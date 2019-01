12 vlastností ženy, která se neopouští

Podstata přírodního zákonu nás předurčuje k vytvoření jednotného a harmonického celku spojením dvou protikladů. Ovšem hledání vhodné polovičky je cestou, která může být mnohdy velmi vyčerpávající. Pokud jste měli to štěstí a takovou ženu jste našli, držte se jí a nikdy, opravdu nikdy, ji neopouštějte. Ne všichni muži se totiž chovají rozumně, pokud potkají lásku svého života. A věřte, že svého chování později litují. Pokud v sobě žena, která je vám nablízku, spojuje dvanáct uvedených vlastností, je to ta pravá a nikdy ji nedovolte odejít.

1. Je chytřejší, než vy

Každý muž potřebuje chytřejší ženu, protože jen taková partnerka mu pomůže projít životem a bude mu oporou. Říká se, že za každým velkým mužem se skrývá ještě větší žena. A je to pravda. Bez ženy není muž nic více než obyčejný egoista. Přiveďte do jeho života inteligentní ženu a uvidíte, že se u něj objeví chuť, snaha a elán k tomu, aby ve vztahu nic nepokazil.

2. Je krásná

Krásu určují oči pozorovatele. Pokud partnerku považujete za neuvěřitelně krásnou, a to podle vašeho vlastního vkusu, držte se jí. V dnešní době někteří lidé přikládají kráse a vnějšímu vzhledu příliš mnoho váhy, a tím i pozornosti. A naproti tomu stojí lidé, kteří proti této koncepci protestují a svému vnějšímu vzhledu nevěnují pozornost vůbec. Krásou se přitom lidé kochají od chvíle, kdy jsou schopni dívat se. Není to nic, za co bychom se měli stydět. Je však důležité naučit se oceňovat krásu správným způsobem.

3. Je hodná a starostlivá

Dobří lidé jsou hodní lidé. Pokud není vaše vyvolená hodná, je zbytečné zabývat se tím, že jste ji vůbec potkali. Pro ženy je důležitou vlastností umění péče o druhé. V některých vztazích je ale muž starostlivější než žena. Některé ženy jenom nechtějí děti, i když ve všech ženách dřímá mateřský instinkt. Pokud chcete jednoho krásného dne založit rodinu, musíte si být jist tím, že stejné přání má i vaše partnerka.

4. Je energická

Život bývá čas od času složitý. A někdy bývá naopak nudný a monotónní. Ženy tady nejsou od toho, aby se staraly o zábavu mužů. Nicméně se ženou, která je energická, čilá a přijímá všechny výzvy a dobrodružství, budete šťastnější.





5. Hluboce vás miluje

Jedná se o bezpochyby nejdůležitější podmínku. Pokud vás žena miluje, miluje vás celým svým srdcem. Láska mužů je na rozdíl od té ženské příliš egocentrická. Ženy mají schopnost bezmezně se oddat tomu, koho milují. Pokud jste našli ženu, která vás takto hluboce miluje, našli jste zároveň největší dar v životě.

6. Umí dělat kompromisy

Zástupci obou pohlaví bývají tvrdohlaví. Máme rádi věci takové, jaké jsou, bez zbytečných a nepotřebných úprav. Nicméně vztahy se zakládají na kompromisech. A pokud chcete, aby vztahy fungovaly, musíte se najít ženu, která nemá s kompromisy problém. Partnerka, která umí slevit ze svých přání nebo nároků je ale jen polovinou vyhrané bitvy. To stejné se musíte naučit také vy.

7. Vytváří pocit domova

Opravdově milovat znamená najít své místo ve světě, najít poprvé v životě svůj vlastní domov. Pokud takový domov naleznete, znamená to, že nic víc už nepotřebujete. Pokud jí hledíte do očí a jste šťastný, jste také doma. Neodcházejte.

8. Ráda vás upozorní na vaše chyby

Každý muž potřebuje ženu, která ho zbaví jeho vlastní hlouposti. Muži totiž mají zvláštní schopnost přijímat nesprávná řešení a dělat hloupé věci. Žena, která vám bude připomínat, kdy děláte chybu, vám může zachránit život. Nebo ho také úplně zkazit.

9. Působí žensky, ale je to silná osobnost

Každý má na ženy svůj vkus. Ale všechny jsou spojením ženskosti a síly. Silná žena je partner, kterého každý muž potřebuje. Žena, ze které její ženství sálá je - prostě žena. Tyto dvě vlastnosti nicméně nejsou protikladné. Naopak, velmi často se doplňují. Žena zná svou cenu, ale přitom je hrdá na to, že se narodila právě ženou.





10. Je vášnivá

Život plný vášně stojí za žití. Ale žít vášnivý život sám tak trochu není možné. Vášeň vzniká mezi dvěma osobami. Vášeň je krásná tím, že je nakažlivá. Je to nemoc, kterou každý na světě rád onemocní.

11. Je společenská

Někteří muži si hledají ženy, které nejraději sedí doma. A samozřejmě, že existuje mnoho žen, kterým to vyhovuje. Na druhou stranu, mnozí touží po ženě společenské, které domácí role nevyhovuje. Pokud chce vaše žena zůstat doma, chce vařit, uklízet a starat se o děti, ujistěte se, že právě ona je typem ženy, kterou tento způsob života naplňuje a jako domácí hospodyňka se dokonale realizuje.

12. Znamená pro vás vše

Někdy šíleně milujeme člověka a nedokážeme vysvětlit proč. A upřímně, příčinu ani znát nepotřebujete. Pokud ji milujete a život bez ní si neumíte představit, nedovolte, abyste ji opustil. Pokud pro vás tak mnoho znamená, musíte si to uvědomit. Mnoho lidí si často neuvědomuje, co pro ně druhý znamená, dokud ho, nebo ji neztratí. Myslíme si, že dostaneme druhou šanci, že se možná potkáme znovu. Stát se to může. Ale pravděpodobný je i opak. Můžete ji ztratit navždy. A pak dlouhé roky litovat, že jste nechali odejít to nejdůležitější ve vašem životě. Neriskujte.