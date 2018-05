7 nejčastějších snů, které se nám zdají. Co znamenají?

Vybrali jsme 7 snů, které se nám zdávají, když se nám naše podvědomí pokouší něco důležitého sdělit.

Padání

Sny o tom, že padáte, vypovídají o potlačovaném strachu z budoucnosti. Pád značí bezmoc. Jde o naléhavý pocit zoufalství a bezradnosti. Je pravděpodobné, že vás čeká obtížná zkouška. Možná budete muset již brzy udělat nějaké zásadní životní rozhodnutí. Bojíte se selhání.

Proč se nám zdá zrovna o pádu? Když padáme, nemůžeme tomu, co se děje, nijak zabránit. Jsme naprosto bezmocní. Přesně tak se cítí naše podvědomí.





Létání

Když ve snu létáme, znamená to, že máme situaci zcela pod kontrolou. Nebo to tak přinejmenším cítíme. Jsme doslova „povzneseni“ nad problémy.

Občas se stává, že ve snu vyletíme příliš vysoko a začíná nás ohrožovat žár slunce. Takové sny se nám zdají, když si toho na sebe naložíme příliš a bojíme se, zda jsme si neukousli takříkajíc příliš velké sousto.





Zkouška

Ano, i dospělým a pracujícím lidem se občas zdá o vykonávání zkoušek a testů. Takové sny naznačují, že právě prožíváte něco zásadního. Dá se říci, že procházíte jakousi „životní zkouškou“. Možná se obáváte neúspěchu, možná pochybujete o vlastních schopnostech, a možná jste jen rozrušení a netrpěliví.

O jinou situaci jde v případě, pokud se o zkoušce zdá studentovi, kterého zkouška skutečně čeká. Za takovým snem stojí samozřejmě pouhé rozrušení a případně i strach.





Smrt

Proč ve snu vidíme smrt svých blízkých nebo dokonce svou vlastní? Existuje mnoho příčin. Nejčastěji je to strach o naše milované. Jestliže vidíme ve snu umírat sami sebe, možná prožíváme zrovna těžké období a objevil se u nás vážný strach ze smrti. Všechno to mohlo začít například ztrátou milovaného člověka.

V případě, že se sny o smrti opakují až příliš často, je dobré navštívit psychologa. Nejde o žádnou nemoc, ale promluvit si s odborníkem vám může pomoci ve vyrovnávání se se ztrátou blízkého člověka, i v překonávání chronického strachu ze smrti.





Pronásledování

Zdá se vám o tom, že vás kdosi pronásleduje? Takový sen nás umí pořádně postrašit. To, co nás ve snu pronásleduje, může mít podobu živé bytosti, ale je to přece jen sen. To, co nás ve skutečnosti pronásleduje, je naše minulost. Nesplněné sliby, nedodělané úkoly, blížící se deadline…

Jednoduše řečeno, sen, v němž před něčím prcháte, vypovídá o vlastních nevyřešených problémech. Naše podvědomí se nám pokouší sdělit, že je čas přestat před problémem utíkat. Stejně nás nakonec dožene. Postavte se tedy problémům konečně čelem, vyřešte svou minulost, poperte se s tím, co jste dlouho odkládali, a zlé sny samy zmizí.





Nahota

Není podstatné jen to, co se nám zdá, ale i (a především) to, co ve snu cítíme. To platí ve snech o nahotě dvojnásob. Pokud cítíte strach, stud, hanbu nebo rozpaky, znamená to, že ve vašem životě existuje něco, co vás nutí cítit se bezmocně. Možná se blíží nějaká významná životní událost, ale vy si nejste jistí, že jste na ni připraveni.

Je-li naopak nahota ve snu spojena s pocitem svobody a volnosti, je vaše mysl pozitivně naladěna a přístupná změnám.





Sen ve snu

Ráno vstanete, obléknete se a vyrazíte do práce… A pak se ozve budík a vy si uvědomíte, že to byl jen sen. Stále ležíte ve své posteli! Musíte se znovu vyhrabat z teplých peřin.

Takové sny se často zdají lidem, kteří uvízli v rutině.





A to nejdůležitější

Pamatujte si, že všechny odpovědi se nacházejí v naší hlavě, ne ve snářích. Sny vytváří naše podvědomí, naše mysl. A mysl každého z nás funguje trochu odlišně.

Chcete-li pátrat po významu svých snů, všímejte si především emocí, které jsou se sny spojené. Pečlivou analýzou snů můžete odhalit hodně o svých podvědomých touhách i obavách. Stačí být k sobě upřímní.