7 typických problémů, které zažijete, když se k sobě nastěhujete

Zhorší se vaše finanční situace

Jen málokomu se podaří vypořádat se na začátku manželství s finančními obtížemi. Mnozí si pořizují dům nebo byt, zařizují si domácnost. Počáteční fáze manželství je finančně velmi náročná, i pokud opomineme náklady na samotnou svatbu a líbánky. Mladí manželé mají obyčejně omezené finanční možnosti a jsou donuceni spolehnout se na pomoc rodiny nebo banky. Berou si hypotéku na dům, půjčku na auto. Taková situace může pohodlí domova a rodinné štěstí značně narušit. Nepodléhejte ale depresím a mějte na paměti, že jde o pouze dočasné obtíže a společnými silami je překonáte!

Opravy a zařizování domácnosti

Tak tohle je skutečná zkouška pevnosti vašeho vztahu. I ty páry, které se za běžných okolností nikdy nepohádaly, se jsou kvůli opravám bytu schopny hádat několikrát denně. O to víc to je pro ně těžké období. Na hádky nejsou zvyklí. Toto období se proto stává skutečnou zkouškou manželství. Nepodléhejte frustraci a zklamání, myslete na výsledek vaší práce. Až bude po všem, budete hrdí na to, co jste dokázali a s partnerem si díky tomuto zážitku budete bližší.

Naučit se předvídat

Žádné obavy, postupem času se naučíte znát všechny zvyklosti, chutě a preference vašeho partnera a už vás nepřekvapí. Naučíte se předvídat a předcházet nedorozuměním. Ale zpočátku mohou vyvstat potíže, neboť nebudete schopni odhadnout partnerovi potřeby.



Musíte si zvyknout na větší množství příbuzných

Po svatbě se počet příbuzných a rodinných přátel výrazně zvýší. Zpočátku se proto můžete cítit vyčerpaně. Je třeba podnikat více návštěv a seznamovat se s mnoha novými lidmi, což může být náročné. Mnoho vašich příbuzných a přátel vás navíc bude chtít navštívit a prohlédnout si dům. Ale berte to pozitivně! Ve více lidech je přeci větší zábava. Vaše rodinné akce a setkání budou hned zajímavější. A poznávat nové lidi přeci nikdy neuškodí.





Konec bezstarostnosti - teď máte zodpovědnost za celou rodinu

Jakmile založíte rodinu, vždy budete mít před sebou nějaký cíl. Budete mít společné sny, které se budete pokoušet proměnit v realitu. Nepodléhejte ale zoufalství. Nikdo nedosáhne všeho najednou. Nebuďte smutní z toho, že ještě nemáte vše, po čem toužíte. Plňte si přání postupně a radujte se z každého drobného úspěchu.

Touha po změně

I když se moc milujete, časem vás dožene stereotyp a vy začnete toužit po něčem novém, po nějaké změně. Nejdůležitější v tuhle chvíli je nebýt zticha a své pocity nepotlačovat. Proberte své pocity se svým partnerem a najděte řešení společně. Někdy postačí drobné změny a zavedení nových společných rituálů, abyste se začali cítit zase příjemně.

Odlišné denní režimy

Naprosto nejběžnější problém párů, které spolu začínají žít. Zatímco jeden z vás je zvyklý jít spát za stmívání, druhý sedí u počítače nebo televize až do ranních hodin. A zatímco si jeden z vás rád přispí, druhý až zapíná pračku a luxuje. Zvláště v případě, že žijete v malém bytě, se pak odlišnými návyky rušíte. Může to vést k velkým hádkám a vzrůstající nespokojenosti.

Snažte se myslet na druhého a jeho potřeby. A nemějte obavy, časem se naučíte myslet podobným způsobem, přizpůsobíte se jeden druhému a vaše denní rytmy se zesynchronizují.

Manželé, kteří spolu prožili už mnoho let tvrdí, že si „čtou myšlenky“, neboť je ve stejnou chvíli dostanou hlad anebo je v tutéž chvíli napadne jít si lehnout. Dejte tomu čas.





Naučíte se číst myšlenky druhého

Tohle vyplývá z předchozího bodu a vlastně se nejedná o žádný problém. Abychom ale mladé páry chystající se vstoupit do manželství jen neděsili, napíšeme na konec i o tomto pozitivním bodě společného života. Postupem času se naučíte myslet podobně. Je to skoro, jako kdybyste si četli myšlenky. Díky tomu bude vaše manželství harmonické a spokojené a všechny problémy se vyřeší. A pokud se přece jen nějaký problém vyskytne, pamatujte: promluvte si, buďte trpěliví a berte to s humorem!