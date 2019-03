Zjistili jsme, co by ženy za žádných okolností pro muže dělat neměly, ale mnohdy dělají, a proč.



1) Pokoušet se řešit všechny problémy za něj

Zapamatujte si, že dokonce i tehdy, nachází-li se váš partner v tíživé finanční situaci, přišel o práci a nemůže sehnat novou, není dobré pokoušet se vzít všechny problémy na svá bedra. Práci je možno najít vždy, a zodpovědný člověk, který ví, že je třeba postarat se o rodinu, vezme i práci, která nenaplňuje jeho požadavek po seberealizaci. Alespoň prozatím.

Pomoci můžete vyjádřením podpory tím, že partnera vyslechnete a poradíte, pokud o radu sám požádá. Pokud byste ale partnerovy potíže řešila vždy výhradně vy, brzy by se z toho stal zvyk a na vašich bedrech by spočinulo více povinností a starostí, než je možné dlouhodobě zvládat.

V harmonickém vztahu vše neleží pouze na jednom z vás, ale o dobré i zlé se dělíte rovným dílem.

2) Dávat mu pravidelně drahé dárky

Dárky, které si dva dávají, by měly mít zhruba stejnou hodnotu. Není samozřejmě nutné vše počítat na korunu, ale je zbytečné obdarovávat partnera drahým sporťákem, pokud on vám dal k Vánocům dalšího kuchyňského robota.

Za prvé, pokus ohromit muže drahými dárky, se pravděpodobně nesetká s kladnou odezvou. Naopak, luxusním dárkem, který by si sám nemohl dovolit, muže pravděpodobně odradíte.

Za druhé, pokud narazíte na bezohledného partnera, může se láska změnit ve využívání.

3) Nebuďte jeho polštář, do kterého se chodí vyplakat

Oproti ženské polovině lidstva, u té mužské to tak nechodí – lásku muže si nezískáte soucitem. To znamená, stručně řečeno, toto: Za vámi půjde, když mu bude ouvej, za druhou pak půjde, až bude vyrovnaný a připravený na rodinu.

Ženy si často mylně myslí, že je to podstata hlubokých citů: pomoci druhému, když ho vidí nešťastného a zoufalého. Mějte ale na paměti příběh Rusalky. Zachránila prince, mnohého se pro něj vzdala – a on si pak vzal jinou.

Muži chtějí být ti silní, nehledají princezny na bílých koních. Moudrá žena muže vždy vyslechne, ale nelituje; nabídne pomoc, ale ví, že muž si poradí i sám; vyjádří svůj názor, ale rady nevnucuje. V tom se ukrývá tajemství šťastných párů.

4) Na frázi „Já ti to říkala!“ rovnou zapomeňte

Varovaly jste ho, hrozily mu a říkaly mu, jak to je, ale on si stejně vše udělal po svém. I kdyby to byla stokrát pravda. I kdyby to byla milionkrát pravda – neříkejte to! Není nic provokativnějšího než fráze „Já ti to říkala!“

Za prvé: dokázali jste, že jste byly chytřejší než on. Za druhé: Upozorňujete ho na to. To je vážně netaktní.

Pro každého muže je důležité, aby si ho ostatní vážili. Zvláště milovaná osoba.

Pokud bude neustále jeden z partnerů dokazovat svou nadřazenost, harmonický vztah vám nevydrží.

5) Nevzdávejte se svého osobního života a kariéry

Bohužel to tak bývá. Pokud obětujete život muži, dětem a domácnosti, váš milovaný o vás brzy začne ztrácet zájem. Dříve nebo později se mu zachce být sám nebo se začne ohlížet po krásných ženách.

Že jste vdaná ještě neznamená, že se musíte vzdát přátel, práce, koníčků a dalších věcí, které máte ráda. Čím bude váš život mimo rodinu rozmanitější, tím více o vás bude manžel stát. Ale nepřehánějte to, vždy je nutné ponechat si čas i pro rodinu.

6) Neměňte se, abyste se mu zalíbila

Ano, my ženy se často rány zkrášlujeme a rády zkoušíme nové věci. Pokud ale váš milovaný trvá na radikální změně vašeho vzhledu a vás taková změna neláká, zamyslete se. Ostříhat se nebo si nechat narůst vlasy prostě proto, že to tak chce?

Pokud vás miluje, nebude vyžadovat, abyste se změnila a tím vám podkopával sebedůvěru. Chcete být s člověkem, který vás chce změnit?

Na druhou stranu, jde-li pouze o maličkosti, které vám nejsou nijak proti srsti, změně se nebraňte. Takové drobnosti vztahu nijak neuškodí, naopak, mohou vaše citové pouto ještě upevnit.