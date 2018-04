8 příznaků, že se váš vztah rozpadá

Vyhněte se hlavním chybám těch, kteří krize neustojí. Nemusí to skončit rozchodem!

1. Jste na sobě závislí

Nejkřehčí vztahy bývají u těch, kteří jsou neustále spolu, jsou na sobě závislí a jeden bez druhého se neobejdou. V takovém vztahu neexistuje „já“ a „ty“, ale pouze „my“. Mít společné zájmy a trávit spolu čas je samozřejmě důležité, ale vztah by neměl být jedinou náplní vašeho života.

Dřív nebo později dojde k tomu, že se jeden z partnerů začne cítit vztahem unavený a přítomnost druhého ho začne dráždit. Zatímco jeden z partnerů bude rozdrážděný a bude toužit po samotě, druhý se bude cítit osaměle a odstrkovaně. Tak začíná krize. Takové páry si často způsobují mnoho bolesti a rozcházejí se.





2. Podle sebe soudíte partnera

Mnoho lidí má tendenci domnívat se, že jejich partner uvažuje, cítí a jedná stejně jako oni. Svým partnerům pak připisují sví vlastní pocity, touhy a potřeby (včetně těch podvědomých anebo „zakázaných“). V psychologii se tento mechanismus, kdy do druhého promítáme sebe sama, nazývá „projekce“.

Projekcí lze vysvětlit například neopodstatněnou žárlivost. Je-li někdo sám ve vztahu nespokojený a touží po změně, začne podezírat druhého z nevěry. To mu umožní odejít a zanechat partnera v domnění, že konec vztahu byla jeho chyba.

Lidé často odmítají přijmout skutečnost, že jejich partneři mohou na svět nahlížet jinak (například nevyužijí příležitost k nevěře). Tak vznikají závažné konflikty, často úplně zbytečně. Je důležité pochopit zřejmé: všichni jsme jiní.

Nesnažte se proto nikdy přemýšlet o tom „co by to asi znamenalo, kdybyste to udělali vy“, přemýšlejte o tom, jaký je váš partner, a co to znamená, když to udělal on.

Příklad: Partner se zdržel v práci.

1. „Určitě mě podvedla. Kdybych já zůstal na večírku až do rána, určitě bych to udělal!“

2. „Vždyť vím, jaká je! Nerada chodí městem sama v noci a jak ji znám, nechtěla mě budit a volat mi, abych pro ni přijel. Takže asi přespala u kamarádky.“

3. Nekomunikujete spolu

Zamilovaní lidé si někdy říkají: Rozumíme si i beze slov, jsme si souzeni. Nepoužívat slova a spoléhat se na to, že naše polovička chápe věci stejně jako my, je ale velká chyba. Poslouchat druhého, vyjadřovat své pocity, dělit se o své myšlenky, touhy a přání je klíčem k harmonickému a trvalému vztahu.

Bez komunikace riskujeme, že později zjistíme, že partner je jiný, než jsme si mysleli, anebo že nám nikdy ve skutečnosti nerozuměl. Páry, které zanedbávají komunikaci, přicházejí o hodně. Poznávejte jeden druhého, odhalujte víc a víc ze sebe navzájem, jen tak lze dosáhnout pevného a hlubokého vztahu.





4. Nemáte dostatek společných plánů

Na začátku vztahu jsou mladí lidé doslova opilí svými pocity a nechtějí přemýšlet o budoucnosti. Jakmile ale zamilovanost opadne, lidé začínají mít z budoucnosti, o které nikdy nepřemýšleli a nemluvili o ní, velké obavy.

Chcete-li dlouhodobý vztah, je důležité být připraven na diskusi o společné budoucnosti. Nebojte se řešit spolu otázky jako děti, finance nebo osobní prostor. Jste připraveni strávit zbytek života s jednou osobou? Nemusíte mít samozřejmě konkrétní představy, nemusíte si zapisovat své plány do kalendáře, ale měli byste zjistit, zda se vaše představy alespoň zhruba shodují.





5. Vztah je pro nás náplastí a záchranným přístavem

Jistě, milující partneři při sobě stojí a podporují se v těžkých chvílích. Pokud se ale jeden z partnerů cítí jako věčný zpovědník, nemůže to tak vydržet věčně. Každý z nás má nárok být někdy slabým a požádat o pomoc, ale také by měl být připraven pomoci druhému, až bude podporu potřebovat on.

Někteří lidé touží po pozornosti, podpoře, nejsou schopni se sami vzpamatovat a postavit na vlastní nohy (například po těžkém rozchodu), a tak si hledají náhradu. Není v tom zlý úmysl, takový člověk si většinou neuvědomuje, že do nového vztahu vstupuje z čistě sobeckých pohnutek. Nicméně jeho nový partner se brzy začne cítit emocionálně zneužívaně. Mnoho takových „zachránců“ se ale bojí ze vztahu odejít, aby svému partnerovi neublížili. Vztah je však vysiluje čím dál víc a hrozí psychické zhroucení.

Uvědomte si jedno: Vaše přítomnost ve skutečnosti druhého nespasí. Každý si musí se svými vlastními démony poradit sám. Vztah založený na emocionálním využívání nemá budoucnost.





6. Jste líní a neochotní pracovat na rozvoji vztahu

Mnoho párů se domnívá, že harmonie vznikne sama od sebe, bez jakéhokoli většího úsilí. Jakmile se objeví problémy, domnívají se, že vztah je odsouzen k zániku. Proto se ani nepokouší řešit problémy společně.

Je důležité uvědomit si, že všechny vztahy vznikají postupně a pomalu, a že práce na nich nikdy nekončí.





7. Nesete si v sobě nevyřešené konflikty

Staré křivdy se nezapomínají, jen se s nimi naučíme žít. Když nevyřešených konfliktů přibude, vzniká hořkost, zlost a objevuje se pocit zoufalství. Jestliže cítíte vůči partnerovi zlost anebo jinou negativní emoci, je důležité se nad svými pocity zamyslet a zjistit, odkud pramení. Pravděpodobně dojdete k nějakému starému nevyřešenému problému. Ten je třeba jednou provždy vyřešit.

Pamatujte, konflikty jsou zcela normální pro všechny páry. Lze je překonat. Ale snaha musí být na obou stranách. Pokud však svou zlost pohřbíte hluboko v sobě a nebudete si ji připouštět, dříve nebo později tím vzájemnou lásku úplně zničíte.





8. Už se sexuálně nepřitahujete

Kvůli poklesu sexuální touhy se od sebe partneři vzdalují, vzniká vzájemná agrese a podrážděnost. Jsou to právě intimnosti, které dělají z páru pár, a ne jen dva spolubydlící.

Jistěže se sexuální touha postupně mění, ale radost z doteků, kterou jste si navzájem dávali zpočátku vztahu, stojí za to zachránit, i když to nemusí být snadné. Nezapomínejte na intimní život, a to ani tehdy, když jste pracovně vytížení anebo máte starosti s dětmi.