13 chyb, které dělají všichni rodiče teenagerů

Proč jsou vztahy mezi rodiči a teenagery často velmi napjaté? Co nám brání tomu vytvořit si s dětmi silné a pevné vztahy a neztratit jejich důvěru?

Je důležité pochopit, že ty metody, které jsme při výchově svých dětí uplatňovali, když byly malé, dnes už neplatí. Tuto skutečnost je třeba přijmout a změnit svůj přístup.

Vyhněte se 13 nejčastějším chybám ve výchově teenagerů. Přinejmenším v jednom bodě se najde snad každý z nás:

1. Trváte na upřímnosti

Pro mnohé z rodičů je těžké přijmout skutečnost, že už nemohou zasahovat do všech sfér života svého dítěte. Často si pak začínají vynucovat upřímnost. Dítě ale touží po soukromí a některé věci rodičům sdělovat nechce.

Je důležité poskytnout v tuto chvíli dítěti pocit nezávislosti. Je třeba, aby se naučilo spoléhat samo na sebe. Neubíjejte jeho sebedůvěru, dovolujte mu hájit svůj názor. Čím větší tlak budete na teenagera vyvíjet, tím víc se začne uzavírat sám do sebe, přestane vám důvěřovat a bude si jednat za vašimi zády.





2. Porušujete osobní prostor teenagera

Děláme to z těch nejlepších důvodů – alespoň si to myslíme. Abychom dítě ochránili, prohledáváme mu šuplíky, batohy, pročítáme korespondenci, kontrolujeme obsah počítače.

Nejenže tím vším dáváme najevo, že své dítě nerespektujete, navíc ještě hrubě zasahujete do jeho osobního prostoru. Výsledkem bude pouze to, že dítě ztratí důvěru ve vás, v sebe i v lidi obecně.

Řešením samozřejmě není rezignovat na snahu dítě chránit, ale kontrola musí probíhat na základě vzájemné dohody. Snažte se spolu mluvit otevřeně a buďte spravedliví.

3. Ignorujete názor teenagera

Rozhodující slovo musí mít samozřejmě rodič, ale nebrat ohledy na názory dítěte je špatně. Vzbuzujete tak v dítěti pocit, že pro vás není důležité. Dávejte dítěti najevo, že ho respektujete a jeho názor je pro vás důležitý.

Ignorovat názory teenagera může vést k dvěma věcem:

1) Dítě začne být agresivní a tvrdohlavé.

2) Dítě ztratí schopnost samostatně se rozhodovat a stát si za svým.





4. Kladete nekonkrétní požadavky

Pokud chcete, aby vás dítě poslechlo, dávejte mu konkrétní úkoly. Obecné požadavky mohou časem vést k velkému konfliktu. Dítě se může domnívat, že už splnilo vše, oč jste žádali, zatímco vy se budete zlobit za nesplněné úkoly.

Proto buďte vždy konkrétní a ujistěte se, že vám dítě správně porozumělo.





5. Zlehčujete pocity teenagera

Rodiče se často domnívají, že dítě vše příliš dramatizuje. Dospívání ale může být velice náročné období a zvládat emoce může být opravdu těžké. Možná, že vám se problémy dítěte jeví jako malicherné, berte ale ohledy na to, jak se jeví jemu. Nedostatek podpory ze strany rodičů vede k pocitu osamělosti a odcizení. Dítě se uzavírá samo do sebe anebo naopak začíná být agresivní a výbušné.

Snažte se brát vážně vše, co dítě prožívá a na čem mu záleží. Respektujte jeho pocity, ceňte si jeho důvěry. Dávejte mu najevo, že ho chápete a jste tu pro něj.

6. Nejste konzistentní ve svých názorech

Snažte se chovat před dítětem konzistentně. Dítě by mělo vědět, jakou reakci od vás může čekat. Je třeba pochopit, že dospívající jsou, co se týče toho, jak druzí plní své sliby, velmi vnímaví. Pokud budete slibovat, co nedodržíte, jednat v rozporu s tím, co tvrdíte, nebo měnit své názory, dítě vás brzy přestane brát vážně. Vaše slova pro něj začnou být prázdná a vy ztratíte autoritu.





7. Snažíte se řídit jeho život příliš mnoho

Úkol rodičů je vést, ne řídit a diktovat. Tím, že neposkytnete dítěti prostor k vlastnímu vývoji, způsobíte, že ztratí vlastní integritu a sebeúctu. Rodiče dospívajících by se měli snažit o rozumné kompromisy. Rozhodujte se společně a buďte ochotni dělat ústupky.

8. Žijete jeho život

Měli byste žít i svůj vlastní život a nechat dítě žít ten svůj. Najděte si čas na odpočinek a na své vlastní zájmy. Jen tak budou moci být na vás děti pyšné, budou si vás cenit a respektovat vás.





9. Nezajímáte se o život teenagera

Zajímejte se o to, co dítě dělá, co prožívá, co ho zajímá. Je nutné, abyste věděli, co je pro vaše dítě důležité, jinak nebudete mít o čem mluvit a nebudete moci pracovat na společném vztahu.

10. Neustále kritizujete vše, co dítě udělá

Mnoho rodičů si myslí, že by měli chválit jen za ty nejlepší výsledky. Obávají se totiž, že je tak motivují k většímu úsilí. Dospívající děti ale potřebují cítit podporu a slyšet souhlas od svých rodičů. Tím dodáte dítěti odvahu a sílu k tomu, aby se nevzdávalo a dokázalo překonávat potíže a nezdary.





11. Nezajímáte se o jejich přátele

Rodiče by se měli zajímat o přátele, s nimiž dítě tráví svůj volný čas. Zkuste se s nimi alespoň trochu seznámit a poznat je. Netlačte ale příliš na pilu a nenarušujte soukromí, když je to nežádané.

Upřímný zájem posílí váš vztah s dítětem. Kromě toho budete klidnější, až bude vaše dítě mimo domov – budete totiž vědět, s kým svůj čas tráví. A pokud budete mít s přáteli svého dítěte dobré vztahy, mohou vám v případě, že se ocitnete v situaci, kdy si nebudete vědět rady, poradit a pomoci. Jsou ostatně věci, které dítě řekne spíš svým kamarádům, než rodičům.

12. Nevážíte si ho

Jistě, děti během svého dospívání vyvádí nejrůznější věci a někdy je jen velice těžké zůstat trpěliví. Ale je hloupost domnívat se, že argumenty pronesené vysokým tónem, budou mít větší dopad. Pokud se situace bude opakovat, dítě k vám začne ztrácet respekt. To, že křičíte, je pro dítě pouze důkazem vašeho selhání.





13. Trávíte společně málo času

Ano, dospívající jsou už velmi soběstační a nevyžadují tolik pozornosti ze strany rodičů, jako když byli malí, ale v každém věku potřebujeme cítit, že nás naše rodinu miluje. Věnujte alespoň půlhodinku denně rodině. O víkendech můžete vyrazit společně na výlet, podívat se spolu na film anebo si zahrát nějakou stolní hru.

Vyvarujte se toho, aby se váš vzájemný vztah smrskl na pouhý formální dialog.

Něco na odlehčení:

Takhle vypadá každý rodič, který čeká, až dítě konečně dokončí úkoly.

pikabu