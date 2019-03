7 vlastností muže, kterého dříve či později opustíte

1. Jeho zájmy mají vždy přednost před těmi vašimi

Pokud máte s partnerem společné zájmy, je to ideální situace. Jestliže ne, je třeba své zájmy navzájem respektovat a střídat se v tom, který bude zrovna upřednostněn.

Uveďme si příklad. Vy se chcete jít podívat na veletrh kosmetiky, váš partner na fotbalový zápas. Protože na sebe přes týden nemáte tolik času, chcete víkend trávit spolu. Musíte se tedy rozhodnout, čí zájem upřednostnit. Pokud vztah funguje dobře, vy nebo váš partner se rozhodnete pro aktivitu toho druhého s tím, že příště to bude naopak.

Pokud vám ale váš partner opakovaně sdělí, že jej vaše zájmy nezajímají a že nevidí důvod, proč by měl obětovat svůj koníček kvůli tomu vašemu, je to špatně. I když není vaše záliba jeho oblíbenou, měl by ji respektovat kvůli vám, protože je to důležitá součást vaší osobnosti. Situace se do budoucna v takovém vztahu nejspíš nezmění a naopak se stane automatickou.

2. Nikdy vás nepřekvapí

I zaběhlý vztah se musí neustále oživovat, není totiž žádnou samozřejmostí. Na začátku vztahu vám partner dost možná nosil květiny, psal zamilované zprávy nebo kupoval malé pozornosti jen pro vaši radost. Jakmile dosáhl pocitu jistoty, malá překvapení postupně vymizela. Každá žena je ale ráda za narušení stereotypu - když ji muž pozve na večeři, na výlet, nebo jí nečekaně připraví snídani do postele.

I když se může na první pohled jednat o maličkosti (pro pragmatického muže dokonce o nepodstatnou hloupost), jedná se o důležitý tmel vztahu, kterým dává muž své partnerce najevo, že ji chce i po letech učinit šťastnou.

Pokud však víte, že květinu a bonboniéru dostanete jen na Valentýna a dokonce už dopředu víte, jaký druh, protože každoročně dostáváte tu samou, zamyslete se nad tím, jestli vás partner opravdu miluje natolik, aby mu stálo za to se trochu víc snažit.

3. Nikdy neříká vaše jméno

Pokud se seznámíte s mužem a on vám hned od začátku začne říkat krásko nebo zlatíčko, dejte mu rychle sbohem. Nejspíš si vaše jméno ani nepamatuje, což značí nezájem o vaši osobnost, protože jej ve skutečnosti zajímá něco úplně jiného.

Pozor si na to dávejte ale i v zaběhnutějším vztahu. Taková oslovení jsou sice milá a láskyplná, v intimních chvílích je ale třeba, aby muž uměl vyslovit i vaše jméno, protože to dodá konkrétní situaci na váze.

Uvědomte si také, že obecným oslovením váš partner nejspíš oslovoval i dívky před vámi. Nejlepší je, pokud pro vás vymyslí vlastní originální zamilovanou přezdívku, která vám dá najevo, že jste pro něj ta jediná. Vyřčení vašeho jména poukazuje na skutečnost, že si vás partner váží a věci, které říká, myslí vážně.

4. Hovoří o ženách, kterým před vámi ublížil

Pokud vám partner vypráví o svých předešlých vztazích, je to v pořádku. Zpozornět byste však měla tehdy, jestliže se netají tím, že své bývalé přítelkyně podváděl, nebo jim jinak ubližoval. I když své předchozí zážitky vypráví jako vtipné historky, které už jsou dávno minulostí, nebuďte naivní v tom, že vám se nic takového nestane, protože už z „toho vyrostl“. Lidé se nemění. Raději vezměte nohy na ramena a utíkejte od něj pryč, co vám síly stačí.

5. Nikdy nepřizná, že udělal chybu

Tato vlastnost patří mezi nejčastější příčiny krachu vztahu, a samozřejmě není jen doménou mužů. Je ale pravděpodobné, že přiznání vlastní chyby bude u partnerů okořeněné o typické mužské ego. Muži někdy umí být mistry reverzní psychologie a i když vědí, že chybu udělali, vždy si najdou skulinu, jak ji otočit proti vám, i když byli původně sami obviněnými.

Chyby se přiznávají těžko a nikdo to asi nemá příliš v lásce, ale někdy to přeci jen přijít musí. Zvlášť ve vztahu, kde chcete být vůči sobě zcela upřímní. V případě, že nastane situace, kdy je chyba zcela jasná a váš partner ji přesto zatvrzele odmítá, není to zrovna ukázka toho, že by se jednalo o spolehlivého partnera pro život. Pokud to neumí vůbec, raději hledejte jinde.

6. Ví o vás vše, k sobě si vás ale nepustí

Pro plnohodnotný vztah je důležité, aby se muž i žena navzájem dobře znali a nemohlo se stát, že vypluje na povrch něco, co bylo po dlouhou dobu skryto. Neznamená to, že se vám musí partner svěřovat se vším včetně svých nejniternějších pocitů. Každý by si měl uchovat prostor pro svá malá tajemství. Když vám ale partner klade otázky a vy na ně ochotně odpovídáte, avšak na oplátku slyšíte jen mlžení a mlčení, zbystřete.

7. Nechce hovořit o plánech do budoucna

Společná budoucnost je tématem, které dokáže být velice ošemetné. Musíte poznat, kdy už je čas na probírání společné budoucnosti a kdy je ještě na takovou vážnou diskuzi brzy. Příliš brzkými hovory o společném bydlení, svatbě či dětech byste mohla partnera vyplašit.

Nastane ale čas, kdy bude třeba toto téma řešit. Pokud jste i po delším společně stráveném čase jediná, kdo chce rozhovory ohledně budoucnosti řešit a partner vám jen neustále odpovídá, že teď to o tom mluvit nechce, nejspíš nemá smysl něco společně plánovat.

Někdy se může hovorům o svatbě vyhýbat v žertu, musíte však rozeznat, kdy opravdu jen žertuje a kdy mu téma společné budoucnosti skutečně činí potíže. Pocit důvěry a jistoty je ve vztahu velice důležitý, a pokud jej necítíte, zapřemýšlejte o tom, zda má s takovým partnerem opravdu smysl ztrácet drahocenný čas.