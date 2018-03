6 snadných způsobů, jak zvýšit své charisma

1. Buďte empatičtí

Empatie je schopností vcítit se do druhých, do jejich problémů a pochopit, jak se daná osoba cítí. Pokud budete druhým lidem ukazovat, že se o ně zajímáte a že chápete jejich problémy, utvoříte si k nim nesmazatelnou cestu a stoupnete u nich na oblibě. Empatie je bezesporu jedním ze základních rysů charismatické osobnosti.

2. Naslouchejte

Pokud s někým mluvíte, dobře poslouchejte, co se vám snaží sdělit, a to jak verbálně, tak neverbálně. Konverzace pak bude daleko efektivnější a druhá osoba pozná, že opravdu dobře rozumíte tomu, co vám chce sdělit. Lidé, kteří na všechno přikyvují a pak ani nevědí, o čem vlastně byla řeč, rozhodně na druhé příliš dobře ani věrohodně nepůsobí.

3. Udržujte oční kontakt

Schopnost udržet s někým při rozhovoru oční kontakt je opravdu ceněná. Ne každý to toiž umí a raději tiká očima po místnosti. Jedná se o jednu z nejsilnějších forem lidského spojení a intuitivně cítíme, že pokud od nás někdo oči odvrací, odvrací i pozornost. Tato intuice je podpořena i výzkumy z oblasti neurovědy, která přišla na to, že když váš pohled bloudí po místnosti, je použita stejná oblast mozku, jako když bloudí vaše mysl. Přímý pohled z očí do očí je spojen i s předchozími body, jde o to být neustále přítomen a udržovat pozornost na svém protějšku.





4. Vyjadřujte nadšení

Nebojte se chválit a vyjadřovat své nadšení nad tím, co dělají ostatní osoby. Opravdové nadšení lze jen těžko předstírat a tak to musí jít opravdu od vás. Jedná se o autentickou emoci, která může nastat jen tehdy, pokud vám někdo udělá něčím opravdu radost. Pokud se tak stane, nepromarněte šanci a dejte svým emocím průchod.

5. Buďte sebevědomí

Sebevědomí hraje v osobnostním charisma velkou roli. Bez něj nejspíš nebudete schopni splnit jediný z výše uvedených bodů. Sebevědomí lidé se vyznačují tím, že působí autenticky, sebejistě a bez obav říkají to, co si opravdu myslí. Sebevědomí by se však mělo u charismatického člověka obracet spíše směrem k druhým, aby se z něj nestala spíše arogantní nabubřelost, která ostatní odpuzuje.

6. Cvičte své řečnické schopnosti

Umění mluvit před lidmi je něčím, co se někteří lidé dlouhá léta učí. Důležité je znát své publikum, abyste mohli udělat dojem. Jediným způsobem, jak jej poznat, je se na něj naladit. Pokud se tak stane na 100 %, jste schopni posoudit, jak budou vaše slova interpretována, což vám otevírá cestu k tomu přihlížející ohromit, rozesmát nebo na něj jakkoliv jinak zapůsobit.

Charisma je jednoduše řečeno být v absolutní přítomnosti za každé situace.