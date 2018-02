5 situací, které vedou ke lhaní a nevěře

1. Partner se přestává chovat odpovědně

Všechny problémy by ve vztahu měly být řešeny společně. Za jakýmkoli problémem obyčejně stojí přinejmenším zčásti oba partneři – a každý z nich by měl přijmout svůj díl odpovědnosti. Pokud se ale partner své odpovědnosti vyhýbá a přestává si vztahu vážit, s největší pravděpodobností nebude mít vztah dlouhého trvání. Pokud mu váš vztah nestojí za práci, nejspíš si hledá nebo už našel osobu, která ho zajímá mnohem více.

Kromě toho, nést všechnu odpovědnost sám za oba vás brzy omrzí a možná to budete právě vy, kdo se začne poohlížet po někom novém.





2. Partner o vás přestává jevit sexuální zájem

Každý pár si prochází nejrůznějšími obdobími a samozřejmě může nastat i takové, kdy není na intimnosti dostatek času, energie a chuti. Nicméně jestliže zájem vašeho partnera o vás bez očividné příčiny spadl téměř na bod mrazu, může to znamenat, že se jeho zájem upřel jinam.

Sex je v každém případě nedílnou součástí vztahu, a jestliže nefunguje, dříve nebo později se jeden z vás začne poohlížet jinde.

3. Je to v jeho povaze

Někdy nenaděláte opravdu nic. Pokud má partner sklony ke lhaní a podvádění a dělal to už dříve, bude to dělat zase. Takoví lidé nezůstanou nikdy dlouhodobě spokojení s jednou osobou. Aby se zabavili, potřebují trávit čas s mnoha lidmi, jsou rádi ve společnosti, rádi se baví, rádi poznávají nové známé. Na tom není samozřejmě nic špatného, ale člověk se sklony k nevěře ve společnosti snadno propadne pokušení.





4. Sobeckost v sexu

Dřív jste si nemohli na svůj milostný život stěžovat, ale pak se náhle všechno změnilo? Partnerovi jde náhle jen o něho samotného, vás odbývá, ze sexu se stal prostě jen surový sex? Už se nesnaží potěšit vás, nezáleží mu na tom, co cítíte vy? Důvodů, proč mu na vás přestalo záležet, může být vícero. V každém případě, pokud problém nebudete řešit, skončí to nevěrou, ať už z vaší nebo partnerovy strany, a nakonec nejspíš i rozchodem.

5. Jeden z vás se pohybuje v prostředí, které zvyšuje šance na nevěru

Co si budeme povídat, lidé, které kolem sebe máme, na nás mají obrovský vliv. Proto není nikdy na škodu poznat co nejdříve partnerovu rodinu a přátelé. Rodina do značné míry ovlivňuje názory, které si člověk v dospívání utváří. A přátelé, které si vybíráme, jsou odrazem nás samých.

Pokud se bude váš partner pohybovat mezi přáteli, z nichž jsou všichni sukničkáři a lháři, je velmi pravděpodobné, že začne časem přemýšlet podobným způsobem.

Dávejte tedy pozor na prostředí, v němž se pohybujete. Ale není nutné hned panikařit. Ze sociologických průzkumů vyplývá, že o volné vztahy stojí pouze 2% populace. Většina lidí touží po věrných vztazích.