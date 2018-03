7 způsobů, jak přestat myslet negativně

Najděte 5 plusů na každé situaci

Říká se, že vše zlé je k něčemu dobré. Pravda rozhodně je, že nic není černobílé. Na každé situaci, která nás potká, lze najít něco pozitivního. Vždy, když začnete propadat smutku a depresím, zamyslete se a sepište si alespoň 5 bodů o tom, co je na vaší situaci dobrého.

Příklad: Rozhádáte se se svým partnerem. Co může být na takové situaci dobrého, ptáte se? Ale jestli se zamyslíte, jistě dokážete najít nějaké plusy. Hádka vám například může pomoci vše si vyříkat a ulevit si od skrývaných pocitů. Pokud spor vyřešíte, bude váš vztah ještě pevnější a lepší. Hádka vám také dává možnost zamyslet se nad kvalitou vztahu a nad jeho budoucností.

Zapište si všechny plusy, které vás napadnou. To vám pomůže podívat se na situaci z jiného úhlu.

Buďte vděční

Dodržujte jednoduchý denní rituál. Vždy před spaním si připomínejte, za jaké lidi a věci jste ve svém životě vděční.

Všichni máme bohužel tendenci zapomínat na dobré a přestat si vážit věcí, které jsou pro nás samozřejmostí. Však se také říká, že si začínáme vážit toho dobrého, co jsme měli, teprve ve chvíli, kdy to ztrácíme. A věřte, že se to netýká jen vztahů.

Mnoho věcí, které považujeme za samozřejmost, jsou pro lidi z jiných částí světa nepředstavitelným luxusem.

Děkujte za svou rodinu, za zdraví, za dobré přátelé, děkujte za krásné dny, za krásné vzpomínky, za jídlo, za vodu, za domov, za vzduch. Děkujte za lásku a děkujte za život.





Identifikujte pravou příčinu svého smutku

Je dobré zamyslet se a odhalit příčinu svých negativních pocitů. Jen pokud objevíme příčinu, můžeme najít i řešení.

Pokud máte například panickou hrůzu ze ztráty zaměstnání, zamyslete se a zeptejte se sami sebe: „Co nejhoršího se stane, pokud o práci přijdu?“ Uvažujte, jako byste danou situaci museli skutečně řešit.

Buďte realističtí a připusťte, že odpovědi jako „umřu hlady“ nebo „skončím bez střechy nad hlavou“ jsou poněkud přehnané.

Pravděpodobně dospějete ve svých úvahách k tomu, že byste si nakonec našli jinou práci. Jistě, taková situace může být nepříjemná, ale žádná velká katastrofa by se nekonala. Jak se říká, dokud nejde o život, nejde o nic.

Podobně uvažujte v případě, jde-li o strach z rozchodu. Zkuste se alespoň jednou s klidnou hlavou zamyslet nad tím, co byste dělali v případě rozchodu.

Všechno má svá řešení! Nepropadejte proto panice.





Distancujte se od názorů lidí, kteří ve vás vyvolávají negativismus

Občas se stává, že vstoupíme do diskuse s někým, kdo nám, byť neúmyslně, sráží sebevědomí a vyvolává v nás negativní myšlenky.

Například nám tvrdí, že něco nezvládneme.

„Nepouštěj se do toho. To nemůžeš zvládnout!“

V takovém případě v klidu odpovězte: „Takže ty si myslíš, že nemám dost zkušeností na to, abych tuhle práci zvládl? Můžu se v tom případě na vás obrátit, kdybych si v nějaké fázi nevěděl rady a potřeboval poradit?“

Takovou odpovědí druhého neurazíte a nevyvoláte zlou krev. Naopak, dáte najevo, že si jeho názoru vážíte, nicméně si stojíte za svým a do práce se tak jako tak pustíte.

Jednejte diplomaticky, ale nevěřte všem, kteří tvrdí, že na něco nemáte!

Naučte se zastavit negativní myšlenky

Náš mozek funguje tak, že se automaticky více soustředí na obtíže a problémy, než na radostné události. Problémy je totiž třeba řešit, kdežto radostné věci nás nijak neohrožují.

Pokud jde o život, je tato vlastnost mozku nepopiratelně užitečná, nicméně v jiných případech jde jen o plýtvání energií na negativní myšlenky.

Existuje jednoduchý způsob, jak proud negativních myšlenek zarazit. Řekněte jim nahlas: „STOP!“ Neutápějte se ve svých negativních pocitech. Přiznejte si, že jsou, přiznejte si, v čem mají původ, ale více je nerozebírejte.





Promluvte si sami se sebou

Někdy se stává, že nás neustále mučí nevyřešené konflikty a pocity, které jsme pohřbili hluboko v sobě, se snaží dostat na povrch. Promluvit si o nich s někým blízkým je buď nemožné, anebo jde o tak intimní záležitosti, o kterých mluvit jednoduše nechceme.

Co dělat v takové situaci, kdy není, s kým si promluvit? Pomůže vám psychologická technika zvaná „prázdná židle“.

Posaďte se naproti prázdné židle a představte si, že v ní někdo sedí. Promluvit si tak můžete s libovolným člověkem a dořešit tak nedořešené. Představit si ale můžete i kohokoli nekonkrétního. Obracejte se ve své řeči na něho a mluvte. Sdělte mu své pocity. Poté si přesedněte a mluvte za druhého.

Tak pokračujte, dokud nedojdete k cíli. Tedy k odpuštění a dořešení minulosti.

Rozhodněte se, co opravdu chcete

Uvnitř nás žijí další lidé. Nebo přinejmenším jejich postoje, názory, jejich přání a touhy. Rodiče, příbuzní, učitelé, přátelé, kolegové, ti všichni nás ovlivňují víc, než si mnohdy umíme připustit. Naše vlastní postoje se často utvářejí právě vlivem výchovy.

Nespokojenost s vlastním životem může být dána tím, že se řídíte právě postoji jiných lidí, které jste přebrali, ale ve skutečnosti s nimi nesouhlasíte.

Jste dospělý a svéprávný člověk a máte plné právo na svůj vlastní pohled na svět a přístup k němu.

Zamyslete se. Přejaté postoje nás obvykle naučí, že v životě něco musíme získat nebo něčeho dosáhnout, abychom byli šťastní. Zkuste seznam těchto věcí přepsat. Tentokrát pátrejte ne po tom, co musíte, ale po tom, co chcete, abyste byli šťastní.

Mějte rádi svůj život. A žijte ho podle sebe.