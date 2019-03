5 způsobů, jak do vztahu vrátit ztracenou důvěru

Krok č. 1: Mluvte spolu

Chcete-li obnovit důvěru, je třeba začít s dialogem. Zní to jako samozřejmost, ale divili byste se, kolik lidí na tenhle krok zapomíná. Snažte se pochopit a poznat svého partnera. Sami se snažte vysvětlit mu, co cítíte. Bez důvěrných rozhovorů to nepůjde. Nemluvte jen o práci, financích anebo dětech. Sdílejte své nejniternější myšlenky, pocity, obavy a tužby. Mluvte o svých koníčcích, třeba o svých dojmech z filmů, hudby, knih. A ptejte se na jeho názory.

Je důležité pochopit, že váš partner je jiný než vy. Na světě neexistují dvě opravdu stejné osoby, které by se shodly úplně ve všem. To ale neznamená, že své názory, byť rozdílné, nemůžete vzájemně respektovat. Nemusíte s druhým souhlasit, ale snažte se ho vnímat a chápat ho. Rozdíly nejsou na škodu. Naopak, umožňují vám pohlédnout na věc jinýma očima a dělají tak svět zajímavějším.





Krok č. 2: Věnujte druhému svůj čas

Lidé překonávají bok po boku nejrůznější problémy. Některé z nich se nám však mohou zarýt hluboko pod kůži. Zůstáváme spolu, ale v hlavě si nosíme nevyřešenou minulost. A ta způsobuje, že si už tolik nedůvěřujeme a nemáme k sobě tak blízko. Stávají se z nás pouzí spolubydlící, v lepším případě dobří kamarádi.

Všechno se dá řešit, ale musíme na svých vztazích pracovat. To nejcennější, co můžeme svému partnerovi věnovat, je náš čas. Dokažte mu, že je pro vás na prvním místě. Odložte telefony, vypněte televizory a věnujte se jeden druhému.

Krok č. 3: Flirtujte

Flirtováním dáváme najevo, že o druhého stále stojíme, že je pro nás stejně důležitý jako na začátku vztahu. Že jsme ho nezačali vnímat jako samozřejmost, že jsme si ho nepřestali vážit.

Pokud o sebe budete dbát a hezky se oblékat i o víkendech a nejen do práce, budete tím partnerovi dávat najevo, že ho chcete potěšit a stále vám záleží na tom, co si myslí. To platí pro ženy i muže!





Krok č. 4: Na prvním místě je láska

Nikdy si nezískáte důvěru druhého člověka, pokud se bude vedle vás cítit jako páté kolo u vozu. Váš partner potřebuje cítit, že je pro vás tím nejdůležitějším ve vašem životě, a ne, že všemu ostatnímu dáváte přednost, a partnera neustále odsouváte.

Pokud něco slíbíte, snažte se to dodržet.





Krok č. 5: Vyjadřujte si podporu

Každý z nás má své silné i své slabé stránky. Být ve vztahu znamená mimo jiné i to, že vzájemně obdivujeme své silné stránky a vážíme si jeden druhého i přes své slabiny. Úplně každý potřebuje někoho, o koho se může opřít v těžkých chvílích, kdo mu poskytne podporu. A kdo jiný by měl „tím někým“ být, než právě náš životní partner? Pokud si vzájemně neprojevujete podporu, ba naopak, pokud se dokonce srážíte a ponižujete, je něco zásadně špatně.