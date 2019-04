8 důvodů, proč je dobré být sám

Máte čas si odpočinout

Neustále se snažíme pro druhé lidi něco dělat, udělat je šťastnými a spokojenými, podřizujeme se kompromisům, ustupujeme, staráme se o pocity druhých, pokoušíme se je rozveselit, když jsou smutní, podpořit, když to potřebují. A někdy na to vše už nemáme sílu. Někdy jsme z toho prostě už psychicky vyčerpaní.

Čas o samotě nám umožní dobít si baterky a odpočinout si od neustálé interakce s jinými lidmi.





Máte čas na přemýšlení a na sebereflexi

Život nám někdy ubíhá pod nohama bláznivě rychlým tempem. Nemáme čas uvažovat a rozmýšlet si vlastní rozhodnutí. Dnešní svět je prostě příliš uspěchaný.

Pokud jste na čas od sebe, máte jedinečnou příležitost zpomalit a zaměřit se na vlastní pocity, promyslet si svá přání a očekávání a zamyslet se i nad pocity druhého. Nikam nespěchejte, odpočívejte, meditujte, přemýšlejte.









Najdete to, co vás skutečně naplňuje. A můžete se zabývat jen a jen tím…

Ať už jste s někým v partnerském vztahu anebo jen v přátelské společnosti, musíte vždy dělat kompromisy. To, co si nejvíce přejete, se nemusí shodovat s tím, co si přejí ostatní. Když jsme ale sami, můžeme se sami rozhodnout, co dělat, čím se zabývat. Přejete si celý den prolenošit? Tak budiž! Máte aktivní náladu a máte chuť sportovat? Nebo chcete navštívit výstavu moderního umění? Na co ještě čekáte? Nemusíte se s nikým dohadovat, zda současné umění stojí nebo nestojí za to. Váš život je ve vašich rukách. Všechen čas je jen váš. Neexistuje důvod, proč se omezovat.









Budete se cítit nezávisle

Jakmile překonáte strach ze samoty, zažijete neuvěřitelný pocit nezávislosti. Zbavíte se touhy po neustálém kontaktu s lidmi a úzkosti spojené s tím, že vám vedle sebe někdo chybí. Místo toho zakusíte úžasný pocit neomezené svobody.





Budete mnohem produktivnější

Trávit s někým čas může být a je někdy příjemné a vzrušující, ale přiznejme si, že nás každý vztah také hodně zdržuje a rozptyluje nás i od velmi důležitých věcí. Nyní máte čas zaměřit se plně právě na podstatné věci.

Uvidíte, že za krátký čas uděláte takový pokrok, o jakém se vám v průběhu vztahu ani nesnilo.









Nemusíte se ze svých činů nikomu zodpovídat

Není třeba někoho žádat o souhlas, není třeba se s někým dohadovat a někoho přesvědčovat. Není třeba se někomu omlouvat a někomu něco vysvětlovat. Samota znamená, že se nemusíte omlouvat za své činy. Nemusíte se bát, že kohokoli raníte nebo naštvete. Jste v tom sami za sebe.





Stanete se soběstačnými

Už jsme tak zvyklí na společnosti jiných lidí, že už to jinak pomalu ani neumíme. Než se do čehokoli pustíme, potřebujeme slyšet schválení. Ať už od rodiny, kolegů a šéfa nebo partnera. A pokud se občas odhodláme udělat něco na vlastní pěst, stejně někde v hloubi duše skrýváme strach, co na to kdo řekne.

Samozřejmě, existují věci, o nichž je dobré se poradit. A jsou jistě i takové věci, o kterých je promluvit si přímo nutné. Ale jakmile jste sami, přestanete se spoléhat na cizí rady a pomoc, začnete být samostatnějšími a to vás v mnohém posune dál.









Začnete si více cenit lidí

Ano. Jedna z pozitivních věcí na samotě je ta, že se naučíte více si cenit přátel a blízkých. To, co pro vás bývalo samozřejmost, vám náhle bude připadat příjemnější a cennější.