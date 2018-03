8 rad, které vám pomohou najít smysl vašeho života

Barbara Shen ve své knize píše, že jako děti jsme všichni stejní. Všichni jsme potenciálně stejně geniální: já, vy, Einstein i Mozart. Rozdíly mezi jednotlivci vytvořily jen okolní podmínky, které nám buď umožnily rozvinout svůj potenciál, anebo naopak jeho rozvoj potlačily. Barbara také dodává, že není nutné propadat depresím: nikdy totiž není pozdě na nápravu.

V jakémkoli věku můžeme objevit svůj skrytý, nerozvinutý potenciál a naplnit ho. Nejprve je ale nutné vůbec zjistit, jaký náš potenciál je, co je smyslem našeho života, naším skrytým nadáním. A k tomu vám pomohou právě Barbařina motivační cvičení z knihy.

1. Vzpomeňte si, o čem jste snili v dětství

Vzpomínejte. Co jste jako dítě miloval, po čem jste toužil, na co jste si hrával? Co váš zajímalo a fascinovalo? Jaké byly vaše nejtajnější fantazie? Na co máte nejkrásnější vzpomínky, co ve vás zanechalo nejsilnější dojmy?

A hlavní otázka: Na jaký talent vaše dětské záliby poukazují?





2. Přemýšlejte o tom, čím byste dnes mohli být v tom nejlepším možném případě

Představte si, že by vše ve vašem životě, od narození po současnost, probíhalo naprosto ideálně. V dětství by byly vaše talenty povzbuzovány a podporovány, po celý život byste měl ideální podmínky k jejich rozvoji a posilování. Kým byste dnes byl? Změnilo by se něco? Čeho byste dosáhl? Co byste dnes dělal, kde byste byl?

Možná byste něco získal, možná ale i něco ztratil? Přemýšlejte o tom a své představy nijak nekroťte. Sněte, fantazírujte, buďte odvážní, neomezujte se ve svých nápadech! Pro tuto chvíli jsou všechna pravidla, konvence a omezení zrušeny.

3. Vyberte si barvu a popište ji

Jaká barva se vám líbí? Není nutné vybrat si svou oblíbenou barvu. Rozhlédněte se kolem, prolistujte si časopis a vyberte si barvu, která na vás zapůsobí příjemně.

Představte si, že jste touto barvou. Vezměte si list papíru a popište se. Například: „Jsem modrá…“ Jaká je barva, kterou jste si vybrali? Klidná nebo energická? Odvážná nebo opatrná? Vášnivá?

Napište vše, co vám přijde na mysl.

Jistěže, právě jste popsali sami sebe. Popisovat barvu je pouhý psychologický trik, který nám umožní být k sobě upřímnější, než obvykle jsme. Většina z nás sama o sobě neřekne třeba „Jsem úžasný!“, neboť jsme vychováváni ke skromnosti a egoismus nám zpravidla není sympatický. Na druhou stranu si většina z nás ani nepřizná negativa jako „Jsem osamělý,“ nebo „Jsem smutný,“ neboť si takové věci bojíme přiznat sami před sebou.

Pročtěte si, co jste o barvě (tedy o sobě) napsali, když vám v cestě nestál strach ani sociální konvence. Zaměřte se na pozitivní vlastnosti, které jste uvedli. Na silné stránky vaší osobnosti. Všechny tyhle vlastnosti můžete využít, můžete je rozvíjet. Nesmíte se bát používat je!

Zeptejte se ostatních

Někdy nám o nás dokážou říct více druzí než my sami. Vezměte list papíru, tužku a zeptejte se někoho, s kým máte velmi blízký vztah (může to být manžel nebo manželka, sourozenec, matka nebo otec) na vaše nejlepší vlastnosti. V čem podle druhého vynikáte, v čem jste dobří, jaké jsou vaše nejlepší osobností rysy? Vše si zapiště.





4. Napište 20 svých oblíbených zájmů

Napište seznam 20 věcí, které děláte opravdu rádi. Může to být cokoli, jakákoli činnost nebo práce. Dokonce i naprosto banální věci. Milujte chodit na zmrzlinu? Napište to. Máte rádi pečení cukroví? Sem s tím. Rádi nakupujete? Na co čekáte, vezměte tužku a papír a pište!

Nakonec si udělejte tabulku. Do sloupce nalevo napište svých 20 zájmů, napravo napište pravdivé odpovědi na otázky:

Kdy naposledy jsem to udělal?

Dělávám to spontánně nebo plánovaně?

Je to spojeno s mou prací?

Je to zdarma, nebo za peníze?

