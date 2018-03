8 životních pravidel, kterými se řídí jen hloupí lidé

Čtěte a pamatujte si, že být hloupým a vypadat tak, to jsou dvě absolutně rozdílné věci. A zrovna tak je tomu i naopak. Ten, kdo se snaží vypadat chytře, nemusí být vždy ten chytřejší.

Pravidlo č. 1: Být za všech okolností kategoričtí

Jistě, člověk by si měl umět stát za svým názorem, ale kategorické odmítání každého jiného pohledu na věc není zrovna rozumné. Darwin kdysi prohlásil: „Nevědomost formuje sebedůvěru víc než znalosti.“

Několik studií na toto téma to jen potvrdilo: Čím méně lidé vědí, tím více jsou si jisti, že mají pravdu. Tento jev se nazývá „Dunningův-Krugerův efekt“.

Pravidlo č. 2: Vždy dokazovat svou pravdu

Toto pravidlo vyplývá z předchozího, o němž jsme mluvili. Pokud se inteligentní osoba domnívá, že některý z jeho názorů mohl být špatný (nebo ne zcela správný), nebude si tvrdohlavě stát za svým a dokazovat, že měl pravdu.

Za prvé, byla by to ztráta času a energie.

Za druhé, neustálé tvrzení čehokoli druhé jen dráždí. Touha být vždy tím, kdo má pravdu, zabraňuje vidět i jiné úhly pohledu a tím se ochuzuje o možnost něco nového se dozvědět a naučit.

Pravidlo č. 3: Nechávat vztek, aby nás ovládal

Vztek je neschopnost nebo neochota analyzovat, co se stalo.

Možná bylo jednání druhého neúmyslné? Pak je zbytečné se urážet nebo hněvat.

Možná, naopak, bylo cílem druhého vás ranit? Proč v tom případě děláte přesně to, oč druhému šlo a podléháte jeho provokaci?

Možná ten, kdo vás urazil, vůbec nestojí za váš čas a námahu. Pak je nejlepší, co můžete udělat, přestat s druhým o dané věci diskutovat.

Ať už je to jakkoli, nejdůležitější je střízlivě posoudit situaci, což je nemožné, pokud se necháme unášet hněvem.





Pravidlo č. 4: Odpovídat na agresi agresí

Výzkumný tým University of Michigan objevil přímou souvislost mezi agresivitou chování a úrovní IQ. Čím vyšší agrese se při hovoru projevuje, tím nižší IQ osoba má. Vědci k tomu poznamenávají, že pokud v mladém věku podléhá osoba tendencím k agresivnímu chování, zabraňuje toto chování rozvoji inteligence.





Pravidlo č. 5: Vzdávat se po prvním selhání

Můžeme mluvit stále dokola a dokola o tom, že selhání nás činí lepšími. Že s chyb se můžeme poučit. Přesvědčivější jsou ale případy skutečných lidí.

Víte, že Madonu první nahrávací studio odmítlo? Její zpěv byl prý příliš „syrový“.

A spisovatelka J. K. Rowlingová byla dokonce 14x odmítnuta, než narazila na nakladatelství, které se vydání její první knihy ujalo!





Pravidlo č. 6: Nechat se vést veřejným míněním

Zdá se, že lidé, kteří se nechávají řídit veřejným míněním, jsou pokorní a mají úctu (možná až strach) ze zákonů a práva. Ve skutečnosti se takovým lidem často zdá, že se celý svět točí kolem nich a všechny oči jsou upřené na ně. Lidé se vlastně bojí projevit, protože mají dojem, že jsou pod neustálým dohledem společnosti.

Ve skutečnosti řeší každý člověk především své vlastní záležitosti: sousedé, kolegové, přátelé, náhodní kolemjdoucí… Nikdo z nich nemá čas na to, aby celý svůj život řešil a pozoroval vás. Každý den potkáváme desítky lidí. Za pár dní si už ani nevzpomeneme, koho jsme kde viděli a slyšeli. Možná si připadáte celé týdny trapně kvůli něčemu, co se vám přihodilo v práci – ale věřte, vy jste ta jediná osoba, která si to ještě pamatuje.

Trávit celý svůj život děláním věcí, které dělat nechceme, to by bylo hodně smutné. Je lepší žít tak, jak chceme, bez ohledu na názory lidí.

Důležitý je jen váš názor. Je to přece váš život.





Pravidlo č. 7: Snažit se o dokonalost

Musíme usilovat o naplnění našich snů a přání. Ale to nemá nic společného s dokonalostí. Ideály totiž prostě neexistují, v ničem a nikde. Cíle lidí, kteří usilují o dokonalost, jsou proto silně abstraktní a nepolapitelné. Nezdravý perfekcionalismus je navíc přímou cestou k depresím. A kdo inteligentní sám sobě ublíží?





Pravidlo č. 8: Snažit se zapůsobit na ostatní

Takové lidi, kteří se snaží zapůsobit třeba novým drahým mobilem, vidíme všude kolem sebe. Ne vždy se lidé snaží zapůsobit nějakým módním předmětem: někdy se snaží zapůsobit slovy, pokoušejí se mluvit inteligentně anebo vtipně. Druzí jsou opravdu ohromeni, ale většinou ne ostrovtipem, příšerně drahým kouskem elektroniky nebo šperkem. Ve skutečnosti jsou ohromeni spíše hloupostí druhého. Není nic hloupějšího, než člověk, který ve snaze vypadat inteligentně použije chybně cizí termíny, anebo se blýská drahým zařízením koupeným na splátky.

Samozřejmě, není nic špatného na tom koupit si nejnovější model telefonu, pokud po něm toužíme. A není ani nic špatného na tom, pořídit si ho na splátky. Ale pokud to člověk udělal jen proto, aby se mohl chlubit mezi přáteli, co si o takové osobě myslíte?