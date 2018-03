7 neférových způsobů, jak vyhrát spor

Shromáždili jsme nejčastější logické chyby, kterých se dopouštíme, a triky, které druhým pomáhají vyhrát spor a přechytračit nás.

1. Strašák

Trik funguje následovně: Oponent nahrazuje vaše argumenty jinými, sice zdánlivě podobnými, ale nelogickými. Změní význam vašich slov tak, aby je mohl začít úspěšně zpochybňovat. Spor s takovým člověkem prostě nemůžete vyhrát, protože ať už řeknete cokoli, váš soupeř vaše slova překroutí. Bude zpochybňovat něco, co jste vlastně nikdy netvrdili, ale jeho argumenty budou na první pohled vyznívat velmi logicky.





2. Černobílá

Trik funguje následovně: Oponent vyloučí všechny možnosti s výjimkou dvou zvažovaných. Jedna z možností je zpravidla zobrazena jako logická, zatímco druhá jako nelogická, nepravdivá a nepřijatelná. Druhá možnost je tudíž zamítnuta a první se jeví jako jediná možná volba.





3. Texaská střelnice

Trik funguje následovně: Soupeř manipuluje s fakty tak, aby dokázal svou pravdu. Představte si kovboje, který chce dokázat, že je skvělý střelec. Vystřelí proti zdi stodoly a nakonec domaluje terč na místo, kam se strefil.

Tento trik obvykle využívají lidé tam, kde hraje roli statistika anebo vědecká hypotéza. Místo toho, aby nejprve přišli s hypotézou a pak hledali data, která ji potvrzují, jednají obráceně. Skutečnost uzpůsobuje tomu, aby pasovala na dostupné informace. Působí sice hodnověrně, ale není víc než schopný manipulátor.





4. Odvolávání se na důsledky

Tento trik není založen na logice. Váš oponent začne předpovídat, k čemu vaše jednání nebo smýšlení povede, a tím vás od něho odradit. Vaše jednání se pak okolí jeví jako nesprávné, ačkoli je to stejné jako tvrdit, že „manželství“ je špatné, protože povede k „rozvodu“.





5. Osobní urážky

Trik spočívá v tom, že oponent se místo na fakta zaměří na vás a na vaše osobní nedostatky. Ačkoli vaše vlastnosti s danými fakty vůbec nesouvisí, oponent se ve chvíli, kdy vás usvědčí z nějaké negativní vlastnosti, považuje za vítěze.





6. Zevšeobecňování

Logická chyba předpokládající, že vše, co dělá většina, je vždy nepochybně správné. Co si myslí většina, to je pravda. Takové uvažování je samozřejmě chybné, poněvadž v historii máme mnoho případů, kdy se většina mýlila.





7. Příklad ze života

Dělat obecné závěry z osobních zkušeností je další logická chyba, které se můžeme (ať už vědomě či nevědomě) dopouštět. Žádné zkušenosti nemohou obstát jako nevyvratitelný argument. Je nutné si uvědomit, že každý člověk je individualita, má své vlastní zkušenosti, a to, co je vhodné pro jednoho, nemusí být vhodné i pro druhého.