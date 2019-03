20 věcí, které byste ve 30 vzkázali svému 20letému já

1. Přijmi životní fázi, ve které se zrovna nacházíš, protože každý její okamžik zažiješ jen jednou. Když jsi single, využij tento čas k vytvoření své identity nezávisle na ostatních. Věř, že láska přijde.

2. Postupuj vpřed díky své inteligenci a laskavosti, ne díky svému vzhledu. Pokud budeš trávit svůj život jen péčí o povrchní záležitosti, později budeš muset bojovat sám se sebou. Pracuj na kvalitách, které přetrvají - na svém vtipu, zájmech a dovednostech. Všechny tyto věci totiž přetrvají navždycky.

3. Každý rozchod tě přivede blíž k osobě, která je ta pravá. Nezapomínej, že někdy je třeba přejít mnoho mostů, aby ses dostal k cíli.

4. Dávej si pozor na to, od koho si necháváš radit. Ne každý může být důvěryhodný a mít zkušenosti k tomu, aby ti mohl poskytnout zpětnou vazbu, která bude opravdu nápomocná.

5. K dispozici máš oblečení vhodné na pláž, do klubu a do kanceláře. Nauč se mezi ním prosím rozeznávat rozdíly.

6. Nezapomínej, že se tvoji rodiče snažili nejvíce, jak uměli. Odpusť jim.

7. Rychlá přátelství se rozpadají snadno. Udělej si čas na to, abys poznal opravdového nejlepšího přítele. Tím bude jen ten, se kterým zažiješ několik vzestupů i pádů.

8. Kupovat menší boty s nadějí, že se roztáhnou, je opravdu špatný nápad.

9. Když nemá dostatek času tě vidět, nemá tě rád/a dost. Neztrácej čas a pohni se dál.

10. Ze psaní zpráv nebo volání v opilosti nikdy nevzejde nic dobrého. Zvlášť, když je osoba na druhém konci střízlivá.

11. Měj vždy stranou nějaké peníze, aktualizuj životopis a rozvíjej své dovednosti. Pokud zítra ztratíš zaměstnání, nebudeš mít problém najít nové.

12. Říkej více ano.

13. Pokud uvnitř sebe cítíš, že něco není v pořádku, následuj instinkt a přestaň jej ignorovat.

14. Posílej více květin. Piš více přání. Oslavuj zvláštní okamžiky lidí kolem tebe.

15. Bez ohledu na to, jak moc to bolí nebo jak moc je to nespravedlivé, vždy si udržuj svou laskavost a důstojnost. To je totiž jediná věc, kterou ti nikdo nemůže vzít.

16. Investuj do zkušeností, ne do věcí. Trav více času venku a méně času na nákupech.

17. V klubu nikdy lásku nenajdeš.

18. Dej šanci tomu, ke komu necítíš okamžitou přitažlivost. Někdy se ty nejlepší vztahy vyvinou až časem.

19. Pokud nad ní přemýšlíš, pak bys tu fotku asi raději neměl zveřejňovat.

20. Vždycky se dostaneš zpátky na vrchol. Tvoje srdce se napraví. Zapomeneš. A jednoho dne, v budoucnu, ti to všechno dá smysl.