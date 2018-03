4 metody, jak odhalit lež

1. Lhář se vyhýbá zmínkám o sobě

Pokud vám někdo lže, bude se snažit vyhýbat zmínkám o sobě, tím by totiž mohl obrátit vaši pozornost na sebe. Lháři mluví o druhých, aby odklonili pozornost na někoho jiného. Někdy je ono vyhýbání se zmínce o sobě tak nápadné!

Pamatujte si, že jen člověk, který je vinen, cítí horlivou potřebu obviňovat někoho jiného.





2. Podvodník bývá negativně naladěn

Tón řeči lháře bude většinou spíše negativní. Podvědomě se totiž cítí provinile a tento pocit se navenek může projevovat právě negativismem a rozčilením.





3. Lháři vše vysvětlují velice jednoduše

Čím složitější lež by vymysleli, tím víc by hrozilo, že by se do ní zapletli, podřekli se nebo se jinak vyzradili. Nejúčinnější lži jsou ty nejjednodušší a lháři to dobře ví.

Složité, byť nepravděpodobně znějící vysvětlení, bude dost možná pravdivější, než to, které vypadá prostě a jednoduše.





4. Lhář používá složité fráze

Na první pohled se zdá, že tenhle bod odporuje tomu předchozímu, ale spíše než o vymýšlení komplikovaných scénářů tu jde o snahu zmást druhého použitím zmateného slovosledu a květnaté řeči a tak podobně. Lháři často vkládají do věty zbytečná slůvka nebo celé věty, kterými se pokoušejí odvést pozornost jinam. Často také používají cizí slova a výrazy (a mnohdy je používají nesprávně).

Lhář přidává ke lži drobné detaily, které nejsou nijak podstatné, ale lež díky nim působí věrohodněji.