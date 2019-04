8 frází, které používají jen neurvalci

Těmhle 8 frázím se za každou cenu vyhněte!

1. Na svůj věk vypadáš skvěle!

Důvod: Nesejde na tom, zda je tato fráze určena muži nebo ženě. V obou případech jde o urážlivá slova. Hovořící tak jasně naznačuje své předsudky vůči starším lidem: předpokládá, že každý člověk v tomto věku je už starý, ošklivý a nežádoucí.

Co říct místo toho? Řekněte prostě jen „vypadáš skvěle!“. To úplně stačí. Každá osoba si je svého věku sama dobře vědoma.





2. S veškerou úctou…/Nezlobte se, ale…

Důvod: Tato slova lidé často používají z toho důvodu, aby druhého nerozčílili. Za těmito slovy obvykle následuje nějaká nevhodná a mnohdy i urážlivá poznámka.

Co říct místo toho? Jestliže opravdu chcete druhého upozornit na jeho chybu, můžete frázi zachovat. Po ní byste ale měli jemně vysvětlit svůj pohled na věc a předložit konkrétní návrhy na zlepšení. Jestliže má po frázi následovat přímá urážka anebo výsměch, je lepší neříkat vůbec nic.





3. Ha! Já ti to říkal(a)!

Důvod: Touto frází otevřeně vypovídáte o svém opovržení a svém pocitu nadřazenosti nad osobou, která udělala chybu. Kromě toho, použití fráze napovídá, že člověk, který ji užil, je nejspíš nevyzrálý, sobecký a soutěživý. Více než na pocitech blízké osoby mu záleží na tom vyhrát a dokázat svou pravdu.

Co říct místo toho? Jestliže jste někoho ze svých blízkých varovali a on přesto udělal vše svým vlastním způsobem a pohořel, proč byste mu to měli připomínat? Vytrestaný je už dost svým vlastním nezdarem. V tuto chvíli potřebuje spíše podporu.





4. Vypadáš unaveně

Důvod: Touto krátkou větičkou druhému vlastně říkáte, že jste si na první pohled všimli, že má velké starosti. Současně ale přesně nevíte, v jaké situaci se nachází. Taková fráze je ve své podstatě nedostačující.

Co říct místo toho? Raději se zeptejte: „Jsi v pořádku?“ Tak nejenže dáte najevo, že jste si všimli, že něco není zcela v pořádku, ale také projevíte starost a zájem.





5. Proč chceš hubnout? Vždyť to nepotřebuješ!

Důvod: Bohužel, tahle slova vyznívají hodně falešně. Zvláště pokud je říkáte člověku, který ideálně opravdu nevypadá a potýká se s problémy s váhou. Dokonce i pokud svá slova myslíte vážně, je lepší nechat si je pro sebe. Konec konců, hubnutí nebo nehubnutí je záležitost každého z nás. Nikdy bychom neměli druhé demotivovat a odrazovat, stejně jako bychom nikdy neměli druhé kritizovat.

Co říct místo toho? Vyjádřete druhému svou podporu a obdiv.





6. Já jsem v tvém věku…

Důvod: Touto frází druhému naznačujete, že ho považujete za příliš mladého, nezralého a hloupého. Navíc je dobré pamatovat na to, že svět se rychle mění a to, co bylo normou kdysi, se už dávno stokrát změnilo.

Co říct místo toho? Smiřte se s tím. Propast mezi generacemi bude existovat vždycky. Lepší je projevit zájem a ptát se druhého na to, co dělá a co ho zajímá, než ho poučovat a snažit se mu vnutit vlastní pojetí světa. Možná zjistíte, že mezi vámi zas až takový rozdíl není a najdete společnou řeč!





7. Ty se toho bojíš? To je ale hloupost!

Důvod: Každý z nás se něčeho bojí. A i kdyby naše fóbie vypadala skutečně hloupě, nikdo nemá právo se nám za ni vysmívat. Konec konců, člověk si svůj strach nevybírá. Výsměchem dávají lidé najevo svou nadřazenost. Než se začnete komukoli smát kvůli jeho strachům a obavám, zamyslete se sami nad sebou: Jistě se i vy něčeho bojíte.

Co říct místo toho? Zacházejte s druhým s úctou. Řekněte, že mu rozumíte a více o tom nemluvte.





8. Jak to, že ještě nikoho nemáš?

Důvod: Těmito slovy můžete někoho urazit, naštvat anebo i ranit. S největší pravděpodobností nejste první, kdo druhé osobě naznačuje, že je čas, aby si k sobě někoho našla. Důvodů, proč se to nestalo, může být mnoho. Třeba o to ani nestojí!

Co říct místo toho? To, zda chceme být sami nebo zda se chceme provdat nebo oženit, je osobní věc každého z nás. Respektujte volbu druhých.