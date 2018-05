6 rad, jak naučit dítě číst knihy

Předčítejte vašemu dítěti, když samo ještě neumí číst

Udělejte z čtení knih pravidelnou zábavu a každodenní rituál. Čtěte nejen před spaním na dobrou noc. Existuje celá řada dětských knížek plných obrázků, které děti budou milovat. S knížkou lze pohodlně strávit čas úplně kdekoli.









Netlačte na dítě ve snaze naučit ho číst co nejdříve

Mezi lidmi koluje mýtus, že inteligenci dítěte lze rozpoznat podle toho, jak brzy se naučí číst. Mnoho rodičů proto své děti do čtení nutí. Jenže to vůbec není pravda! Každé dítě je jiné a má svůj vlastní rytmus. Každé dítě se naučí mluvit, chodit i číst v jiné době. Rodiče si někdy připadají bezradně ve své snaze naučit dítě těmto činnostem, vyvíjejí na malé dítě neúměrný tlak a vyvolávají v něm tak pocity stresu. Později marně přemýšlejí, proč dítě nerado čte, a zlobí se za to na ně.

Pamatujte, že smyslem není naučit dítě číst co nejdříve. Smyslem je naučit dítě lásce k psanému slovu, k příběhům skrytým na stránkách knih.









Věnujte se četbě společně a respektujte výběr dítěte

Abyste naučili dítě lásce ke knihám, je nejprve nutné přijít na to, co ho bude nejvíce bavit. Nechte dítě, ať si samo vybere z nabídky knih. Každý z nás preferuje jiné žánry a tak to mají samozřejmě už i děti. Některé zaujmete klasickou pohádkou, jiné zase něčím dobrodružnějším. Některé rády čtou o zvířátkách atd. Vzhledem k tomu nebuďte překvapeni, pokud vás bude dítě žádat několik večerů po sobě, abyste přečetli tutéž pohádku. Znamená to, že kniha přesně ztělesňuje jeho psychické rozpoložení a preference.

Je docela možné, že se vašemu dítku bude líbit totéž, co se líbilo v dětství vám. Stává se, že při čtení dětem vyvolá četba v dospělých dávno zapomenuté vzpomínky na dětství.









Udělejte ze čtení hru

Motivovat dítě řečmi o tom, že čtení rozvíjí intelekt, není nutné. Pro dítě to nevyzní jako zajímavý argument. Malé děti budou rády číst pouze v případě, že tuto činnost budou vnímat jako hru.

Jako každá hra, má i tato svá pravidla. Nastavte je jasně. Při čtení uklidníme a tiše posloucháme. Když zrovna nečtete, přemýšlejte společně o příběhu.

„Co myslíš, co se asi stane? Podaří se jim to? Jak to udělali, co myslíš?“

Rozvažování nad příběhem je nejlepší způsob, jak rozvíjet dětskou fantazii a představivost. Sama četba samozřejmě také rozšiřuje slovní zásobu. Čím více bude rozvinutá dětská fantazie a čím širší bude jeho slovní zásoba, tím složitější příběhy bude dítě vyhledávat. Tak se dítě postupně pročte přes pohádky k dalším knihám.









Udělejte z nákupu knih dobrodružství

I sám výběr a koupě knihy můžete pojmout formou hry. Zajděte do knihkupectví s dítětem a nechte ho si knihy prolistovat. Přečtěte si, o čem knihy jsou, podívejte se na ilustrace. Posuzujte. Nechte dítě vyjádřit svůj názor.

Jakmile si knihu přinesete domů, slavnostně z ní přečtěte první stránku nebo kapitolu a zbytek si nechte na večer před spaním.

Všechny tyto malé rituály jsou velmi užitečné, lákají dítě a to se začne na četbu těšit.









Zkraťte dobu strávenou s elektronikou

Ve světě moderních technologií jsou dětem informace poskytovány ihned a rovnou ve výsledné podobě. Díky televizi a internetu dítě nemusí vyvíjet žádnou dodatečnou námahu a o informacích rozvažovat. Dětský mozek si rychle zvyká pracovat za snížené spotřeby energie, jen jako přijímač informací. Vždyť není třeba přemýšlet ani zapojovat představivost. Vše vidíme na obrazovce.

Čtení je mnohem náročnější proces, což je také důvod, proč se zdá, že jeho obliba v porovnání s chytrými telefony a televizí klesá.

Proto je, jak se zdá, vhodné omezit čas, který děti tráví před obrazovkou. Radíme také dávat přednost papírovým knihám před těmi elektronickými. Světla obrazovky totiž potlačují tvorbu hormonu melatoninu. Výjimku tvoří zařízení fungující na principu elektronického inkoustu.









A co je nejdůležitější: Jděte příkladem a čtěte sami!