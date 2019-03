3 způsoby, jak se vyrovnat s rozchodem

Ženy si po rozchodu často kladou stejné otázky a hledají chyby především u sebe:

Co jsem udělala špatně?

Proč mě už nechce?

Proč na něj nemohu zapomenout?

Bude mě ještě někdy někdo milovat?

Díky těmto otázkám se můžete cítit nejistě a beznadějně, nedílnou součástí těchto emocí je i hněv. Dokud se tyto pocity neuklidní a nepochopíte prožitou zkušenost jako něco, z čeho je třeba se poučit, zbývá jediné - musíte se naučit znovu milovat.





1. Podívejte se na poslední vztah z pozitivního hlediska

Na vaší cestě k tomu, abyste našli vyzrálou životní lásku, existuje nekonečný počet kroků. Osamělé dny, špatná a nudná rande, rande pro zábavu, dětinské chyby i pocit, že máte navždy zlomené srdce. Na to všechno se můžete dívat jako na selhání a ztracený čas nebo můžete ukončený vztah a jeho následky vnímat jako zkušenosti potřebné k dalšímu životu vedoucímu k pravé lásce.

Prvním krokem, jak se přes rozchod dostat, je otevřít své srdce a mysl a vnímat to pozitivní, co vám minulý vztah přinesl. Pokud to uděláte, jste na správné cestě.

2. Naučte se lépe vybírat partnery

Bývalý partner pro vás zřejmě nebyl tím pravým. Pokud se podíváte na vztah zpětně a uvědomíte si jeho detaily, zjistíte, že jste s bývalým partnerem vlastně nebyli opravdu šťastní. To, jak jste se cítili, může být měřítkem pro další vztahy. Pozor, není to o tom, co daný muž dělá, čím vás rozesměje nebo jak vás vnímá.

Jedná se o opravdu důležitý proces. Mnoho žen ani neví, co chtějí nebo co potřebují. Namísto toho se řídí intuicí a každodenními záležitostmi. Je však důležité pochopit své vlastní niterné pocity, které by měly být ve vztahu naplněny. Když se zaměříte na to, jak se cítíte s potenciálním partnerem a jak se cítíte bez něj, vše může ve výsledku vypadat zcela jinak, než jak se to na první pohled zdá. Uvědomte si, co od muže doopravdy chcete a porovnejte jeho vlastnosti s těmi, kvůli kterým ztroskotaly vaše minulé vztahy.





3. Učte se ze svých chyb

Vztahy mají tři rozdílné prvky: vás, jeho a váš vztah. Když si prohlédnete každý z těchto prvků odděleně, můžete si leccos uvědomit a přijít na to, co vy sami chcete. Účelem není zjistit, kdo měl nebo neměl pravdu nebo jaké chyby jste udělali. Účelem je se nad tím zamyslet a uchopit tyto chyby jako vzácné zkušenosti. Pokud máte bývalého partnera, který vás neustále následuje a vy nedokážete tento vztah nechat za sebou, chopte se první příležitosti, jak se pout bývalého partnera vymanit.

Pohlédněte do minulosti, zhodnoťte, co bylo špatně a pak už ji nechte navždy za sebou. Bude to chtít čas, protože emoce jen tak utnout nejdou, ale budete vědět, že jdete směrem kupředu nikoliv zpátky. Pak nastane doba, kdy budete schopni využít svých předešlých zkušeností pozitivním způsobem a o to víc se přiblížíte své pravé lásce.