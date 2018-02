9 hvězd, které celému světu ukázaly, jak reagovat na pomluvy a posměšky

Miley Ray Cyrus

V dnešní době je módní zdravý životní styl. Lidé dbají na zdravou stravu, přemýšlí o tom, co jí. Tento trend následují mnozí mezi známými osobnostmi, ale ne Miley Cyrus.

Zpěvačka ráda a často pobuřuje a ani v tomto nedělá výjimku. Miluje pizzu a dopřává si ji dokonce pod slídivým dozorem fotografů a kameramanů.

O svých stravovacích návycích často žertuje a dělá si legraci i z těch, kteří ji kritizují. Dokonce si místo narozeninového dortu objednala velkou pizzu. Na sociálních sítích pravidelně sdílí vtipy na téma svých vztahů k pizze.

Jako třeba tento:





Steve Harvey

V roce 2015 udělal herec chybu při vyhlašování Miss Universe a omylem přečetl jméno jiné dívky. Publikum reagovalo negativně a lidé jeho nedbalost odsoudili. Na internetu po mnoho dní kolovaly memy, které si z hercova přešlapu dělaly legraci.

Je očividné, co by udělala většina lidí na jeho místě. Stáhla by se do ústraní a čekala, až se na situaci zapomene. On ale prokázal obdivuhodný smysl pro humor, když po čase v době Vánočních svátků publikoval svou fotografii s popiskem „Veselé Velikonoce vám všem!“.

I díky svému žertu byl příští rok opět vyzván, aby Miss Universe vyhlašoval i tentokrát.





Iggy Azalea

Raper Snoop Dogg jednou o zpěvaččin vzhled okomentoval slovy, že vypadá jako hlavní hrdina z filmu Někdo to rád blond (White Chick). Vzhledem k faktu, že hlavního hrdinu hraje černoch převlečený za blondýnu, mohlo by to ledaskoho urazit.

Iggy to vzala ale s humorem, společně s kamarádkou se převlékly za „blondýny“ z filmu, vyfotografovaly se a sdíleli fotografii mezi svými fanoušky.





Taylor Swift

Každý z nás jistě někdy zažil situaci, kdy vypadal směšně. Ne vždy se nám podaří ideálně zkombinovat oblečení a dosáhnout zamýšleného efektu. Když jste ale známou osobností, je to o to horší, že se každá vaše chyba okamžitě dostane na veřejnost.

Lidé si například okamžitě všimli, že Taylor Swift ve svém novém kabátě a červené čepici nápadně připomíná jednu kreslenou postavičku – medvídka Paddingtona.

Zpěvačka se ale neurazila. Místo toho sdílela se svými fanoušky dvě „své fotografie“ společně s otázkou, na které z nich vypadá lépe.





Chris Pratt

Chris byl po své roli ve filmu Jurský svět obviňován z nezdravé hubenosti. Herec zareagoval okamžitě tím, že prohlásil „podívejte se na mě pořádně, myslím, že vypadám normálně. 0% tuku!“ přičemž zveřejnil fotografii dinosauří kostry.





Jennifer Aniston

Herečka prokázala velký smysl pro humor a sebeironii, když natočila video, v němž si udělala legraci hned z několika klepů, které se o ní šířily.

Herečka byla údajně těhotná, ale své těhotenství tajila před veřejností. Podle některých už některé tajné děti dokonce porodila.

Navíc prý vede hýřivý a bezstarostný život v luxusu.

A prý i její kultovní účes je pouhou parukou!

Celé video můžete zhlédnout ZDE.





50 Cent

Curtis James Jackson známý jako 50 Cent o sobě tvrdil, že zbankrotoval. Nicméně mnoho lidí za tím vidělo jen vypočítavý způsob, jak se vyhnout velkým platbám. Ve skutečnosti prý nemá nouzi o peníze, právě naopak, jeho bohatství je doslova nevyčíslitelné.

Curtis Jackson proto začal sdílet pravidelné vtipy o svém bohatství. Příkladem je fotografie, kde si přepočítává hromady bankovek.





Kim Kardashian

Kim sleduje více než 100 milionů lidí. Ne všichni jsou ale fanoušci, někteří ji odsuzují z povrchnosti a narcismu. Ale i Kim prokázala jistý smysl pro humor, když se v jedné z reklam na poskytovatele internetových služeb obrátila k publiku a řekla: Internet se vám hodí k tomu, abyste se mohli podívat na můj nový make-up, na moje nové šaty, na to, kde trávím dovolenou a ještě jednou na mé nové šaty.

Adele

Britská zpěvačka dobře ví, že nejlepší zbraní proti pomluvám a urážkám je dobrý vtip. Adele opakovaně napadali tvrzeními, že vypadá starší, než jaký je její skutečný věk. Den po svých 29. narozeninách proto zveřejnila fotografie, na kterých je nalíčená, učesaná a oblečená tak, že vypadá jako stará paní.