15 vět, které dokáží ukončit jakýkoli konflikt

1. Počkej, dáme si pauzu a popřemýšlíme o tom…

Chcete-li zastavit hádku a vzájemné výčitky, někdy je to nejjednodušší, co můžeme udělat, prostě zmlknout. Dejte si 5 vteřin ticha a přemýšlejte, proč hádka vůbec začala? Možná pro ni ani nebyl důvod, možná jste měli jen špatnou náladu? Možná důvod nebyl zdaleka tak velký? Než nechat hádku dál gradovat, je lepší si vydechnout, uklidnit se a vše si promyslet.





2. Chápu, že tě to rozčiluje

Pokud vám partner nepředkládá žádné přesné argumenty, ale ovládají ho emoce, je lepší „uhnout mu z cesty“. Tím sice konflikt nevyřešíte, ale poskytnete druhému čas, aby se uklidnil. Jakmile ho přejde zuřivost, můžete si znovu (tentokrát v klidu) promluvit. Nezvyšujte hlas a veďte konstruktivní dialog.





3. Pojď, popřemýšlíme o tom, jak problém vyřešit

Hlavní je pochopit, že za touto větou by měla stát skutečná ochota druhého vyslechnout a přistoupit na kompromis. Větou dáváte druhému najevo, že vám není lhostejný a že jste připraveni vyslechnout jeho argumenty.

4. Jsi roztomilá, když se hněváš!

Příjemný kompliment, dokonce i uprostřed vážné hádky, dokáže zastavit proud výčitek a vykouzlit úsměv na tváři. Kromě toho mají komplimenty vliv na produkci „hormonu štěstí“. A kdo je šťastný, ten se hádat nechce.





5. Přestaňme se hádat

Velmi jednoduchá, ale účinná fráze. Někdy hádka zajde příliš daleko, a ačkoli už ani jeden z nás v ní nechce pokračovat, nevíme, jak přestat. Někdy v hádce vlastně nejde už o nic jiného, než ji ukončit. Zkuste konec hádky jednoduše navrhnout.

6. Dobře, rozumím ti

Problém často spočívá v tom, že žádný z účastníků hádky nechce poslouchat nebo chápat druhého. Všichni mluví a nikdo neposlouchá. V kritické situaci je třeba tento začarovaný kruh přerušit. Ukažte svou ochotu druhého vnímat. Jakmile zjistíte, že vás druhý poslouchá, začnete problém řešit v klidu, bez křiku a hněvu.





7. Podívejme se na to z druhého úhlu

Schopnost podívat se na problém z různých úhlů pohledu je znakem vyzrálé osobnosti. V každém případě jste v páru dva – a máte tedy minimálně 2 pohledy na věc. Nekřičte na sebe, raději se snažte druhému popsat svůj úhel pohledu tak, aby ho pochopil.

8. Pomoz mi to pochopit/Vysvětli mi, jak to myslíš

Často pochopíme druhého nepřesně nebo dokonce úplně špatně, což může vést k další a zbytečné hádce. Požádejte v klidu druhého, aby vám svůj názor vyjasnil. Možná, že zjistíte, že vaše názory jsou podobnější, než jste si mysleli, a celá hádka byla naprosto zbytečná.





9. Co můžu udělat, abych to zlepšil?

Pokud jste ochotni dělat ústupky, můžete si ušetřit zbytečné hodiny hádek. Tato fráze je obzvláště užitečná, protože změní hádku v konstruktivní dialog. Větou dáváte najevo, že stojíte o řešení a jste ochotni na problému pracovat. Společně pak začnete hledat konkrétní možnosti, jak problém řešit. Není nutné udělat vše, co po vás bude partner žádat, ale je třeba pochopit, co přesně od vás očekává. Vzájemně pak můžete hledat kompromisy.

10. Vyřešíme to. Vždyť jsme zvládli už i horší věci!

Jestliže jste si v minulosti prošli už vážnějšími konflikty nebo problémy a úspěšně je překonali, pak vás opravdu další hádka nemůže rozdělit. Touto větou to partnerovi připomenete. Uvědomí si, že jste tým a nic pro vás není nemožné.





11. Nebudeme se o tom bavit tímhle tónem

Nepodléhejte emocím. Pokud hádka příliš vygradovala, raději ji ukončete. Pokud můžete, opusťte místnost. Vezměte si čas, abyste se uklidnili. Teprve poté v řešení problému pokračujte: v klidu, bez výčitek a křiku.

12. Dobrá, co bych měl udělat?

Někdy je nejlepší způsob, jak konflikt vyřešit, zeptat se, co můžete udělat pro nápravu situace. Fráze se skvěle hodí například, pokud mluvíte s nepokojeným vedoucím. Větou přerušíte proud nekonstruktivních výčitek a dostanete konkrétní odpověď.

13. Co vám na mě tak vadí? Promluvme si o tom…

Pokud k vám někdo chová vyloženou averzi a chová se k vám nepřijatelně, je nejlepší, co můžete udělat, zjistit, co přesně mu vadí. Nesnažte se předstírat, že jste si chování druhého nevšimli: tím ho jen povzbudíte. Pokud mu ale jeho chování začnete vracet, bude situace čím dál víc gradovat: to také není dobré.

Nebojte se proto přijít a zeptat se přímo: Co ti (nebo vám) vadí?

Dokážete tím, že jste vyspělá a rozumná osoba a váš protivník vás nechá na pokoji.





14. Ano, máš pravdu…

Jestliže s námi někdo souhlasí, působí to na nás uspokojujícím způsobem. Jedná se o skvělý způsob, jak uklidnit osobu, která je s námi nespokojená a něco nám vyčítá.

Díky této frázi si druhý uvědomí, že jste ho vyslechli a pochopili a uklidní se.

15. Jsem s tebou…

Dejte druhému najevo, že jste s ním na jedné lodi. Připomenutí, že jste na jeho straně, vám ušetří mnoho starostí. A to platí, ať už je chyba na jakékoli straně. Vždy by vám oběma mělo jít o totéž: O úspěšné vyřešení problému, nikoli o to, dokázat svou pravdu.