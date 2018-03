6 známek toho, že je vaší spřízněnou duší

1. Spřízněná duše – to není druhá polovička

Milovaný člověk, osudová láska, druhá polovička – jak chcete – to není vůbec totéž, co spřízněná duše. Spřízněnou duší může být váš partner, ale také příbuzný, kamarád nebo známý. Někdy nás ve stejném okamžiku proneseme nahlas stejnou myšlenku a zasmějeme se. A v tu chvíli si uvědomíme, že máme vedle sebe někoho neuvěřitelně blízkého.





instagram



2. Jako byste se znali 100 let

Jednou z hlavních známek spřízněnosti je pocit, který lidé obvykle popisují slovy „jako kdybychom se znali už věky!“. Může se stát, že potkáte člověka jiné generace, jiného vyznání nebo jiné národnosti, a přesto se vzájemně chápete v tom nejhlubším smyslu slova.

3. Máte stejný hodnotový systém

Jistě, můžete být jiní, můžete preferovat jiný styl oblékání, můžete mít rádi jinou kuchyni. Ale v zásadních morálních otázkách jste zajedno. Váš žebříček hodnot je stejný. Ve věcech morálních voleb a emocionálního vyjadřování jste stejní. Svět jako celek totiž vnímáte shodně.

4. Zákon zrcadla

Lidé, kteří potkali svou spřízněnou duši, často říkají, že druhý na ně působil jako odraz vlastního vnitřního já. Zatímco jeden na něco myslel, druhý to vyslovil. Chápali jeden druhého a své jednání, protože to bylo jako pozorovat sám sebe. Sami by se nezachovali jinak!





instagram



5. Sníte společně

Každý z nás občas sní nebo se věnuje čistě kreativní činnosti. Většinou jde ale o velice osobní a individuální záležitost. Spřízněné duše mají ale společný svět, díky silnému porozumění dokážou společně tvořit a společně snít. Jejich osobnímu světu rozumí jen tyto dvě duše. Je to jejich společné soukromí.

6. Vyvíjíte se podobně a stejným tempem

Může se stát, že narazíte na někoho, kdo je vám velice podobný. Rozumíte si. Jenže pak, najednou, změna. Lidé se mění, nelze tomu zabránit. Každý z nás se vyvíjí. Pokud se ale někomu změní hodnoty, názory a plány tak, že už se neshodnou s vašimi, pak to není a nikdy nebyla vaše spřízněná duše.





instagram