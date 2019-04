4 pravidla lásky, která budou platit vždy a všude

1. pravidlo: Pamatujte si, že nelze donutit druhého člověka, aby vás miloval

Lidé neoplácí vždycky lásku láskou. Že je někdo milován ho nezavazuje k tomu, aby také miloval. Copak vy byste se zamilovali do někoho, kdo se vám nelíbí, jen proto, že je do vás blázen?

Je to smutné, ale je to tak. Nikoho nemůžete nutit milovat. Přistupujte k citům druhých s respektem. Můžete se snažit být lepší, než jste bývali, ale nemůžete po nikom vyžadovat lásku. Nechte druhé (partnera, rodinu, kolegy nebo kamarády) ať sami rozhodnou, zda jste lásky hodni.

2. pravidlo: Jestliže vás miluje, jistě to pocítíte

Každý z nás si umí představit, jak to vypadá, když se k nám někdo chová pěkně. Jestliže s námi chce trávit spoustu času a vyhledává příležitosti být s námi o samotě, jestliže se k nám chová s respektem, zajímá se o naše pocity a naše přání, nutně si toho všimneme. A nezáleží na tom, v jaké podobě se to vše bude projevovat. Pokud k vám někdo chová náklonnost, poznáte to.

Podívejte se na situace střízlivě, nehledejte výmluvy a jiná vysvětlení pro něco, co je zjevné. Jestliže vám připadá, že se k vám druhý chová chladně, pokud nemáte pocit lásky, pravděpodobně to bude tím, že vás druhý skutečně nemiluje. Ignorovat to a namlouvat si, že je chování druhého normální, nic pozitivního nepřinese.





3. pravidlo: Abyste mohli milovat druhé, musíte nejprve milovat sami sebe

Milovat sám sebe, to není sobectví a není to povyšování se nad ostatní. Je to respekt k vlastním přáním a potřebám, starost o své tělo i mysl. Je důležité vážit si sám sebe a nikdy se nevzdat svých potřeb v zájmu potěšení někoho druhého, kterému jsme lhostejní. Zachovejte si svou hrdost!

Láska k sobě samému vám umožní zachovat si tvář za všech okolností a rozhodnout se správně v každé situaci, kdy musíme volit.

Jestliže dokážete milovat sami sebe, dokážete si k sobě najít partnera, který vám bude prokazovat lásku a respekt, který si zasloužíte. A nikdy vás nebude nutit do něčeho proti vaší vůli.

4. pravidlo: Pokud přestanete milovat, nemusíte vztah udržovat

Tuto chybu dělají mnozí partneři. Jakkoli to může znít těžce, nikdo není povinen milovat vás navždy. A to bez ohledu na všechno, co jste pro druhého udělal, nebo udělala, co vše jste spolu prožili a kolik jste si toho naplánovali do budoucna. Možná máte děti, možná jste postavili dům a vytvořili domov. Možná jste jí dal drahý šperk. Možná jste se každý den starala o to, aby měl teplý oběd, čisté a vyžehlené oblečení na další den. Ale ničím z toho si nelze lásku předplatit. Pokud vás druhý přestal milovat, nechte ho odejít.

A pokud se stane, že láska je už jen minulostí z vaší strany, nejlepší, co můžete udělat, je odejít a dát druhému šanci najít si někoho, kdo ho bude opravdu milovat. Zůstávat ve vztahu, když víte, že druhému nejste schopni už city oplácet, je špatné pro vás oba. Oběma vám to totiž zabraňuje najít opravdové štěstí.