4 vědecky podložené strategie, jak se dostat přes rozchod

Proč jste stále závislé na svém bývalém?

Proč je tak těžké nechat ex partnera jít? I když už je jakýkoliv vážný vztah historií, spojení, které jste s někým sdíleli, nelze jen tak jednoduše vymazat z mysli nebo těla (samozřejmě, že chemie dokáže přetrvat i již ukončený závazek).

Vše, co vám bývalého jakkoliv připomíná, dokáže vzbudit záplavu pocitů. Přidejte si k tomu zamlženou paměť někoho, kdo už je nějaký ten pátek single a problém je na světě – lidé se často za svými bývalými vztahy obracejí a vidí jen všechny nejlepší společné okamžiky, zatímco zapomínají na všechno, co bylo špatně.

I vztah, který byl v realitě katastrofou, si často nemáme problém zpětně malovat v úplně jiných barvách – třeba jen proto, abychom si namluvili, že jsme neztráceli čas a nepromrhali své city na někoho, kdo se ukázal být hlupákem. Slíbíte si tedy, že to „nějak bude fungovat“, i když ve skutečnosti doufáte ve změnu, která ale nepřijde a s tím stejným člověkem ani přijít nemůže.

Jde o jeden s typických projevů člověka, který se obává budoucnosti a dalších nových vztahů, protože nechce znovu litovat. Co když byl tenhle poslední vztah tak dobrý, jak to jen reálně jde a už nikdy nenajdete nikoho podobného?

Jako každá náročná změna, i oproštění se z citových pout k bývalému partnerovi vyžaduje pořádnou dávku sebekontroly a kapku soucitu k sobě samému. Tady jsou čtyři tipy na to, jak se posunout dál. Nikdo si je nevymyslel, ale jde o závěry vyplývající z vědeckých výzkumů týkajících se síly lidské vůle:

1. Najděte si někoho, ke komu můžete vzhlížet.

Věda nám už mnohokrát prokazatelně ukázala, že jsme všichni schopni „nakazit“ se silou vůle od lidí, které obdivujeme a posílit své rozhodnutí jen tím, že na ně pomyslíme. Poohlédněte se ve svém životě, pop kultuře, nebo ve zprávách po někom, koho obdivujete a kdo se dokázal vymotat z romantického vztahu. Kdo je vaším nejoblíbenějším příkladem silné ženy, které se dokázala oprostit od svého ex a daří se jí skvěle? Přemýšlejte o sobě jako byste následovala její stopy a vzpomeňte si na ní kdykoliv, když budete mít nutkání špehovat svého bývalého na Facebooku.

2. „Nechci“ je mnohem jednodušší, když máte nové „Chci.“

Nejlepším způsobem, jak udělat starý zvyk méně přitažlivým je najít si novou „závislost“. Špatná zpráva je, že si svého nového vyvoleného nemůžete jen tak objednat z Aukra nebo E-bay. Jak nahradit touhu po bývalém partnerovi, aniž byste skočili do nového vztahu, ve kterém vlastně ani nechcete být? Najděte si nový cíl – jako třeba uběhnout závod pro charitu, napsat román, naučit se cizí řeč, cokoliv – nebo se vraťte ke své staré vášni, kterou jste nechali za sebou, třeba k vaření, tancování, nebo blogování. Jakmile budete mít pocit, že vám „něco chybí“, zaměstnejte se místo fantazírování o tom, jak se k sobě s bývalým vrátíte svými koníčky a miřte k novým cílům.

3. Starejte se o sebe

Stres je, co se týče závislostí, vždy spouštěčem číslo jedna, a to se týká i staré chemie a přitažlivosti. Když se cítíte přemožení, vyčerpaní nebo nervózní, spouští se v mozku automaticky potřeba kontaktu s jinou osobou a touha po takzvaném „komfortním kontaktu“. Stres zároveň mozek zatemní v tom smyslu, že se bude zaměřovat pouze na potenciální odměnu a zároveň ignorovat jakékoliv potenciální riziko.

V takovém stavu není nic jednoduššího, než si představit hřejivé objetí a romantické navrácení se zpět k bývalé lásce, což by vám teoreticky mohlo pomoci zapomenout na stud a lítost, kterou jste cítili po posledním vztahu na jednu noc. Těmto stavům je nutné předcházet už dopředu – vyražte ven s přáteli, koukněte se konečně na to DVD s jógou a roztáhněte podložku na cvičení, jděte na manikúru a masáž, nebo dělejte cokoliv jiného, co vás uklidní a povzbudí vašeho ducha.

4. Pozor na slona

Existuje jeden zaručený způsob, jak se ujistit, že nikdy nedokážete na svého bývalého úplně zapomenout – snaha vytlačit ho zcela z mysli. Psychologové tento paradoxní efekt, který se používá při léčbě prakticky všech závislostí (včetně té protidrogové a protialkoholní), někdy nazývají „Nemyslete na slona“. Pokud se budete urputně snažit nemyslet na růžového, či bílého slona, jeden vám celkem jistě okamžitě vyvstane na mysli. Neboli čím usilovněji se budete snažit na cokoliv nemyslet, tím víc budete onu představu ve skutečnosti jen posilovat.

To samé platí pro všechny ostatní druhy pokušení. Všichni, kdo se snaží zhubnout a nemyslet přitom na čokoládu, se jí nakonec stanou posedlí a konzumují víc čokolády, než před začátkem snahy hubnout. Kuřáci, kteří se snaží nemyslet na cigarety, jich nakonec vykouří víc než normálně.

Jedna studie dokonce zjistila, že pokud se budete mermomocí snažit nemyslet na svůj bývalý vášnivý vztah, zvyšuje to šanci, že se bývalý partner objeví ve vašich fantaziích, i když jde přesně o to, co nejvíc nechcete.

Takže až vám příště na mysl přijde váš bývalý, nepanikařte a rozhodně to neberte jako nějaké znamení. Připomeňte si, proč už není vaším partnerem, ale pouze ex, a pak vraťte svou pozornost zpět na někoho, komu na vás doopravdy záleží.