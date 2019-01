13 věcí, které vám muž nikdy nepřizná

1. Miluju sebevědomé a sebejisté ženy

Tajemství je v tom, že muž vnímá ženu tak, jak se vnímá ona sama. Proto půjde muž na rande raději s dívkou, která nemá postavu supermodelky, ale zato si věří. Sebevědomí dělá ženu z fyzického hlediska mnohem atraktivnější.

2. Záleží mi na tom, jak vypadáš

Pro muže není důležité, jestli se oblékáte podle poslední módy nebo ne. Každý ale chce vidět svou milovanou ve stylu „chytré a sexy“. To znamená oblečenou elegantně a sexy, ale nikoli vulgárně. Muži milují očima, ať se nám to líbí nebo ne. Pamatujte si to, dámy.

3. Nevím jak, neumím to udělat

Každý chce být v očích své ženy „opravdový chlap“. Proto se muž vždy ujímá řešení jakéhokoli problému, ačkoli si sám není jistý úspěchem. Nechce za žádných okolností upadnout v očích ženy, a tak, i když nemá sebemenší ponětí, jak opravit fén na vlasy, minimálně vám ho rozmontuje na jednotlivé dílky.

4. Jsem ztracený, když mi pokládáš ošidné otázky

Ženy s oblibou pokládají otázky jako: „Myslíš, že jsem tlustá?“ Přitom nasazují žalostný výraz nebo probodávají muže zkoumavým pohledem. Zato muži se s oblibou odpovědím na podobné otázky vyhýbají. Muž si často myslí, že žena si tak říká o kompliment, a tak na otázky reaguje nicneříkající pochvalou.

5. Tohle si nemůžu dovolit

Není žádným tajemstvím, že muži pokládají ostatní muže, zvlášť když jde o ženy, o svou konkurenci. Společně diskutují nad pivem a srovnávají se se svými přáteli. Každý muž nerad přiznává své selhání. Prostě si nemůže dovolit říct svým přátelům nebo své přítelkyni, že na některou věc jednoduše nemá.

6. Žárlím

Většina mužů rozhodně nepatří mezi typy lidí, kteří by ochotně ukazovali své niterné pocity. Nadměrná citlivost je může dráždit. Proto, když uvidí svou přítelkyni flirtovat s cizím mužským, nedá najevo ani náznak žárlivosti. Ale věřte tomu, že uvnitř něj vybuchuje sopka emocí.





7. Líbí se mi tvá sestra/kamarádka

Je to jednoduché. Pokud je vaše sestra nebo kamarádka neuvěřitelně krásná sexbomba, je dost nepravděpodobné, že si toho váš muž ještě nevšiml. Líbí se mu a myslí si to, ale nahlas to samozřejmě neřekne. Je naivní domnívat se, že je zaslepen láskou k vám a nebude mít zájem o jiné ženy.

8. Já taky potřebuju čas na rozmyšlenou…

Jestli vás muž pozve na večeři, neznamená to, že byste už měla začít vybírat svatební šaty a přemýšlet o jménech vašich dětí. Flirtování, úsměvy a žerty jsou jasným znamením toho, že muže zajímáte. Ale to ještě neznamená, že z něho bude váš celoživotní partner.

9. Rád poslouchám komplimenty

Obyčejně jsou to muži, kdo skládá komplimenty ženám. Ale i oni chtějí slyšet od svých drahých poloviček pěkná slůvka. Nezapomínejte proto na lichotky a vyznání lásky, jsou to jednoduché věci, které ale mohou udržet teplo ve vašem vztahu.

Vždyť i muži bývají marniví a kolikrát tráví před zrcadlem více času než ženy. A za svou snahu chce být každý oceněn.

10. Líbí se mi „ženské věcičky“

I když to nikdy nepřizná, je to tak. I muži se starají o své nehty, pečují o svou kůži a tvář. Muži dokonce sledují „ženské“ pořady a relaxují u nich. Všechny tyhle věci ale pečlivě tají, protože se obávají neporozumění.

11. Bojím se

Už jste někdy viděli hovořit muže otevřeně o svých obavách? Pravděpodobně ne. Ale každý z nás se něčeho bojí. Ať už jde o strach ze tmy, pavouků nebo klaunů, muži to nepřiznají. Dali by tím najevo svou slabost. Umíte si snad představit, že by se choulil na opěrce pohovky, zatímco byste s pantoflem v ruce honila po zemi pavouka?





12. Jsem expert přes skrývání citů

Vrchol romantického filmu. Není dívka, která by neukápla slzu. Silný příběh zasáhne i muže. Ale právě ve chvíli, kdy ho dohání záplava citů, si nenápadně setře slzu a prohlásí něco jako: „Na jaké nesmysly to proboha zase koukáš?“

13. Já prostě jen tak neodejdu

Pokud jste zamilovaní, muž vás jen tak neopustí. Muži nedělají nic „jen tak“. Pokud opouští někoho, s kým mu bylo hezky, neudělá to zčistajasna. Láska se mu zapsala do srdce a ani muž nedokáže přestat milovat z minuty na minutu

To jsou jen některé z mnoha věci, které se muži obávají přiznat. Pamatujte si, že i muži jsou někdy jen citlivé duše, které potřebují lásku a oporu.