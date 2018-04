8 nejčastějších výmluv, které používají děti i dospělí

Jaké výmluvy používáme v dospělosti stejně jako v dětství? Nejčastěji jsou to právě tyto:

1. Když něčemu nerozumíme

Výbornou a hojně používanou výmluvou ve chvíli, kdy něčemu nerozumíme, je odvolávání se na náš věk. To funguje po celý život. Nejprve můžeme říkat, že jsme na to ještě příliš mladí, že nemáme potřebné zkušenosti, že po nás nikdo nemůže chtít takové výkony. Později naopak říkáme, že už jsme příliš staří na to, abychom dokázali sledovat všechny novinky a porozuměli jim.

Věk je ale pokaždé pouhou výmluvou. Pravda je taková, že nikdy nejsme příliš mladí ani příliš staří na to, abychom se o něco zajímali a snažili se něco pochopit. To, co nám obyčejně stojí v cestě, je pouhá lenost.





2. Když se nám nechce někam jít

Kolikrát jsme se jako děti vymluvili na to, že nám rodiče nedovolí někam jít? Snad každý použil někdy „domácí vězení“ jako pouhou výmluvu tehdy, když se mu někam opravdu nechtělo. V průběhu let nacházíme stále lepší a lepší odůvodnění: máme moc práce, nestíháme, musíme šetřit anebo máme malé děti a nemůžeme se hnout z domu.





3. Když u nás najdou „zakázané“ věci

Když u vás jako u teenagera našli rodiče zapalovač a cigarety, pravděpodobně jste se hájili tím, že obojí patří vašemu kamarádovi nebo kamarádce. Někteří z nás dokázali vymyslet tak věrohodné historky, že nám rodiče dokonce uvěřili!

Je to legrační, ale v dospělosti se často chováme vlastně stejně. Málokdo přizná, že si koupil něco, co by neměl (ať už z jakéhokoli důvodu). Nové drahé boty byly jistě dárkem od kamarádky, která si je koupila a později zjistila, že jí jsou příliš těsné. Sladkosti ve vašem pracovním stole si tam schoval kolega - vy přece držíte dietu. A tak dále.





4. Když nám něco nevyjde

S osobním selháním se vyrovnáváme těžce. Není nic překvapujícího na tom, že se snažíme ospravedlnit alespoň v očích druhých. Jen si vzpomeňte, jak jste se cítili pokaždé, když vám rodiče hubovali třeba kvůli špatné známce: Nesnažili jste se vypadat lépe dík tomu, že řeknete, že špatně dopadla celá třída?

V dospělosti nám nikdo neuděluje žádné dobré ani špatné známky, nedostáváme pochvaly ani poznámky. Přesto tuhle výmluvu stále používáme. Především v zaměstnání často svádíme vinu jeden na druhého, když dojde k nějakému průšvihu. To přece byla jeho práce, ne moje. On to měl zařídit! Opravdu vám to nic neříká? Jen minimum lidí dokáže přiznat vlastní pochybení a přijmout zodpovědnost. Nikdo to nedělá se zlými úmysly, nejde tu o to někoho pošpinit. Jde o náš pouhý stud a strach z přiznání vinny.





5. Když máme problémy ve škole nebo v práci

Jak už bylo řečeno v předchozím bodě, vždy se mimo jiné snažíme najít a ukázat na viníky. Jako děti jsme tvrdili, že chyba není v nás, ale v příliš obtížné látce anebo přísných učitelích, kteří nám úmyslně ztěžují životy. V dospělosti jsou zase na vině vždy kolegové, nadřízení, protivní zákazníci anebo nemožní úředníci. Pravda je ale taková, že často bývá chyba ve skutečnosti v nás.





6. Když se nás ptají na věk

Věk pro nás není jen vynikající omluvou, ale také důvodem pro vznik úplně nové lži. Když jsme děti, toužíme být starší, protože mnoho věcí je dovolených a přístupných až v pozdějším věku. Proto jako mladí často tvrdíme, že náš věk je vyšší, než jaká je skutečnost.

Jak ale léta ubíhají, situace se obrací. Až do třiceti tvrdíme, že je nám „něco přes 25“. Ubírat si roky je běžné nejen pro ženy, ale často to dělají i muži. Ostatně, stačí se podívat na sociální sítě nebo seznamovací aplikace: Mnoho mužů i žen ukazuje roky staré fotografie!





7. Když se opozdíme

Když jsme vešli do třídy po zvonění, vždy jsme měli po ruce nějakou výmluvu: Rodiče nás zapomněli probudit, rozbil se nám budík, autobus měl zpoždění… Někdy to mohla být i pravda, ale přiznejme si, že nejčastěji byla pravda o moc jednodušší: Prostě jsme zaspali.

V dospělosti se zase nejčastěji vymlouváme na dopravní zácpu anebo „přesčasy“ v práci.





8. Když si kupujeme něco drahého

Když děti přesvědčují své rodiče, aby jim koupili nový model telefonu nebo laptopu, obyčejně jim pomáhá fráze, že jim to pomůže ve studiu. Ve skutečnosti jim samozřejmě jde především o hraní her, sledování filmů, poslech hudby a projíždění internetu.

Když si něco drahého kupujeme v dospělosti, často cítíme výčitky svědomí. Uvědomujeme si, že bychom možná tolik peněz utrácet neměli. Ostatní i sami sebe proto přesvědčujeme slovy jako „potřebuji vypadat reprezentativně“ nebo „potřebuji to k práci“.