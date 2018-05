7 příznaků nezdravé lásky

Když se láska změní v závislost, je zle. Že jste na svém partnerovi citově závislí, vám napoví těchto 7 indicií. Udělejte s tím něco!

Je vám těžko, když ho nemáte u sebe

Vždycky, když partner odejde z domu, začínáte cítit úzkost? Jistě, někdy můžeme mít k obavám důvod, ale pokud nechodíte s tajným agentem, který každý den riskuje život, neměli byste to s obavami přehánět.

Něčím se zabavte. Jestliže sedíte doma a nemáte nic na práci, nemůžete se divit, že se váš mozek začne bavit vytvářením stovek fantastických scénářů toho, co by se mohlo přihodit. Věnujte se svým koníčkům, vyjděte si ven nebo si třeba jen otevřete knihu. Jen nemyslete na něj!





Toužíte mít vše pod kontrolou

Možnost, že by mohlo existovat něco, co nevíte, vás doslova mučí. Chcete vědět o všem, co dělá, kde a s kým je. Dohání vás k šílenství, když nevíte, čí bylo to číslo, které mu dnes volalo. Snažíte se uhádnout všechna jeho hesla, pročíst všechny konverzace.

Překvapivě nemusí takové chování vůbec vycházet z nedůvěry. Jde pouze o chorobnou potřebu mít nad vztahem kontrolu. Všechno ale kontrolovat nemůžete, smiřte se s tím. Váš partner bude vždy samostatná osobnost, které do hlavy prostě neuvidíte.





Měníte se, abyste se mu líbila

Je v pořádku, že se chceme svým partnerům a partnerkám líbit. Ale nikdy bychom se neměli měnit, pokud je nám to nepříjemné, nebo pokud tím popřeme svou osobnost.

Takže pokud jste klasická rockerka, ale vašemu příteli se líbí něžné blondýnky, rozhodně nezačínejte shánět růžové šatičky a peroxid! Konec konců, kdybyste se příteli nelíbila taková, jaká jste, nebyl by s vámi. A navíc, vzhled přece není to hlavní.





Doufáte, že vaše láska ho změní

Každý má své chyby. Pokud má ale druhý takové chyby, které nemůžete akceptovat, raději s ním vztah nezačínejte. Nečekejte, že ho vaše péče a láska změní. Lidé se sice dokážou změnit a vlastně se mění každý den, ne vždy ale k lepšímu, a nikdy ne podle toho, co si přejeme zrovna my.

Jestliže má váš partner problémy s alkoholem, hazardem, drogami nebo agresivitou, je velice malá šance, že by se to mohlo změnit. Pokud se změnit opravdu chce, musí sám podniknout náležité kroky (například začít navštěvovat psychologa). Vy mu nijak pomoci nemůžete. Vraťte se, až bude mít svou minulost vyřešenou.





Nemáte čas na nikoho jiného

Jistě, na začátku vztahu to tak děláme všichni. Jsme zamilovaní a nemyslíme na nic jiného, než na chvilky s partnerem. Takové období prožíváme všichni a není na tom nic špatného. Naopak.

Ale pokud máte romantické začátku už dávno za sebou, ale jeden z vás na tom druhém nezdravě visí, není to v pořádku. Citová závislost začne brzy i toho nejtrpělivějšího partnera dohánět k zoufalství a vztah se začne rozpadat.

Společenský kontakt nikoho z nás by se neměl omezovat jen na partnera. Všichni kolem sebe potřebujeme i další lidi. Rodinu, přátele. Milující partner by nám v tom neměl bránit.





Vzdáváte se kvůli němu svých snů

Kvůli vztahu bychom nikdy neměli nechávat toho, co je pro nás důležité. Jistě, je třeba věnovat čas rodině, ale to neznamená, že musíme zcela zapomenout na vše, co jsme měli rádi.

Jako milující partnerky bychom měly své drahé polovičky v plnění snů podporovat. A totéž bychom měli čekat my od nich.





Bojíte se, že vás opustí

Tady se dá říct jen jedno: Nebojte se! Nebojte se, protože vztah má být založen na dobrovolnosti a na vzájemných citech. Buďte spolu proto, že to tak chcete, ne proto, že neumíte být sami.

Ten pravý vás neopustí. Pokud tedy o partnera přijdete, zřejmě na vás ten pravý teprve čeká. V takovém případě je rozchod vlastně pozitivní. Rozchod s nepravým je totiž prvním krokem k nalezení toho pravého.