4 kroky, jak se naučit brát věci pozitivně

Vzpomenete si na vztah, který se rozpadl kvůli jedné hloupé chybě nebo jedné větě? Vzpomenete si dnes ještě na slova blízkých, která vás mohla kdysi zranit? Chybí vám dnes kdysi prodělané peníze?

Většinu nepříjemných zážitků lze snadno překonat, stačí jiná volba slov a jiný přístup. Jak může naše volba slov změnit náš život? Zprvu si musíte dávat na volbu slov pozor, později se ale pozitivní myšlení stává zvykem a život začíná jiskřit novými barvami.

Používejte fráze

Zpočátku používejte známá slovní spojení, přísloví a průpovídky. Fráze jsou vhodné zejména proto, že se nám ve vhodné situaci snadno vybaví. Alespoň částečně vyrovnají nepříjemný okamžik.

„Nic není tak hrozné, jak to vypadá.“

„Když se jedny dveře zavřou, jiné se zas otevřou.“





Změňte formu

Na každou událost se lze dívat dvěma různými způsoby: pesimisticky a optimisticky.

Vyřaďte ze svého slovníku všechna slova, která podporují negativní myšlení. Snažte se vše pojmenovávat pozitivně. Když si zvyknete, zjistíte, že je to poměrně jednoduché.

Je před vámi obtížný úkol? Řekněte si, že je to výzva.

Ošklivá hádka je možností, jak napravit chyby a vztah ještě více vylepšit.

Nepřichází konec hezkého počasí, je to jen pauza. A navíc můžeme lyžovat, bruslit nebo si trochu zahýřit a udělat velký nákup zimního oblečení.

Náš učitel není zlý, ale chce nás toho hodně naučit.





Změňte obsah

Důležité je změnit nejen slova, kterými událost popisujeme, ale i náš vlastní postoj k ní. Je to obtížné, ale jde to. Chce to jen čas. Nezapomínejte, že pozitivnímu i negativnímu myšlení se lze naučit. Snažte se za každou nepříjemnou situací najít příležitost a na tu se zaměřte.

Musíte do nemocnice? Je to nepříjemné, ale třeba budete mít konečně čas sáhnout po té dlouho odkládané knize.

Možná jste měla malou nehodu, ale díky ní jste se poučili a díky tomu se v budoucnu vyhnete mnohem vážnější havárii.

Možná se vám nevydařil přijímací pohovor, ale třeba jen díky tomu najdete ještě mnohem lepší práci. Anebo si uděláte čas na cestu kolem světa, o které jste vždycky snili, ale kterou byste nikdy nepodnikli, kdybyste uvízli v zaměstnání.





Překládejte, co říkají druzí

Když se naučíte aplikovat všechny tři předešlé body, nezapomeňte, že většina lidí kolem vás dále vyjadřuje své emoce tak, jak jsou zvyklí, a to převážně negativně.

Vy ale už víte, že se za slovy mohou skrývat úplně jiné emoce! Proto vždy přemýšlejte o tom, co druhý říká, co to znamená a jak byste mu mohli pomoci.

Vyjádřili vaši rodiče pochyby ohledně vašeho jednání? Možná mají pouze obavy o vaše štěstí.

Navrhl váš partner, abyste zůstali dnes místo plánovaného výletu zůstali doma a dívali se na film? Třeba měl opravdu těžký den a potřebuje odpočinek.

Samozřejmě to neznamená, že si musíte nechat líbit jakoukoli hrubost od ostatních, ale než si začnete brát slova druhých k srdci, zamyslete se nad tím, proč je vůbec vyslovili. Třeba měli jen špatnou náladu a vás se to nijak netýkalo.

Snažte se za negativními slovy druhých nacházet to, co doopravdy znamenají.





Podívejte se, jak moc záleží na správném způsobu myšlení.

Třem lidem byla položena stejná otázka: Proč platíte daně?