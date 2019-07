6 příkladů chování ve vztahu, které může vést k hádce

Často mluvíme o tom, že zůstávat ve špatných vztazích je špatné. Nikdo z nás by si neměl nechat líbit špatné zacházení, neustálou kritiku a ponižování. Dnes se ale na příklady určitého chování, které nám může ublížit, podíváme z druhé strany.

Jistě, všechno má své meze, ale opravdu neexistuje alespoň někdy pro takové chování, které nám může ublížit, dobré vysvětlení a ospravedlnění? Pojďme se na to podívat společně.

Když vás partner neustále poučuje

Ano… takové chování nám může být velice protivné. Komu by se taky líbilo neustále poslouchat řeči jako „mohl bys“ nebo „měl jsi udělat“.

Například: „Díval ses na ten vzdělávací kurz, o kterém jsem ti psala? Měl by ses na něj přihlásit!“

Podívejme se na situaci podrobněji. Partner nás pravděpodobně nemíní ponižovat. Možná si jednoduše všiml našeho talentu a nemůže se dívat na to, jak jím mrháme. A milující partner se bude vždy pokoušet dělat vše pro naše dobro, byť za cenu, že se na něho za jeho slova rozzlobíme.





Pravdu a nic než pravdu!

Tak jak je to s tou pravdou? Mluvit pravdu či nemluvit pravdu? Když se ptáme na choulostivé otázky týkající se citů nebo vzhledu, většinou stojíme jen o jednu jedinou odpověď. To ale neznamená, že si chceme nechat lhát.

Například: „Co myslíš? Sluší mi to?“

Pokud váš partner odpoví negativně, možná tím raní vaše city. Mnoho mužů se proto odpovědi raději vyhne anebo zalže. My si pak onen určitý kousek koupíme, budeme v něm nějaký čas chodit (všem pro smích) a nakonec se dozvíme od kamarádky, která sebrala odvahu promluvit, že tenhle hadřík je opravdu hrozný. No uznejte sama, nebylo by lepší, aby vám partner hned v obchodě řekl pravdu?

Pravda, kéž by se muži konečně naučili diplomatickým odpovědím, kterými nám sdělí pravdu a zároveň neurazí! Vždyť není nutné používat hned silná slova!





Když chce pauzu ve vztahu

Každá láska je jako horská dráha. Jednou vám to klape více, podruhé méně. Pokud váš partner potřebuje být chvíli sám, dopřejte mu prostor. Nemusíte to hned považovat za konec vztahu. Každý si občas potřebuje pročistit hlavu a my bychom to měli respektovat.





Když kritizuje naši postavu

Každý z nás touží po komplimentech, každý z nás chce být v očích svého partnera krásný. Ale pamatujte si, že vzhled není ten hlavní důvod, proč s někým jsme. Že na vás partner vidí i nedostatky, neznamená, že vás nemiluje a neváží si vás.

Snažte se být objektivní a rozdělujte mezi nepodloženou a odůvodněnou kritikou. Pokud vás druhý neustále ponižuje srovnáváním s jinými a poukazuje na vaše chyby, i ty, s kterými nemůžete nic udělat, je ve vašem vztahu něco špatného. Pravděpodobně to něco bude váš partner. Ale pokud jste přibrala dvacet kilo a váš partner se vás na to snaží upozornit, není na tom nic zlého. Prostě opět touží po vás takové, jakou vás poznal. A navíc mu může jít i o vaše zdraví!

Proto se příště nejprve zamyslete, jak a proč vás druhý kritizuje, a až pak reagujte. Pamatujte si, že lidem, kterým na vás nezáleží, je i vaše fyzička a vzhled volný.





Když chce trávit čas odděleně

Žádní dva lidé na světě nejsou úplně stejní. Je opravdu velmi málo pravděpodobné, že si k sobě najdete někoho, s kým budete mít všechny zájmy a přátele společné. Pokud máte ráda klid a ticho, zatímco partner dává přednost hlučné společnosti, je logické, že se bude chodit bavit bez vás. Nedělejte si starosti, proč by vás bral, když ví, že byste si zábavu neužila a jen se nudila?

Samozřejmě, stejně jako je nutné dát druhému prostor a volnost, je zároveň třeba věnovat se i jeden druhému. Najděte rovnováhu mezi časem tráveným společně a odděleně.





Ignorování druhého

Každý z nás se hádá. Někteří lidé ale po hádce reagují tím, že se druhému neozývají a nekomunikují s ním. Nehledejte za tím snahu ublížit vám. Takový člověk si pravděpodobně jen potřebuje v klidu utřídit myšlenky, přemýšlet o svých pocitech, zklidnit nervy a odpočinout si. Taková chvíle ticha může konflikt napomoci ukončit, ale pokud si nedáte žádný čas na přemýšlení, budete se jen dál hádat a nikam nedospějete.