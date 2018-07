13 chyb ve výchově, které vedou k rozvoji dětských neuróz

Jestliže nechcete z dítěte vychovat neurotika, těchhle 13 věcí nikdy nezkoušejte!

1. Nežádejte dítě o nemožné

Nechtějte po dítěti víc, než čeho může reálně dosáhnout. Nemůžete po dvouletém dítěti žádat, aby recitovalo básně anebo dokázalo násobit a dělit. A nemůžete po desetiletém dítěti chtít, aby mělo jasno ve svých životních plánech.





2. Nehlídejte dítě neustále

Snaha neztratit své dítě ani na vteřinku z dohledu a být stále s ním a řešit za něj každý problém, nevede k ničemu dobrému. Dítě se musí naučit odpovědnosti, protože celý život nebude mít za zády vás, abyste jeho problémy vyřešili. Buďte tu vždy pro dítě, ale nezasahujte, pokud se dítě dovede poprat se situací samo.





3. Používáte fráze jako „ty vždycky…“ nebo „ty nikdy…“

Naučte se s dítětem správně komunikovat. Nezačínejte větu slovy „ty nikdy“, „ty vždycky“, „všichni kromě tebe“ nebo „ty neustále…“.

Například: „Všichni kromě tebe jsou už dávno připraveni. Proč jsi vždycky ze všech nejpomalejší?!“

Taková slova mohou malé dítě zasáhnout víc, než si uvědomujeme. Nepochopí je totiž jako pokyn k tomu, aby bylo rychlejší, ale prostě jako fakt, že je pomalé a k ničemu.

Říkejte tedy raději jednoduše: „Pospěš si!“ Anebo: „Určitě dokážeš být ještě rychlejší!“





4. Rušíte dítě, když se něčemu vášnivě věnuje

Vy vidíte možná jen čmárání na papír - ale pro dítě to může být skutečná seberealizace, práce na vrcholném uměleckém díle. Přiznejme si, kdo z nás by snášel dobře, kdyby nás někdo vytrhl z práce, do které jsme se plně ponořili?

Dejte dítěti čas, aby svou práci dokončilo.

„Dokonči rychle, co děláš, za chvíli budeme jíst.“

5. Hádáte se před dítětem

Dítě by mělo mít ve své rodině jistotu, mělo by vědět, že svým rodičům může důvěřovat. Ale pokud se hádáte, stojí před těžkou volbou: komu věřit? Jeden z vás přece musí lhát, jinak by nebyl důvod hádat se.

Dítě prožívá obyčejně hádky mezi rodiči mnohem intenzivněji, než sami rodičové. Pokud už jste se pohádali, vysvětlete dítěti, že nešlo o nic vážného. A pro příště si hádky raději nechte za zavřené dveře!





6. Souhlasíte se všemi jeho rozmary

Nechce spát – dovolíte mu hrát si až do rána. Nechce jít do školky nebo školy – necháte ho doma. Čím méně se bude dítě přizpůsobovat společnosti, tím více se budou upínat na vás. A postupně se z něho stane opravdový neurotik.

Nepřistupujte na citové vydírání. Když se dítě rozpláče a bude chtít koupit hračku, a vy mu ji koupíte, nebudete doma brzy zažívat nic jiného než hysterické scény. Dítě se totiž naučí, že skrze slzy a pláč dosáhne čehokoli.





7. Křičíte a nadáváte svému dítěti

Rodiče křičí proto, aby si děti vážnou informaci přesně zapamatovali. Hrubé zacházení ale vede k tomu, že dítě začne vnímat křik a násilí jako normu. A v budoucnu se třeba nechá šikanovat.





8. Mluvíte o svém dítěti špatně

Mluvíte o něm špatně a nikdy ho nechválíte? Vyprávíte přátelům historky, které vám připadají zábavné, ale dítěti připadají trapné a urážející? Pokládáte mu ponižující otázky?

„Proč jsi tak tlustý?“

„Po kom máš takové krysí zuby?“

9. Porovnáváte ho s jinými dětmi

Vždy mu připomínáte, že je horší než ostatní? Vyčítáte svému dítěti, že není tak šikovné, že nemá tak dobré známky nebo že není tak hodné a poslušné jako jiné děti? Tak ho vlastně učíte, že se s nikým nemůže měřit. Probouzíte v něm nízké sebevědomí a nulovou sebedůvěru.





10. Učíte dítě genderové stereotypy

Dívky jsou skromné, malé, pečlivé a mají rády pomluvy. Chlapci jsou silní a nikdy nepláčou. Takovými řečmi bráníte dítěti rozvinout vlastní osobnost, nutíte ho do dané role, ve které ale nemusí být šťastné. Chlapci se naučí skrývat emoce a chovat se chladně k okolí, dívky se zase začnou chovat koketně a budou žádat pomoc i v situaci, s níž by si poradily samy.





11. Děsíte dítě strašidly a bubáky

Abyste si zajistili poslušnost dítěte, strašíte ho čerty, čarodějnicemi nebo duchy? Když povyroste, přejdete na policisty, lékaře nebo zlé sousedy. Mluvíte o těch, kteří přijdou a „odvedou si ho“, když bude zlobit?

Pokud chcete vyvolat u dítěte psychické poruchy, směle do toho. V opačném případě si dávejte pozor. V horším případě zůstane dítě po celý život úzkostlivé a bude se bát projevit. V tom lepším, jak poroste, uvědomí si, že vše, čím jste ho děsili, byly výmysly, a ztratí k vám všechen respekt.





12. Nikdy nic nevysvětlujete

Děti jsou od přírody zvídavé. Odbývat ho slovy, že je příliš mladé a vše pochopí, až vyroste, není nejvhodnější. Pokud sami neznáte na otázky odpovědi, přiznejte to. Řekněte dítěti, že existují otázky tak složité, že na ně nezná odpověď nikdo. To ale neznamená, že bychom se nad problémem nesměli zamýšlet.





depositphotos depositphotos depositphotos



13. Začněte u sebe

Dítě napodobuje. Vaše vlastní neurózy jsou klíčem k rozvoji stejné neurózy i u dítěte. Snažte se proto být takovými, jaké chcete, aby bylo vaše dítě. Těžko mu můžete vyčítat hysterii, jestliže je pravidelně svědkem hysterických scén. Těžko se v něm rozvine sebeúcta a sebedůvěra, pokud se jeho rodiče stále podceňují a kritizují sami sebe.





