8 věcí, které jsou v životě důležitější, než najít ideálního muže

1. Mít pevné zdraví

Ve zdravém těle zdravý duch. S pevným zdravím a silnou imunitou budete snáze čelit všem potížím a život bude barevnější. Uznejte sama, dokázala byste být opravdu šťastná při neustálých bolestech hlavy, svalů, nemocech a únavných horečkách? Stačí zdravě jíst a občas se věnovat sportu!

2. Najít si práci, která nás baví

Když něco děláme, protože nás to baví, a ne jen kvůli penězům, můžeme o sobě říct, že vedeme skutečně šťastný život.

Ne nadarmo se říká: Najdi si práci, která tě bude bavit, a nikdy v životě nebudeš muset pracovat.

Navíc je pravda, že doopravdy dobří budeme jen v těch činnostech, které nás zároveň baví. Naplňovat svůj potenciál nám přináší radost, zatímco nenáviděná práce nás nudí.

V práci trávíme spoustu času každý den. Pokud ji budeme nenávidět, těžko nám ji vynahradí těch zbývajících pár hodin s rodinou. Ne vždy můžeme dělat to, co bychom rádi, ale naučte se přistupovat k práci pozitivně a hledat na ní něco, co vás bude bavit.

A pokud celý život sníte o jiné práci, hoďte za hlavu finanční stránku věci. To riziko za to stojí. Co byste si za peníze koupili? Něco, co by vás udělalo šťastnějšími? Jiná práce pro vás třeba bude štěstím sama o sobě. A co může být lepší, než vydělávat tím, že děláte něco, co vás baví?

Žádné peníze nejsou důležitější než to, abychom dělali to, co dělat chceme!





3. Najít pravé přátelství

Najít opravdové přátelství je stejně vzácné, jako najít pravou lásku. Opravdový přítel, to je člověk, kterému důvěřujete víc než sami sobě. Kterému byste se svěřili s čímkoli a důvěřovali mu za všech okolností. Nikdy by vás nenechal v nouzi, rozumí vám, má podobné hodnoty a zájmy, sdílí s vámi vaše smutky i radosti, stejně jako vy s ním.

Mít osobu, na kterou se můžete vždy spolehnout, je opravdové štěstí.





4. Mít koníčky, které milujeme

Každý z nás potřebuje nějaké zájmy a koníčky ke své seberealizaci. Čas strávený nad svými koníčky nám zvedne náladu, poskytne zábavu a napomáhá našemu osobnostnímu vývoji. Nebojte se začít od nuly. Nikdy si neříkejte, že jste na něco už příliš staří a že jste měli začít dřív. Grandma Moses začala malovat ve svých 76 letech a její obrazy se svého času prodávaly za miliony dolarů!





5. Mít úspory a finanční nezávislost

Mějte vždy nějaké úspory na horší časy. Nikdy nevíte, co přijde zítra. Peníze se mohou vždy hodit, ať už vám nebo vašim blízkým.

Umřít bohatý je ale také k ničemu, takže si neupírejte za každou cenu!





6. Vážit si sebe sama i svých přání

Znát svou hodnotu je pro šťastný život obzvlášť důležité. Řiďte se svými pocity, jděte za svými přáními, vyhýbejte se tomu, co vás činí nešťastnou. Proč něco tolerovat z pouhé zdvořilosti? Život je příliš krátký na to, abychom obětovali svůj čas těm, kteří nás nerespektují.

Vždy dělejte to, co sama chcete. Ne to, co po vás chtějí ostatní. A nikdy nezůstávejte s někým, kdo vaši hodnotu nezná, uráží vás a činí vás nešťastnou!





7. Znát sebe sama

Jsou věci, které si nevybíráme. A mezi ně patří i to, jak jsme se narodili. Jsme, kdo jsme a s tím bychom měly být vždy spokojené. Starejte se o sebe. Mějte se ráda. Dělejte si drobné radosti, odměňujte se za dobře vykonanou práci. Rozmazlujte se.

Chovejte se k sobě tak, jak byste se chovala k nejlepšímu příteli. Pravda totiž je, že právě vy jste svým vlastním nejlepším přítelem, který bude vždy s vámi.

Choďte do kaváren, kupujte si hezké věci. Buďte na sebe hodná, odpouštějte si, netrapte se zbytečnostmi.

Milujte se.





8. Objevit opravdovou lásku

Opravdovou lásku nehledejte ve světě kolem, v nějakém člověku. Pravá láska musí začínat u vás, ve vašem srdci. Až poté, co ji budete cítit v sobě, ji budete schopna opravdu upřímně sdílet i s ostatními lidmi. Snažte se být laskavá, snažte se vidět na lidech to dobré. Buďte veselá a šťastná. Veselá žena je ta nejkrásnější z žen.

Milujte sebe, rozdávejte lásku kolem sebe a jistě brzy najdete někoho, kdo vás bude mít skutečně rád.