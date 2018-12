3 techniky, které vám pomohou lépe číst lidi

Základem je oprostit se od všech ostatních běžných projevů, které lze bez problémů jen hrát a soustředit se především na intuitivní neverbální chování. Abyste něčeho dosáhli, je rovněž potřeba vzdát se všech předsudků a emočních přítěží, jako je nelibost, nebo příliš velké ego, díky kterým za normálních okolností neuvidíte nikoho v jeho pravém světle. Musíte být zcela objektivní a přijímat veškeré informace neutrálně.

Ať už čtete osobnost vašeho nadřízeného, spolupracovníka, nebo partnera, tedy lidí, které znáte, je potřeba zbavit se všech předsudků. I když je váš intelekt brilantní, jsou v něm zajisté zakomponovány určité limitující myšlenky z minulosti. Ty musí pryč.

Lidé, kteří jsou schopni ostatní číst velmi dobře, dokáží v člověku vidět i to, co je na první pohled neviditelné. Mají jakýsi „šestý smysl“, aby se mohli podívat hlouběji, než kam běžný člověk dosáhne svou obvyklou pozorností, aby se dostali k intuitivním projevům, jež odkrývají opravdové vnitřní pocity člověka. Něco takového lze ale provádět pouze, když se dokážete vzdát čisté logiky, se kterou si manipulativní osoba dokáže velmi snadno zahrávat. Jak na to?

První technika – sledujte řeč těla

Výzkumy ukázaly, že naše slova představují zhruba jen sedm procent naší celkové komunikace, zatímco naše řeč těla (55 procent) a tón hlasu (30 procent) představuje zbytek. Mnoho lidí dělá tu chybu, že se na čtení řeči těla příliš soustředí a snaží se něco hledat za každým pohybem. Základem je pravý opak – být relaxovaný, pohodlně si sednout a jenom sledovat svůj protějšek.

Několik základních znaků:

1. Sledujte vzhled

Když se snažíte číst druhé, můžete mnohé zjistit už jen z toho, jak jsou oblečeni: Mají na sobě skvěle padnoucí oblek či kostýmek a vyleštěné boty? Jsou oblečení ambiciózně, jako by byli hladoví po úspěchu? Nebo spíš jednoduché tričko a rifle indikující komfort a ležérnost? Anebo přiléhavé tričko s výstřihem, který vás má zřejmě rozptýlit? Nezapomínejte také na doplňky (hodinky, řetízek s přívěškem kříže/budhy na krku a další věci – můžete se hodně dozvědět o hodnotách či duchovním životě toho druhého.

2. Pozorujte postoj

Styl, jakým se pohybujeme, nebo stojíme, si většinou nijak detailně nepřipravujeme ani nepromýšlíme. Proto to za nás dělá podvědomí na základě toho, jací jsme. Když budete sledovat ostatní, zeptejte se sami sebe: Drží hlavu vysoko a sebevědomě? Nebo se spíš pohybují nejistě a shrbeně, což je znakem nižšího sebevědomí? Snaží se dávat na obdiv svou vypjatou hruď, tedy znak vyššího ega?

3. Dávejte pozor na fyzické pohyby

Naklánění a vzdálenost – Sledujte, kterým směrem se lidé naklánění. Zpravidla máme tendenci naklánět se k těm, kteří jsou nám sympatičtí a naopak od těch, kteří nejsou.

Zkřížené ruce a nohy – Takový postoj naznačuje odstup, vztek, nebo sebeobranu. Typicky takovéto fyzické chování uvidíte u lidí, kteří jsou uzavřenější, introvertní, nebo nemají chuť jakkoliv projevovat emoce.

Schovávání rukou – Lidé, kteří si dávají ruce do klína, do kapes, nebo za záda, zpravidla něco tají. Kousání rtů, nehtů, škrábání – Když si lidé koušou rty, okousávají nehty, nebo mají potřebu neustále se odrbávat a škrábat, většinou jde o snahu uklidnit se pod tlakem, nebo v trapné situaci.

4. Vyložte si expresi obličeje

Lidská tvář má dostatek svalů na to, aby dokázala velmi přesně vyjádřit naše emoce a rozpoložení. Z pohybů čela, očí, lícních svalů, rtů či brady lze velmi dobře určit, zda je váš protějšek uvolněný a pozitivní, nebo spíš ve stresu, naštvaný či napjatý.

