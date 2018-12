8 hlavních důvodů, proč se muži vyhýbají dokonalým ženám

Jsou samostatné

Podívejte se na většinu dnešních dívek. Jsou nezávislé a nevyžadují, aby o ně někdo pečoval.

Jak takové ženy vybírají partnera, je dobře popsáno v The Question:

„Má kamarádka je krásná, sympatická holka. Ukončila studium na prestižní univerzitě a teď už pracuje. Je jí 25 let. Obléká se vkusně a módně, chodí do společnosti, do barů a na koncerty. Má mnoho přátel svého věku. Přesto je sama. Proč?

Je to prostě velmi rozumná holka a má v hlavě jasno. Přesně ví, koho vedle sebe vidět chce a koho NE. Proto není ochotna vstupovat do vztahů jen proto, aby nebyla sama, nebo přistupovat na 'zkusíme to a uvidíme'."

Většina mužů je vyškrtnuta hned na začátku. Zbytek po první schůzce.





Nerady ztrácí čas

Tento bod vlastně přímo vyplývá z toho předchozího. Takováto dívka nehodlá ztrácet čas ve vztahu, který nemá budoucnost. „Neperspektivní vztah“ jí nezní zajímavě ani lákavě. V životě chce něčeho dosáhnout, ne se točit v kruhu a obětovat svůj čas něčemu, co nakonec nevyjde. Proto, zatímco se někdo v jejím věku už provdal, porodil děti, rozvedl a znovu provdal, ona teprve uvažuje o prvním „kandidátovi“.

Pokud dívka ví, že by s daným mužem nestrávila zbytek svého života, pak adié, nebude s ním ztrácet ani vteřinu.





Mají komplexy

To je poměrně častý problém. I když jsou krásné, nedůvěřují si. Jak je známo, leopardí legíny spíše obleče dívka nestandardních tvarů, než dívka, které by opravdu sedly. Je to proto, že první dívka je na tom se sebedůvěrou lépe než ta druhá. Druhá by se z jejího příkladu měla poučit.

Je možné, že se jim nezamlouvá tradiční role ženy

„Chci ženu, která se jako žena také bude chovat. Která se postará o mě, o děti i o domov a nebude upřednostňovat sebe a kariéru,“ napsal anonymně jeden uživatel. Je třeba dodat, že se jeho názor setkal ze strany mužů s všeobecným souhlasem. Námitky mělo opravdu jen minimum mužů. Zato mnoho žen. Ženy nechtějí, aby to, co dělají, bylo pokládáno za jejich povinnost a tedy za samozřejmost. Ve vztahu by podle nich měla vládnout rovnováha.





Mají strach ze samoty a jsou posedlé touhou po svatbě

Zní to možná paradoxně, ale právě obavy ze samoty jsou její častou příčinou. Posedlost vztahem a manželstvím a strach z toho, že skončí samy, muže odrazuje. A to může být žena jinak úžasná, milá, hezká i chytrá. Pokud začne dívka hovořit o svatbě nebo dětech hned na prvním rande, bude to rande zaručeně zároveň poslední.





Jejich krása přitahuje nesprávné typy mužů

Pokud je žena velmi atraktivní, jejich krása a sexualita bude přitahovat nejvíce neomalené a arogantní typy mužů, zatímco ti inteligentní a skromní se budou držet zpět.

Jedna žena vyprávěla:

„Šest let poté, co jsme vyšla ze školy, jsem se seznámila s jedním mužem. Stali se z nás nejlepší přátelé, ale vždycky jsem cítila, že se ke mně chová trochu zvláštně, jakoby věděl něco, co já ne. Nakonec mi přiznal, že studoval na stejné škole, jaká já a byl do mě tehdy zamilovaný. Překvapeně jsem se ho zeptala, proč za mnou nikdy nepřišel a nic neřekl. Odpověděl: Vypadala jsi nepřístupně. Byla jsi ta nejkrásnější holka na škole, muži na tebe stáli frontu, s nimi jsem se nemohl měřit. Nestál bych ti ani za pohled.“





Obyčejný strach

Připomeňte si první odstavec. Vyřazením všech možností, které se nabízely, mohly ženy snadno minout toho pravého, o kterém sní. „Až ho uvidím, poznám, že je to on!“ myslí si. „Poznám, že je to to pravé!“

Ale mýlí se. Vždyť vztah a láska vzniká metodou „pokus-omyl“. Jenže této metody se mnoho dívek bojí.





A nakonec příběh k zamyšlení

„Bývalá přítelkyně mého muže je krásná, inteligentní, inspirující, s aktivním přístupem k životu. Jednou jsem zaslechla, jak o ní muž mluvil se svým kamarádem. Řekl mu, že se do ní nejenže zamilovat, on se do ní přímo zbláznil. Stále mě to tížilo. Nechápala jsem to: Proč? Proč je teď se mnou a ne s ní?

Když jsme měli před svatbou, rozhodla jsem se, že se ho na to musím zeptat dřív, než mu řeknu své „ano“. Položila jsem mu otázku. On klidně pokrčil rameny a řekl: „Je to složité. Ona je až moc dokonalá. Když jsem s tebou a chce se nám, usneme klidně až k ránu. A jestli se nám zachce, vstaneme až večer. A když jsem unavený, můžu se najíst v posteli a pak hodit talíř vedle postele a uklidit ho až později. A vím, že se kvůli tomu nerozhádáme. S ní jsem si připadal jako žák před tabulí. Stále jsem se jen bál, abych neudělal něco špatně. Na všechno jsem si musel dávat neustále pozor.“