neopouští

Hlavním cílem každého z nás by v životě mělo být nalezení své ideální „druhé poloviny“. Spřízněné duše, se kterou se budete vždy cítit, jako byste k sobě neoddělitelně patřili už od nepaměti. Jenže všichni jsme jen lidé, a tak se mezi námi najdou i takové ženy, které nemají problém svého vyvoleného poslat ve slabší chvilce k vodě. Pak ovšem svého rozhodnutí často až do konce života litují.

Proto pokud se vám podaří najít a získat muže, který v sobě bude spojovat těchto dvanáct vlastností, važte si jej, držte se jej a nedovolte mu odejít. Je totiž dost možné, že někoho podobného už nikdy v životě nepotkáte.

1. Je empatický

Žena většinou potřebuje, aby jí muž především naslouchal, ne aby jí organizoval celý život. Je ráda, když se muž zajímá o její život, touhy, přání, sny i práci, umí se vcítit do jejích pocitů a když jí dokáže být oporou.

2. Je galantní

Galantnost je ozdobou muže, kterou žena dokáže ocenit. Pokud muž ženě přidrží dveře nebo jí pomůže do kabátu, jde tím správným směrem. Ženy chtějí být hýčkány a chtějí cítit, že si jich muž váží. Proto se málokterá vzdá svého vždy galantního partnera.

3. Má smysl pro humor

Žena vždy ocení, když muž oplývá smyslem pro humor, ať už v soukromí, nebo ve společnosti. Jeho humor má však být laskavý a inteligentní.

4. Je charakterní

Žena očekává od muže, že bude přiměřeně sebevědomý, bude se umět rychle rozhodnout, bude průbojný, ale zároveň si vždy uchová svůj charakter.

5. Má co říci

Muž, který má co říci o širokém spektru zajímavých témat a dokáže nadchnout, je vždy pro ženu přitažlivý. Zároveň to leccos naznačuje o jeho energičnosti, schopnostech a inteligenci.

6. Je vnímavý k ženiným potřebám

Jako každý, i žena má své potřeby. Vnímaví muži, kteří svým ženám na očích vidí, co jim chybí a co potřebují, jsou ceněni nad zlato. Dokáží totiž bez zaváhání dělat kompromisy a investovat svou energii i čas do toho, aby se jejich drahá polovička cítila lépe.

7. Vytváří pocit bezpečí

Říká se, že základem každého úspěšného vztahu je vzájemný pocit bezpečí obou partnerů. Když se v objetí svého muže cítíte v bezpečí, víte, že mu můžete bezmezně důvěřovat a on tady pro vás vždy bude.

8. Je komunikativní

Pokud muž dokáže s ženou hovořit na nejrůznější témata, má velké plus. Když se se svým partnerem nemáte problém zapovídat tak, že čas letí jako zběsilý a celé hodiny se náhle zdají jako pár minut, víte, že jste našli svou spřízněnou duši.

9. Umí vařit

Muž, který se umí výborně otáčet v kuchyni, je vždy mnohem atraktivnější. Ženy si jsou vědomy toho, že vaření bylo odjakživa jejich doménou, takže výbornou večeři od svého šikovného partnera dokáží o to víc ocenit.

10. Umí tančit

Tanec byl pro ženy odjakživa formou předehry. Odehrává se při něm celá řada emocí a doteků, které vysílají jasné podvědomé signály. Pokud galantní muž umí navíc výborně tančit a ženu na parketu bez problémů vést, bude se s ním velmi pravděpodobně cítit jako v nebi.

11. Má vyřešenu minulost

Ženy jsou velmi vnímavé na situace, kdy se muž v rozhovoru s nimi vrací ke svým minulým známostem nebo dokonce srovnává nynější partnerku s expřítelkyní. A ještě vnímavější jsou na situace, kdy se taková bývalá partnerka stále v jejich životě pohybuje. Muž, se kterým chcete strávit život, má vždy svou minulost vyřešenou a jakékoliv ozvěny z minulosti vždy ignoruje.

12. Nelže

Vlastnost, kterou ocení asi každý. U svého muže ovšem víc než u koho jiného ženě imponuje, pokud je vždy čestný, umí se ke všemu postavit jako chlap a neschovává se za lži a výmluvy.