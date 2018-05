15 ženských frází, s nimiž si muži neví rady

15. místo: Jsem v pořádku!

Patnácté místo v našem seznamu nejtypičtějších ženských frází obsadila slova: „Jsem v pořádku.“

Co tato fráze znamená? Tato fráze může znamenat úplně cokoli, jen ne to, že je vše v pořádku. Ať už se děje ve skutečnosti cokoli, žena nejspíš nemá náladu mluvit o tom, nebo se domnívá, že by její stížnosti muže nezajímaly, popřípadě, že problém nemá řešení.

Co místo toho říct? Pokud se vám do rozsáhlého vysvětlování nechce, nemusíte se přemáhat. Pokud jste ale naštvaná nebo smutná, řekněte pravdu. Přiznejte, že vše v pořádku není, ale v tuto chvíli nemáte náladu rozebírat to. Rozhodně nejlépe ale uděláte, pokud se přemůžete a o tom, co vás trápí, si promluvíte. Upřímnost přinese mnohem větší přínos vám oběma a vztahu obecně.





14. místo: Proč nemáš holku?

Čtrnáctá nejhorší fráze, kterou dívky běžně vypouští z úst. Ptají se svých kamarádů, proč nemají známost. V ještě horším případě se jim pokouší někoho dohodit!

Odpovědí na tuto otázku může být nepřeberně, ale také nemusí existovat žádná konkrétní. Často se ovšem stává, že tuto otázku položí dávka, která je sama příčinou tohoto stavu „nezadanosti“. Upřímná odpověď by pak zněla asi: „Protože se mnou nechceš chodit.“

Proto se ptejte jen tehdy, když jste na tuto odpověď připravena!

13. místo: Nejsem tlustá?

Pokud chcete slyšet objektivní hodnocení vaší postavy, zeptejte se kamarádky anebo třeba matky. Je velmi nepravděpodobné, že vám partner sdělí pravdu. Nejspíš si bude myslet, že si touto otázkou říkáte o kompliment a to bude také to, co dostanete. A to i v případě, kdy budete potřebovat pár kilo shodit.





12. místo: Dej mi to, udělám to sama!

Jistě tohle nemyslíte zle, když to říkáte, ale přesto tím můžete urazit. Nikdo netvrdí, že sama nezvládnete otevřít sklenici, utáhnout šroub, umýt nádobí nebo zapnout zip na šatech. Ale pokud se vám muž nabídl, nevytrhávejte mu práci z rukou. Je jen málo věcí, kterými byste mohla muže ponížit víc. Dáváte mu tak najevo, že je nepotřebný.





11. místo: Nejsou ty šaty až příliš vyzývavé?

Je to podobné jako s otázkou „Nejsem tlustá?“. Neexistuje správná odpověď, a tak muži odpovídají to, co si myslí, že chcete slyšet. A buďme upřímné, i když na jednu stranu chceme znát pravdu, jen nerady uslyšíme: „Ano.“





10. místo: O čem přemýšlíš?

A o čem přemýšlíte vy? Správná odpověď by nejspíš zněla: Asi na tisíc věcí a zároveň na nic konkrétního. Stejně jako vy, ženy. Muži jsou ale mnohem méně ochotni podělit se o své myšlenky a pocity, takže se po této otázce ocitají ve svízelné situaci a neví, jak odpovědět.





9. místo: Můj bývalý to tak dělal.

Je nutno zmínit, že tahle hloupá fráze není jen ženskou záležitostí. Bohužel i mnozí muži mají tendenci říkat věci typu: „Bývalka to ale dělala jinak.“

Jakékoli srovnání s předchozím partnerem samozřejmě dráždí. Nedělejte to. Nikdy. Pokud se vám něco nelíbí, stačí říct: „Mám to radši takhle.“ Nemusíte dodávat, že to tak dělával někdo z vaší minulosti.





8. místo: Vážně víš, co děláš?

Žádný muž nechce upadnout v očích ženy. Za nic na světě by nepřiznal, že chyboval nebo že neví, jak něco opravit. Nepochybujte o schopnostech svého partnera. Prostě ho jen podporujte.





7. místo: Ty sis na mně ničeho nevšiml?

To není otázka. To je signál toho, že se na dívce něco změnilo. Problém je v tom, že muži nevěnují pozornost detailům. Pokud jste změnila odstín rtěnky anebo vlasů, ale nenarostla vám třetí noha, muž si změny pravděpodobně nevšimne.

Pokud se chcete vyhnout nedorozumění, raději řekněte: „Líbí se ti má nová barva vlasů?“





6. místo: Můžu si kousíček vzít?

Ne! A ne proto, že by vám partner nemohl dát kousek ze svého jídla, ale proto, že se vás před pěti minutami ptal, zda má udělat i vám, ale vy jste odmítla. A všichni víme, jak snadno se „ždibeček na ochutnání“ promění v dělení jídla půl na půl.





5. místo: To bys nepochopil.

Tohle muž zaručeně pochopí tak, že pochybujete o jeho inteligenčních schopnostech. Řekněte sama, jak byste reagovala, kdyby vám přítel řekl, že nic nechápete?





4. místo: Kdo ti to píše?

I když se nejspíš ptáte jen z prosté zvědavosti, může partner nabýt dojmu, že ho kontrolujete. A totální kontrola se nelíbí nikomu. Každý potřebuje mít osobní prostor. A to i ve svém vlastním mobilu.





3. místo: Myslíš, že je hezká?

První věc, která muži přijde při této otázce na mysl, je: „Je to past!“ Dokonce i v případě, že je ta dívka, na kterou se ptáte, opravdu hezká, by odpověď „ano“ znamenala skoro rozsudek smrti. Faktem je, že i když je muž zamilovaný, neztrácí schopnost objektivně zhodnotit to, co vidí. U žen je to přece stejné. I když jsou zamilované, dokážou poznat hezkého muže. A tak sice není nic špatného na tom přiznat, že je někdo hezký, ale nahlas to stejně nikdo neřekne.

A komu se líbí otázky, na které musíte odpovídat lží?





2. místo: Vy muži jste všichni stejní!

Ne. Tak to není. Ve skutečnosti jsou všichni muži, stejně jako všechny ženy, rozdílní. Každý máme své vlastní principy, vášně, myšlenky a pocity. A skutečnost, že má váš partner rád něco, co má ráda většina mužů, z toho ještě nedělá šablonu. Z nějakého důvodu jste si snad z těch tisíců stejných mužů vybrala právě jeho, nebo snad ne?





1. místo: Musíme si promluvit.

Možná jen chcete prodiskutovat plány na víkend, ale muž se v duchu už připravuje na scénu. Tato fráze okamžitě připraví na něco negativního, muž je připraven se hájit, ospravedlňovat nebo odporovat. Díky tomu se i nevinný rozhovor může zvrtnout v jednu obrovskou hádku.