15 znaků, podle kterých poznáme šťastný vztah

Každý zamilovaný člověk touží vybudovat si pevný a šťastný vztah, který se nikdy nerozpadne. Seznámit se se znaky, které takový vytoužený vztah charakterizují, nám zároveň pomůže umět takový vztah vybudovat. Tohle je tajemství úspěšných vztahů!

Umějí najít kompromis

Ti, kteří jsou spolu šťastní, si uvědomují, že vztah není boj a jejich partner není jejich soupeř. Snaží se vždy najít řešení, které by vyhovovalo všem. Podle psychologů je právě toto klíč k pevnému a šťastnému vztahu a manželství.

Zajímají se jeden o druhého

Po několika letech se může zdát, že se oba dva už dokonale poznali a nemohou se tak ničím překvapit. Zájem může slábnout. To je ale špatně, šťastné páry si nepřestávají všímat maličkostí a stále spolu sdílejí svá přání a nápady. To je recept na šťastný rodinný život.





Nevnímají druhého jako konkurenci

Pokud jste spolu šťastní, nemáte potřebu si vzájemně něco dokazovat. Opravdu spokojení jste tehdy, když každý dělá to, co umí a chce, aniž by se pokoušel vypadat lepší než ten druhý.

Smějí se spolu

Smysl pro humor, to je to, co šťastným párům umožňuje lépe překonat problémy, dostat se přes selhání a vypořádat se se svými nedostatky. Šťastná atmosféra plná humoru a smíchu je podle psychologů jednoznačně z hlediska psychologie vztahů nejzdravější.

Dokáží udržovat křehkou rovnováhu

Neexistuje žádný vztah bez hádek a sporů. Ve šťastných párech umí lidé ale udržovat mezi negativním a pozitivním vždy rovnováhu.

Neporovnávají za účelem výčitek

Srovnávání je mocný nástroj v rukou těch, kteří budují pevný a šťastný vztah. Srovnávat můžete svůj přístup s přístupem partnera. Pomáhá nám to uvědomit si chyby a zajistit tak, aby se neopakovaly. Ale je třeba vyvarovat se výčitkám a ponižování druhé osoby.

Mění prostředí

Lidé ve šťastných párech nikdy nedovolí, aby se jejich barevný rodinný život změnil v stereotypní šeď. Nejsou líní na to změnit svou situaci, je-li to třeba. I po letech soužití si najdou čas jeden pro druhého, vyráží do kaváren, restaurací, do bazénů, kin nebo divadel.

Ani po letech se nepřestávají starat o sebe ani o domov. Zabývají se svým vzhledem (samozřejmě, nic se nesmí přehánět!) a stále se snaží vytvořit domov, do něhož je radost vracet se.

K narušení stereotypu může pro začátek postačit i tak obyčejná věc, jako je přestavění nábytku.





Poslouchají a nepřerušují se

Psychologové si všimli, že ve všech spokojených párech si lidé sdělují všechny důležité myšlenky bez obav a jsou vždy vyslyšeny. Je důležité slyšet a být slyšen.

Umějí odpouštět

Nikdo z nás není bezchybný a dokonce i v těch nejpevnějších vztazích dochází k rozporům. Je důležité umět odpouštět. A samozřejmě očekávat, že v případě selhání nás druhý podrží a odpustí on nám.

Umějí se na věc podívat z druhého pohledu

V případě, že se ve vztahu něco pokazí, se neptejte: „Co teď?“ Místo toho se pokuste najít odpověď na otázku: „Proč se to stalo?“ Je důležité snažit se vcítit do pocitů druhého a pochopit, proč jedná tak, jak jedná. Podívat se na problém z druhého úhlu někdy stačí k tomu, aby se problém, který se jevil jako neřešitelný, náhle vypařil.

Nezapomínají druhému děkovat

Ve vztahu a manželství je někdy snadné začít pokládat nějaké věci za samozřejmosti. Ve šťastných vztazích si ale lidé nezapomínají děkovat a dávat najevo, že si činů druhého cení.





Udržují ve vztahu vášeň

Intimita ve vztahu je důležitá. Podle zjištění psychologů je důležité, aby si lidé vždy našli čas pro druhého, a to i za cenu, že si na sex vyhradí konkrétní dny v týdnu.

Nemusí ale jít jen o sex. Nepřestávejte se objímat, líbat a dotýkat se jeden druhého.

Ponechávají druhému prostor

Ve šťastných párech spolu lidé netráví 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Jsou chápaví a respektují přání druhého být chvíli sám.

Jsou ochotni začít znovu od začátku

Dalším znakem šťastných vztahů je ochota znovu si s partnerem „přehrát“ situaci, která přerostla v problém. Když odhalíte, kdy se stala chyba, je možné začít od začátku a chybám se tentokrát vyhnout. Tak se můžete vypořádat s řadou rodinných problémů.

Vyvíjí se

Šťastní manželé se nefixují na jediný aktuální model vztahu. Chápou, že lidé se mění a s nimi se bude měnit i podoba vztahu. Změny jsou přirozené. To ale neznamená, že by se věci horšily. Lidé ve šťastných vztazích jsou vždy připraveni rozvíjet se a hledat nové zájmy a nové možnosti.