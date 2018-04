7 zdánlivě prostých frází, které muži a ženy chápou odlišně

Při čtení si pamatujte, že nejde o to odhalit, kdo má pravdu a kdo se plete. Snažme se raději pohled druhého pochopit. Každý z nás může věc vnímat jinak, ne správněji, ne nesprávněji. Jednoduše řečeno, jsme jiní. A na tom není nic zlého.

„Pojď, promluvíme si.“

On. Och Bože, už zase? Podle mužů stojí za každým dialogem nějaký problém nebo choulostivá otázka, která vyžaduje řešení. Tuto frázi muži používají pouze v konkrétní situaci a za konkrétním účelem. Pokud ji slyší, jsou napjatí a nervózní, neboť jsou přesvědčeni, že fráze značí, že se něco pokazilo a přicházejí potíže.

Ona. Juchů! Konečně! Pro ženu je dialog především příležitostí, jak posílit pouto se svým partnerem. Dialog nezačíná pokaždé s konkrétním úmyslem a vidinou konkrétního cíle. Odmítnutí nese s nelibostí.





„Ty mě vůbec neposloucháš.“

On. Hmmmmm. Muži se obvykle tiše soustředí na téma rozhovoru a nepřerušují. Lépe tak vnímají sdělení. Jejich mlčení může ale často působit dojmem, že vlastně neposlouchají a že je rozhovor nezajímá. Obvinění z nepozornosti může pak překvapit nebo dokonce ranit, protože on se opravdu snaží pozorně naslouchat!

Ona. Aha! Ano. No konečně! Ach! K naslouchání u žen patří i emocionální výkřiky a gesta, kterými dávají najevo, že chápou emoce spjaté s danými slovy. Tyto projevy jim navíc pomáhají vžít se do situace a lépe ji pochopit. Muži toto chování nechápou a jsou z něho někdy podrážděni, protože je rozptylují a zabraňují soustředit se na vyprávění. Domnívají se, že žena nevnímá a vyrušuje.

„Pojď, uděláme to společně.“

On. Udělal jsem tohle! Silnější pohlaví se jen nerado dělí o svá vítězství a své úspěchy. Proto je velmi nepravděpodobné, že muž bude z takového návrhu nadšený. Sám s ním nepřijde už vůbec. Neradi realizují společně.

Ona. Jsme to ale šikovní! Ženy mají podle vědců díky hormonu oxytocinu velký smysl pro soudržnost. „Dokázali jsme to spolu,“ řeknou dokonce i ve chvíli, kdy muž pomáhal třeba jen svou přítomností a tichou podporou. Když jim pak naopak jejich zásluhy muž upírá, cítí se podvedeně a nerespektovaně.

Být tým a dělat věci společně je pro ženu velmi podstatné. Dělat něco společně je přece příležitost upevnit vztah a dokázat si, že není na světě sama.





„Buď chvíli ticho, prosím.“

On. Takže musím zajít do práce… Musím sehnat klíč pětku… Muži tuhle frázi obvykle nevyslovují s žádným podtextem. Ve většině případů jen potřebují klid na promyšlení situace, vyrovnání se se stresem a promyšlení nějakého problému.

Ona. Nechce se mnou mluvit! Provedla jsem něco? Zatímco muž potřebuje při stresu ticho na přemýšlení, žena naopak ocení slova podpory nebo objetí. Požadavek ticha je proto pro ni nepochopitelná. Pokud sama mlčí, většinou to neznačí nic pozitivního. Ostatně, znáte ten vtip o ženě, která zůstávala několik dní uraženě ticho, ale muž si toho vůbec nevšiml? Ženy ticho často používají jako způsob manipulace, jenže jejich partneři toto chování nechápou.

„Promluvíme si o tom později!“

On. Muži se vždy v jednu chvíli soustředí jen na jednu věc. Přepínat mezi různými tématy anebo soustředit se na více věcí naráz je pro ně těžší, než pro jejich něžné polovičky. Proto je fráze „promluvme si později“ z úst muže emocionálně naprosto neutrální. Odpovědět byť na jednoduchou otázku je pro ně opravdu složité, pokud jsou jejich myšlenky zaměstnané něčím jiným.

Ona. Ženy mají obvykle lépe vyvinutou schopnost multitaskingu, a mohou tedy snadno přeskakovat z tématu na téma, nenechají se rozptýlit a dokážou se po vyrušení bez potíží vracet k předchozí činnosti. Proto vnímají frází „promluvíme si později“ jako neochotu ze strany partnera problém řešit a věnovat jí chvíli svého času. Pokud tuto frázi uslyšíte z úst ženy, nejspíše to znamená, že problém řešit nechce nikdy.

„Je to dobrý.“

On. Líbí se mi to. Muži jsou méně emocionální než ženy. To se projevuje i na způsobu řeči. Ve svém slovníku prostě nemají dostatek adjektiv, kterými by popsali vaše nové šaty nebo chuť vámi připravené večeře. Jestliže tedy ženinu snahu ohodnotí strohým „fajn“ anebo „dobrý“, rozhodně to není míněno nijak negativně.

Ona. Ale ne! Nelíbí se mu. Nechutná mu. Podle statistik vysloví žena průměrně až 20 000 slov. To je asi 1,5X víc než muž. Aby dokázala přesně vyjádřit všechny emoce (a také, aby stále neopakovala tytéž slova) používá mnoho adjektiv. Strohé „fajn“ proto vnímá negativně.





„To je mužská záležitost.“

On. Pokud partner říká, že se bude věnovat „čistě mužským záležitostem“, obyčejně prostě jen nemůže najít správná slova, kterými by vám svou činnost vysvětlil. Nebo, což je také velmi běžné, se o tom jen stydí mluvit.

Ona. Tato fráze u žen nikdy nevzbudí pozitivní ohlas. Znamená to, že muž nebude po nějakou dobu potřebovat „svůj tým“, který, jak už bylo řečeno výše, je pro ženu velmi důležitý. Žena navíc za touto frází často vidí jemněji řečeno „budu se snažit najít novou partnerku“. Nevěřte tolik mýtům o přirozené mužské polygamii! Pravda je, že muži obvykle neradi mění už zavedené. A kdyby vám skutečně chtěli být nevěrní, jistě si vymyslí úplně jinou výmluvu.