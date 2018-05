6 známek toho, že se s vámi brzy rozejde

Je lhostejný vůči vašemu životu a vaší práci

Každý z nás se potřebuje podělit s někým blízkým o své zážitky a starosti. Chceme si s někým popovídat, někomu povyprávět o tom, jaký jsme měli den. Někdy potřebujeme podpořit, jindy chceme sdílet zábavnou historku. Pokud nás druhý ale není ochoten nikdy vyslechnout a my z něho cítíme nezájem, měli bychom zpozornět. Tady není něco v pořádku.





Ve vztahu vládne nedůvěra

Nespokojení lidé, kteří mají nízké sebevědomí, často přenášejí své komplexy na vztah a partnera. Takové chování může být zpočátku nenápadné. Pokud ale začíná váš partner náhle organizovat a řídit celý váš život a projevuje vůči vám nedůvěru, je to jasnou známkou jeho vnitřní nespokojenosti. Můžete udělat cokoli a ve všem mu vyhovět, stejně ho neuspokojíte. Budete se chvíli trápit a nakonec se s vámi pravděpodobně stejně rozejde. A co hůř, celou vinu za rozchod svalí na vás.





Pravidelně odkládá schůzky a mívá zpoždění

V životě se dějí nepředvídatelné věci. Každému se může stát, že se opozdí, nebo že bude muset odložit plánované rande. Ale mělo by jít pouze o výjimečné případy, kdy to nejde jinak. Pokud ale cítíte, že vás partner začal bezdůvodně odsouvat stranou, odkládá schůzky s vámi, ruší společné plány a je nedochvilný, neznačí to nic dobrého.





Nechce se objímat, držet za ruce ani líbat

Zamilovaní lidé se touží toho druhého dotýkat. Nemusí si ležet v náručí 24 hodin denně, ale občas se obejmout nebo pohladit jeden druhého je naprosto normální a nemělo by to chybět v žádném vztahu. Pokud jeden z páru náhle přestane jevit touhu po dotycích, zpozorněte. Něco se nejspíš děje.





Nebere na vás ohledy a nestará se o vás

Obecně platí, že milující lidé o sebe pečují a dbají o pohodlí toho druhého. Pokud jeden z partnerů náhle přestane respektovat přání toho druhého a začíná se chovat sobecky, je to varovný signál toho, že je ve vašem vztahu něco zásadně špatně.





Není ochoten trávit čas společně

Jistě, všichni potřebujeme čas sami pro sebe, na své přátelé a své koníčky. Jestliže se ale váš partner začal zcela vyhýbat společným aktivitám a vše dělá jedině sám, není to něco, co byste měli ignorovat.





Co můžete udělat?

Pokud jste zaznamenali výše zmíněné změny v chování svého partnera, zamyslete se. Každý vztah je jiný, všichni mají nějaké problémy. Může jít o potíže, které vůbec nesouvisejí s vámi, ale někdy může za vším stát třeba jen hloupé nedorozumění.

Snažte se s partnerem promluvit, buďte upřímní a otevření. Není důvod házet hned flintu do žita. Nejprve zjistěte, co se děje. S tolerancí a trochou snahy a péče se dá ledacos zachránit.