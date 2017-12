8 tipů, jak naplánovat romantickou zimní svatbu

1. Dort

Jak přizpůsobit jednu z hlavních součástí svatební oslavy zimnímu tématu? Bílý fondán pokrytý třpytivým jedlým práškem nebo červenými kuličkami a zelenými lístky připomínajícími cesmínu bude trefou do černého. Šikovní cukráři dne umí vytvořit i křišťálové kapky nebo vločky z bílé čokolády. Přenesete tak trochu venkovní atmosféry do svatebního sálu.





Foto: Pinterest

2. Kytice

V zimě je třeba vybrat květiny, které přežijí i mráz. Mezi typické květiny využívané v zimě patří například lilie, kala či amarylis, ale méně je někdy více. Někdy totiž stačí, když si uděláte procházku zimní krajinou a po cestě nasbíráte větvičky s šípky, uschlé květiny nebo větvičky borovice, které doplníte například bílými chryzantémami či bílými růžemi. Budete pak mít opravdu originální zimní kytici, které se nebudete chtít vzdát.





Foto: Pinterest

3. Pozvánky

Pozvánky jsou jednou z věcí, nad nimiž si budoucí nevěsty lámou hlavu. Jak udělat originální zimní pozvánku, aby svatební hosty opravdu zaujala? Pokud se chcete brát v prosinci ještě před vánocemi, zvolte slavnostní vzhled, který s oblíbenými svátky koresponduje. Nebojte se tmavých barev, například červené či sytě zelené v kombinaci s bílou, stříbrnou či zlatou barvou. Můžete také použít jednoduchý ruční papír a vyzdobit jej zimními dekoracemi.





Foto: Pinterest

4. Oblečení pro družičky

Ať už se budete brát v přírodě nebo na romantickém zámku, teplota nejspíš nebude příliš příznivá. To však můžete řešit elegantně a zároveň prakticky. Pořiďte sobě i svým družičkám teplé krémové kožíšky přes ramena, nebo elegantní hřejivé plédy. Budete v teple a zároveň pak budete mít opravdu originální a romantické fotografie.





Foto: Pinterest





5. Výzdoba

Zimní výzdoba může být opravdu honosná, pokud zvolíte například ledové sochy, nebo jednoduchá, ale pohádkově okouzlující. Lucerny se svíčkami postavené na stole vykouzlí jedinečnou atmosféru, doplnit je můžete šiškami posypanými třpytivým práškem imitujícím sníh. Na stůl také můžete nechat uvázat pruh z jehličí a vyzdobit jej mašlemi a sušeným ovocem nebo zvolte tradiční vánoční hvězdy, jejichž červené květy rozzáří bíle prostřený stůl ke svatební hostině.





Foto:Pinterest

6. Nápoje

Vedle klasických alkoholických nápojů připravte pro své hosty něco pro zahřátí, například teplou medovinu, svařené víno, či horkou čokoládu. Své hosty byste mohli překvapit i sladkým Bombardinem, koktejlem, který je typický pro alpské lyžařské svahy. Po venkovním obřadu přijdou tyto tradiční nápoje určitě vhod.





Foto: Pinterest

7. Zábava

Když už plánujete svatbu v zimě, měli byste toho maximálně využít. Nezařadit sníh do svatební zábavy by byla velká chyba. Vraťte své hosty do dětských let a pozvěte je na svah na sáňky, nebo si objednejte velké saně s koňským spřežením a hosty v něm nechejte povozit. Pro děti můžete uspořádat soutěž ve stavění sněhuláků a pak se můžete všichni společně vyfotit při dovádění ve sněhu. Své hosty však včas upozorněte na to, aby si sebou vzali vhodné oblečení.





Foto: Pinterest

8. Líbánky

Místo toho, abyste odjeli za teplem a stavěli hrady z písku, odjeďte na romantickou zimní dovolenou. Najděte si svou ideální chatu v horách, nejlépe s krbem a do kufru přibalte lyže. Přes den si užijete legraci na svahu a večer krásné večery ve dvou u praskajícího ohně a se sklenkou vína v ruce.





Foto: Pinterest