Dělám to sám, nebo s někým?

Může to být zdraví nebezpečné?

Je to pomalé, nebo rychlé?

Je to spjato s mým tělem, nebo myslí?

A teď se podívejte na své výsledky. Určitě se naučíte něco nového o sobě a o životě, jaký chcete žít. Děláte to, co vás baví? Pokud ne, proč? Jak by se to dalo změnit?

5. Představte si svůj ideální den

Popište, jak by měl vypadat váš dokonalý den. Vezměte tužku a papír a pište. Zacházejte co nejvíce do podrobností. Co děláte, s kým jste? Co a kdy se děje?

Představte si, že nejste omezeni penězi, pravomocí nebo schopnostmi. Ve své fantazii jste naprosto svobodní.

Podívejte se na svou podrobnou představu ideálního den. Na vše, co jste v něm měli, co jste dělali. Pak odpovězte na otázky:

Jaké z těchto věcí nelze ničím nahradit?

Jaké z těchto věcí nejsou sice nutné, ale přesto bych je rád měl/dělal?

Co by bylo hezké mít, ale obejdu se i bez toho?

Co zůstane, když upravíte svůj ideální den tak, aby v něm zůstaly jen ty nejdůležitější věci?

Co z „ideálního dne“ už máte, nebo mít snadno můžete?

Co důležitého schází?

A hlavně:

Čím se liší skutečnost od vašeho „ideálního dne“? Co musíte udělat proto, abyste získali chybějící položky? Jaké překážky vám stojí v cestě?

6. Napište seznam věcí, které vám stojí v cestě

Vezměte list papíru a napište seznam překážek a důvodů, kvůli nimž nemůžete realizovat své sny. Konkrétní seznam skutečných problémů je dobrým prvním krokem na cestě, která vede k vašemu cíli. Jakmile problémy sepíšete, dáte jim jména a systematizujete je, mění se z hory nepřekonatelných překážek na řadu úkolů, s nimiž je třeba se postupně vypořádat.

7. Prověřte si, že svého snu opravdu chcete dosáhnout

Než se vydáte na cestu k cíli, doporučuje koučka prověřit si, že jde opravdu o váš sen. Představte si, že jste cíle už dosáhl. Máte, co jste chtěl. Představte si to do nejmenšího detailu. Rodiče budou hrdí. Ale co vy, jste šťastní? Co všechno vás sen stál? Možná stojíte na vrcholu Everestu, ale možná necítíte nic jiného, než chlad a prostydnutí? Možná sedíte za stolem šéfa a jediné, co vás teď čeká, jsou hodiny vyřizování a podepisování papírů? Možná jste vydělali mnoho peněz, ale není, kdy nebo za co je utrácet? Možná jste se dostali na titulní stránku časopisu. Co dál? Dáte si ji zarámovat? A co pak? Možná se nemáte s kým o svůj úspěch podělit? Možná zjistíte, že po dosažení vašeho vysněného cíle není ve skutečnosti nic lepší, než to bylo před ním?

Možná si uvědomíte, že vlastně cíle, po kterém jste bláhově toužili, dosáhnout ani nechcete.





8. Identifikujte váš cíl

Teď je čas začít být konkrétnější a realističtější. Nemůžeme stavět na vodě. Kdo čeká na zázrak, ten se nedočká. Cíle nedosáhnete jen tak zničehonic.

Existují dvě pravidla:

1. Zkonkretizujte cíl. Už to nejsou jen pocity, jsou to fakta. Už to nejsou jen sny, teď máte cíl. Jaký je rozdíl? „Stát se lékařem“ je sen. „Dostat se na medicínu“ a „získat diplom“, to jsou cíle. „Být slavný“ je sen. „Nahrát album“ je cíl.

2. Určete si deadline. Buďte realističtí, ale nic neodkládejte a určete si termín. Rozvrhněte si čas a systematicky na svém cíli pracujte.





Ne, neexistuje kouzelná hůlka, která by vám jediným mávnutím splnila všechny sny a uskutečnila všechny cíle. Ale někdy stačí jen změnit vlastní myšlení. Místo tvrzení jako „nikdy to nedokážu“, se sami sebe ptejte: „Jak bych to mohl dokázat?“

Barbara Shen ve své knize píše: „Chcete-li začít realizovat své sny, nepotřebujete mantry, autohypnózu, motivační kurzy ani novou zubní pastu. Potřebujete praktické metody řešení problémů, schopnost plánovat, dovednosti a přístup k potřebnému materiálu.“

Vy sami dokážete vyčarovat ze svého života cokoli. Jděte na to!