6 choulostivých momentů ve vztahu, o kterých s nikým nemluvíme

1. O tajemstvích a osobních neúspěších

Svému partnerovi absolutně důvěřujeme, a proto se mu svěřujeme i s těmi nejchoulostivějšími problémy. O svých partnerech víme všechno: to dobré, i to špatné. Pokud vám partner svěřil nějaké tajemství nebo cokoli osobního, je lepší nechat si to pro sebe. Kdyby se chtěl se svým tajemstvím svěřovat ostatním, udělal by to sám. Respektujte soukromí partnera a bez jeho svolení nevyprávějte nic, z čeho by mu mohlo být trapně.





2. O osobních sporech a hádkách

V každém vztahu občas nadejdou chvíle, kdy nemůžeme najít společnou řeč. Ale lidé, kteří se milují, vždy nakonec najdou kompromis, odpouštějí si a zapomínají na vše špatné, co bylo během hádky vysloveno. Jenže vši přátelé a rodina, kteří se dozví například o hrubých slovech, která vám partner řekl, nezapomenou nikdy. O osobních sporech je lepší nemluvit, dokud se nevyřeší.





3. O vašem milostném životě

To, co se odehrává za dveřmi vaší ložnice, by mělo zůstat mezi vámi. Jinak riskujete ztrátu důvěry milovaného člověka. Jen těžko se vám partner příště otevře, jestliže bude mít obavy, že vše, co řekne nebo udělá, bude za chvíli vědět celá vaše rodina a všichni vaši přátelé.

„Intimnímu životu“ se holt neříká „intimní“ jen tak pro nic za nic.

Jestliže máte s partnerem v posteli problémy, promluvte si s ním, se sexuologem nebo manželským poradcem, ne s kamarády.





4. O fobiích partnera

Strach je něco iracionálního, co obvykle nemůžeme ovládat. Někdo se bojí pavouků, někdo třeba výšek. Dělat si z takových věcí legraci je tabu. Raději zkuste partnerovi se se svým strachem vypořádat, podpořit ho a dokázat mu, že jste s ním a může se na vás kdykoli obrátit pro pomoc.





5. O vašich finančních potížích

Problémy s penězi je něco, o čem byste neměli diskutovat s nikým, ani s nejbližšími příbuznými. Váš rodinný rozpočet je výhradně vaší osobní záležitostí. Mluvit není vhodné ani naopak o vysokých příjmech.

Pokud opravdu potřebujete finanční pomoc od přátel nebo rodiny, řekněte nejprve o svém úmyslu požádat o půjčku svému partnerovi a vyslechněte si jeho názor.





6. O nedostatcích partnera

Každý z nás má nějakou tu chybu, nějaký nedostatek. Nikdo přece neumíme všechno. Milovaného člověka bychom samozřejmě měli milovat i s jeho nedostatky, to ale neznamená, že mu nemůžeme o svých pocitech říci. Rozhodně je lepší říkat o své nespokojenosti partnerovi než všem ostatním kromě něho. Vztahy můžete zlepšit jedině tak, že budete se svým partnerem mluvit a problémy řešit!

Navíc mějte na paměti, že pokud se cizí osobě zmíníte o nedostatcích partnera, bude si to daná osoba pamatovat. Bude o vašem partnerovi vědět jen to, co mu řeknete. Nebude vědět, že kromě jednoho nedostatku je v dalších mnoha věcech naprosto úžasný. I když není třeba situace zdaleka tak vážná a s časem se zlepší, pro okolí bude váš partner už provždy ten špatný, který něco nezvládá a neumí. Opravdu to chcete?