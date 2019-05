1. Zasvěťte je do rodinného rozpočtu

Řekněte dítěti o existenci peněz už ve věku 3-4 let a už ve školním věku s nimi bude umět zacházet. Je důležité mluvit s dítětem jeho jazykem. Takže vynechte odborné výrazy a složité propočty. Nejlepší způsob, jak dítěti princip peněz vysvětlit, je kreslení. Ukažte dítěti, co vše je třeba platit. Označte například modře tu část peněz, kterou musíte dát za nájem, žlutě tu, která připadne na jídlo, zeleně sumu určenou na oblečení a červeně peníze, které zbývají na hračky.

Každá tisícikoruna může být zakreslena jako jeden puntík. Pokud na hračky zbývají dva puntíky, ale dítě touží po hračce za šest puntíků, jasně mu ukážete, že tolik peněz na hračky nezbývá.

Až příště dítě požádá, abyste mu něco koupili, klidně mu vysvětlete, že na danou věc nezbyly peníze, ale pokud si bude šetřit, může si na věc za měsíc nebo dva našetřit. Tak naučíte dítě rozvaze a vybírání si mezi utrácením za drobnosti a šetřením na větší hračku.





2. Nekupujte dítěti to, co chce, okamžitě

Není to vina dětí, vyzdobené vitríny, barevné obaly, přeplněné stojany, osvětlené regály, to vše na malé dítě působí nesmírně lákavě. Možná pak začne křičet: „Kup mi to, kup mi to!“

Neodmítejte dítě, ale ani mu okamžitě nevyhovte. Řekněte mu, ať si věc zapíše na seznam přání, a až budete mít dostatek našetřených peněz, může si hračku koupit. Doma (pokud si na hračku vzpomene) si na papír nakreslí, co si přeje. Opět můžete použít puntíky k zobrazení peněz. Každý puntík může například značit 100 Kč. Postupně můžete dítěti dávat peníze do kasičky a pokaždé jeden z puntíku odškrtněte. Jakmile budou odškrtnuty všechny puntíky, můžete si hračku zajít koupit.

Metoda „seznamu přání“ učí děti zamyslet se nad tím, co kupují a nejednat příliš ukvapeně. Pokud se jim za měsíc nastřádají desítky přání, brzy přijdou na to, že si budou muset nakonec vybrat, kterou z hraček si koupí.

3. Dávejte dítěti kapesné

Aby se dítě naučilo zacházet s penězi, nestačí dávat mu kapesné, ale je nutné zároveň ho vést k tomu, aby své peníze okamžitě neutratilo za sladkosti a drobné nákupy. Pokud dáte například dítěti 200 Kč, můžete ho vzít do hračkářství, říct, že si za peníze může koupit něco malého, anebo, pokud počká, nějakou z velkých hraček, které vidí.

Dítě se naučí přemýšlet nad svými úsporami a budoucími výdaji.





4. Nechte dítě sestavit si seznam priorit

Jakmile se nastřádá více přání, nechte dítě rozhodnout, které z nich je nejdůležitější. Mějte na paměti, že přání dětí se neustále mění, v jeden den chtějí jedno, druhý den něco jiného. Je možné, že některá z přání, které si dítě zakreslilo dříve, dnes už chtít nebude.

Nechte dítě vybrat si věc, kterou chce co nejdříve, a další věci, které mohou počkat. Pokud je věc drahá, navrhněte, že si na ni společně ušetříte pomocí kasičky.

Takto naučíte dítě plánovat a přemýšlet o budoucích nákupech.





5. Založte dítěti kasičku

Jako první kasička je vhodná průhledná nádoba. Úplně postačí skleněná sklenice od zavařeniny. Na sklenici nalepte nápis s názvem hračky, na kterou šetříte. Zapisujte si, kolik peněz z kapesného dítě do kasičky dává.

Střádání peněz za pomoci kasičky učí dítě trpělivosti a zároveň jim pomáhá soustředit se na vytyčený cíl. Pokud dítě poctivě šetří, ale hračka je opravdu drahá, můžete mu jako odměnu za jeho trpělivost a poctivost na dárek přispět a zbytek doplatit.

Nebo mu můžete za každou vhozenou minci přidat jednu navíc.





6. Nedávejte dětem peníze za známky a učení

„Přines dobrou známku a dostaneš peníze.“ Tak tenhle přístup nezkoušejte. Nefunguje. Dítě si může usmyslet, že naučit se obtížné počty v matematice nestojí 50 ale třeba 500 Kč a že za 50 mu to učení ani nestojí.

Tento přístup navíc učí dítě, že učení je dobré jen k získávání peněz, nikoliv znalostí. Drobnou odměnu můžete dítěti dát za velké události: na konci školního roku, za úspěch ve školních soutěžích a podobně. I tady ale uděláte lépe, pokud dítěti místo peněz dáte za odměnu něco jiného. Například ho vezmete do cukrárny a věnujete mu menší dárek.

7. Udělejte z šetření hru

Pokud má dítě velké přání, které ale stojí opravdu hodně peněz, vytvořte dlouhodobý plán složený z dílčích cílů. Nakreslete s dítětem na papír závodní dráhu vedoucí k vytouženému cíli (tedy věci, kterou si chce koupit). Výkres přilepte na lednici a s pomocí jednoho magnetku coby závodního autíčka můžete postupně šplhat po dráze krok po kroku.

Dítě se naučí stanovit si dlouhodobé cíle a umět si naplánovat, jak jich dosáhnout. Podoba hry mu pomůže dosáhnout konce úspěšně, získat vytouženou věc a vážit si jí.