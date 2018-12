7 jednoznačných znamení, podle kterých poznáte špatné přátele

Představte si situaci, kdy se s někým znáte už řadu let, třeba ještě ze školy. Jenže po škole se vaše cesty diametrálně rozešly. Máte spolu mnoho úžasných vzpomínek, kdysi dávno jste spolu dělali všechno, pomáhali si, ale už to dávno není ono.

Dnes je tento přítel jiný, jeho pohled na svět se od toho vašeho výrazně liší a někdy máte dokonce pocit, že si nemáte co říct. Může za to fakt, že se každý pohybujete ve společnosti rozdílných lidí, kteří rozdílným způsobem tvoří vaše názory a to, jak přemýšlíte.

Ne každý si dokáže tuto skutečnost vědomě uvědomit a přátel, kteří jim životy jen komplikují, se rychle zbavit. Dokážeme si najít mnoho výmluv (vzpomínky, staré dobré časy), proč někoho ze svého života neodstřihneme, i když se k nám chová slušně řečeno nevhodně.

Dětství nebo mládí mohlo být fajn, ale nyní už je to všechno historie. A ani sebelepší vzpomínky vám nevynahradí fakt, že vás dnes stejný přítel s sebou stahuje dolů, nebo vám neustále hází klacky pod nohy.

Pokud máte problém rozlišit mezi svými přáteli, kteří z nich jsou ti „toxičtí“, zkuste to podle těchto 7 znaků. Každý špatný přítel mát minimálně několik z nich:

1. Zajímá je jen, kolik z vašich problémů či úspěchů budou mít oni sami

Už jste někdy slyšeli od přátel věty jako: „Wow, ty si vyděláš tolik? Hmm, tak to hádám, že dneska platíš pití ty, haha!“

Na první pohled nevinný vtípek, ale zkuste se zamyslet nad tím, proč někdo něco takového říká? Zajímá takového člověka doopravdy, proč tolik vyděláváte a kolik úsilí a práce vás to stálo, nebo mu jde primárně o to, jak se na vašem úspěchu přiživit (třeba tím, že zatáhnete jeho útratu, nebo mu v horším případě rovnou půjčíte)?

Jak asi takový člověk bude reagovat, až se u vás objeví problémy a pomoc (například finanční) budete potřebovat zase vy?

2. Vy si čas uděláte vždy, on nikdy

Upřímně řečeno, nemít vůbec čas, to je jen obyčejná hloupá výmluva. Každý z nás má dnes na práci hromadu věcí a sem tam nestíháme. Faktem ale zůstává, že když někoho opravdu vidět chcete, tak si na něj čas prostě uděláte a hotovo. Zavoláte mu, nebo mu napíšete a domluvíte se.

K čemu je vám pak přítel, pro kterého vy jste tady vždycky, když on potřebuje, ale sám si na vás čas nedokáže udělat nikdy? Odpovězte si sami.

3. Je to nespolehlivý a ulhaný člověk

Tisíce slov a slibů, ale skutek opět utek. Pokud trávíte čas s někým, kdo pořád jen mluví, ale reálně se nic neděje, možná je načase poohlédnout se po novém příteli. Ukecávat někoho a mazat mu med okolo pusy není ničím náročným ani nákladným.

Opravdový přítel se k vám ale takto nikdy chovat nebude. Člověk, který si neumí stát za tím, co řekl, nemá charakter a tím pádem neexistuje důvod, proč s ním ztrácet čas.

4. Peníze jsou vždy a všude problémem

Znáte někoho, komu vždy ochotně půjčíte peníze, ale on je nikdy nevrátí tak, jak jste se domluvili? Nenápadně utichne a má tendence zmizet, když se blíží chvíle platit, nebo dorazí účet?

Dobře víte, že má práci a vydělává dost, ale přesto se snaží placení hodit na vás? Musíte s někým, koho považujete za přítele, neustále řešit peníze, připomínat mu nesplacené půjčky a ztrácet tak vlastní čas? Můžete si být jistí, že pro něj rozhodně nejste přítelem, ale jen chodící a mluvící peněženkou, která mu vždy ochotně půjčí.

5. Snaží se vás měnit

S opravdovým přítelem by se vám nikdy nemělo stát, že na vás bude tlačit, abyste změnili svůj životní styl nebo život jako takový a vystoupili tak ze své komfortní zóny. Skutečné přátelství by mělo vytvářet pravý opak – mělo by váš stávající život obohatit a pozvednout na novou úroveň. A to až do té míry, že si budete říkat, kde byste bez svých dobrých přátel byli.

6. Má potřebu vyzvídat

„Kolik si vyděláš za měsíc?“ A kolik už jsi nastřádal na účtu?“ Co tvoje holka/kluk, ta/ten vydělává kolik? Kolik stála ta vaše letošní dovolená? Zdají se vám takové otázky poněkud nezdvořilé a vlezlé? Toxický přítel se rozhodně nebude ostýchat a zeptá se vás na ně.

Nezajímá ho, že jsou vám takové dotazy nepohodlné a je mu dokonce úplně jedno, že je okol dalších 5 známých, před kterými rozhodně nemáte chuť svěřovat se o svém finančním soukromí. Ve skutečnosti tohoto vašeho „přítele“ nezajímá ani to, co odpovíte.

Jeho jediným cílem je vyzvídat, a pak vás hodnotit a srovnávat se s vámi. Tajně doufá, že je lepší než vy. A pokud dle vašich odpovědí zjistí, že není, zeptá se na další várku otravných či nevhodných dotazů. Skutečný přítel nikdy nebude mít žádnou potřebu se s vámi srovnávat ani vás soudit. Rovněž neuvidí důvod schválně vás dostávat do nepohodlných situací.

7. Zbožňuje drby a pomluvy

Neustálé drbání o cizích životech a pomluvy cizích lidí, to je voda na mlýn každého přítele, kterého nechcete mít. Když vám někdo pořád dokola líčí jen pomluvy a hází špínu na ostatní, začnete se sami sebe právem ptát, jakpak asi mluví s jinými lidmi o vás.

Jedno je jisté, tyhle zbytečnosti nepotřebuje v životě nikdo. Pomluvy a nesmyslná (často navíc vymyšlená) dramata nikdy nepřinášejí nic pozitivního, jen z vás konstantě vysávají energii a jsou unavující.