Druhá technika – poslechněte svou intuici

Člověka můžeme do jisté míry číst, i když pomineme jeho řeč těla a slova, která říká. Intuice je tím, co vám říká vaše vlastní já, nikoliv mozek. Jde o neverbální informaci, kterou získáte spíš skrz obrazy a zkušenosti z minulosti než skrz nějaké logické uvažování. Pokud chcete někoho zcela pochopit, musíte si především ujasnit, kdo ten člověk je, ne jaké jsou jeho vnější postoje. Intuice vám dovolí vidět hlouběji, než pouze na to, co je očividné, díky čemuž si můžete o druhém udělat mnohem bohatší obrázek.

Neignorujte své pocity

Říká se, že nemáme nikdy dávat na první dojem. Nicméně právě první okamžiky při setkání s někým novým jsou těmi, kde na nás naše vlastní já ihned vychrlí, jestli se nám druhá osoba zamlouvá a je sympatická, či nikoliv. Zvlášť pokud jste uvolnění a v pohodě, budete mít možnost plně zaznamenat, co vám váš šestý smysl říká (Snaží se udělat dojem? Přetvařuje se? Je sebevědomý? Nevěřím mu? Je sám sebou? Líbí se mi?).

Je samozřejmě hloupost někoho zcela odsoudit jen na základě prvního dojmu, ale právě ten vám může dát odpověď na to, jestli budete schopni a ochotni s někým takovým blíže spolupracovat, nebo s ním mít jakýkoliv bližší vztah.

Husí kůže

„Husí kůže“ je úžasné intuitivní brnění, které ukazuje, že se nejlépe cítíme s lidmi, kteří dokáží pohnout našimi city, inspirovat nás, nebo říkají něco, co s námi kompletně souzní a z čím se stoprocentně ztotožňujeme. Husí kůže rovněž nastává tehdy, když zažíváme deja-vu.

Pozorujte na sobě intuitivní empatii

Někdy můžeme na svém vlastním těle pozorovat psychické symptomy a emoce jiných lidí, což je intenzivní forma empatie. Když se pokoušíte číst lidi, všímejte si těchto věci, „Bolí mě záda, i když před tím mě vůbec nebolely? Jsem po ne moc dobré schůzce deprimovaný/ná a smutný/ná? Abyste mohli jednoznačně rozhodnout, zda šlo o empatii, nebo ne, musíte získat od oné druhé osoby feedback.

Třetí technika – Hledejte míru emoční energie

Emoce jsou jednou z nejpozoruhodnějších forem využívání naší energie. Jakási „vibrace“, která z nás vyzařuje do okolí. Od přírody jsme schopni intuicí emoce velmi dobře registrovat. Jednoduše si tuto schopnost ověříte pocitem, že s někým vám je dobře, zlepšuje se vám v jejich přítomnosti nálada a jste vitálnější, zatímco někteří na vás působí přesně opačně – cítíte se, jakoby vás vysávali a instinktivně se od nich chcete dostat co nejdále.

Tuto velmi jemnou energii můžeme z někoho cítit, pokud se nacházíme v jeho blízkosti, i když je zcela neviditelná. V čínské medicíně se nazývá „čchi“ a reprezentuje vitalitu, která je nezbytná pro zdraví.

Sledujte oči druhých

Naše oči poměrně silně vyzařují energii. Stejně jako náš mozek vyzařuje elektromagnetické signály, které jdou až za hranici našeho těla, dochází k tomuto jevu podle studií i u očí. Když se snažíte někoho druhého číst, dejte si na čas a pozorně sledujte jeho oči. Jsou starostlivé? Sexy? Klidné? Zlé? Naštvané? Z očí lze také velmi dobře vyčíst, jestli má váš protějšek zájem o větší intimnost, nebo se naopak snaží držet si odstup a lehce před vámi své já schovávat.

Dotyky, objetí, podání rukou

Fyzický kontakt je dalším způsobem, jakým sdílíme emoční energii. A velmi dobře dokážeme rozpoznat, jestli podání ruky, nebo objetí je „hřejivé“, přátelské, upřímné a sebevědomé, či nikoliv.