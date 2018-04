7 nejčastějších chyb, které děláme při líčení

Silné oční linky anebo tmavé oční stíny

Podle dotázaných mužů nejsou „inkoustové skvrny kolem očí“ vůbec sexy. Myslí si, že takový make-up kazí přirozenou krásu tváře a činí náš pohled agresivnějším.





Rtěnky a lesky na rty příliš zářivých barev

Mužům jsou prý „lepkavé rty“ natřené leskem při líbání nepříjemné. O příliš zářivých a výrazných rtěnkách někteří tvrdili, že působí „nežensky“ anebo „staromódně“. Kromě toho měla většina mužů obavy z toho, že jim rtěnka umaže oděv. A dostat takovou rtěnku z košile není vůbec snadná práce.





Falešné řasy

Většině mužů se trend nalepovacích řas nelíbí. Říkají, že falešné řasy vypadají nepřirozeně a příliš vyzývavě. Otázkou zůstává, zda muži opravdu rozpoznají kvalitní umělé řasy od těch přirozených. V každém případě to s délkou ani hustotou falešných řas nepřehánějte. Nepřirozený vzhled se nelíbí nikomu.





Příliš tenké nebo příliš silné obočí

Jde-li o obočí, odpověď je jasná. Nejlepší je dodržovat zlatou střední cestu. Věnujte svému obočí jen základní péči, ale ponechte mu přirozený vzhled. Nepřehánějte to se zastřihováním a vytrháváním, ale ani ho příliš nezvýrazňujte.

A pamatujte si, že to, co muže bez výjimky dráždí nejvíce, je pohled na vytrhané a „znovu namalované“ obočí.





Falešné opálení

Muži dávají přednost přirozenému opálení před příliš tmavým a nepřirozeně zbarveným umělým opálením. Kdo by to řekl. Co ale dělat, když se k moři nedostaneme anebo máme typ pleti, který se ne a ne opálit? Odpověď mužů nás překvapila. Prý jim bledá kůže nevadí. Důležité je, že vypadá přirozeně a zdravě!





Vamp make-up

Takový make-up vypadá dobře ve filmu nebo na obrázku, ale v reálném životě působí vulgárně. Ženě obvykle přidává roky a dodává tváři na tuhosti a agresivitě.





A co se tedy mužům líbilo?

Za prvé: přirozenost. Za druhé: umírněnost v používání líčidel. Za třetí: schopnost zdůraznit své přednosti.

A samozřejmě sebevědomé vystupování. Takže ať už se rozhodnete nalíčit dnes jakkoli, pamatujte: hlavně si věřte a mějte se ráda.

