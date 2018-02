9 signálů, podle kterých poznáte, že je čas vztah ukončit

Sepsali jsme pro vás 9 signálů, které vypovídají o tom, že vztah už nestojí za to dál udržovat a měli byste ho definitivně ukončit.

1. Cítíte se ve vztahu neustále nešťastně

V případě, že vám vztah nepřináší radost, že jste neustále nervózní a bojíte se toho, co by se mohlo pokazit, cítíte bolest, smutek a další nepříjemné pocity, není co řešit. Špatný pocit je tou nejdůležitější známkou, že udržovat dále vztah vás bude jen psychicky ničit.

Je důležité být sami k sobě zcela upřímní a otevřeně si přiznat, proč v takovém vztahu vůbec jste. Proč se bojíte odejít z něčeho, v čem jste nešťastní? Strach ze samoty? Emoční závislost na partnerovi? Strach z finanční situace? Nebojte se postavit na vlastní nohy! A nestyďte se v případě potřeby požádat rodinu nebo přátele o pomoc!





2. Nemůžete být před partnerem sami sebou

Chovat se někdy nešikovně nebo směšně, aniž by nás kdokoli odsoudil, nemuset si na nic hrát, nic předstírat, nebát se ukázat svou zranitelnost. Před partnerem se cítit svobodně a chovat se stejně přirozeně, jako když jste sami. To všechno jsou znaky zdravého partnerského vztahu. Jestliže je vše právě naopak, pravděpodobně vám po boku nestojí „váš člověk“.

Zdravý vztah, v němž se chováme přirozeně, otevírá dveře k osobnostnímu rozvoji i rozvoji vztahu.





3. Partner se vás snaží zcela kontrolovat

Otázky jako kdo vám volá, s kým si píšete, s kým jste mluvili, o čem jste s přáteli mluvili, kontroluje vaše přátele na sociálních sítích. V nejhorších případech vás partner dokonce vyslýchá, kontroluje vaše osobní výdaje, chce vidět účtenky. Musíte ho žádat o svolení někam chodit nebo za něco utrácet.

Úplná kontrola může být maskována jako starostlivost, ale ve skutečnosti je to pouze forma psychického týrání a pokus narušit vaše hranice osobního prostoru.

4. Riskujete, že budete izolováni od ostatních

Partner se vás snaží izolovat od přátel a rodiny, zakazuje vám používat počítač nebo telefon. Znemožňuje vám hledat práci.

To je jasným znamením emocionálního zneužívání. Partner se vás snaží držet v psychicky i ekonomicky na něm závislé situaci.

5. Partner na vás neustále žárlí

Patologická žárlivost je problém, který sám od sebe nezmizí. Naopak, situace se bude zhoršovat. Pokud partner dokáže vyvolat skandál kvůli naprosto nevinné záležitosti, kontroluje vaše hovory, sociální sítě a jiné chaty, dejte od toho ruce pryč!

Takové chování, to není láska. To je touha vlastnit. Je to forma psychického násilí a snahy podřídit si vás.





6. Pravidelně se setkáváte se znehodnocováním vašich úspěchů a s nízkým míněním o vaší osobě

Musíte poslouchat, že na vás není nic výjimečného, že máte průměrný vzhled, že vaše úspěchy nic neznamenají?

Tímto znehodnocováním vašich činů vám partner nepřímo říká: „Nikdo jiný, kromě mě, tě nikdy nebude chtít a potřebovat!“

Možná to slýcháte tak často, že už jste začali sami věřit tomu, že má váš partner možná pravdu a vy jste k ničemu, jste nepotřební, nudní, zbyteční lidé. Tak na to honem zapomeňte! Každý z nás si zaslouží mít vedle sebe někoho, kdo v něm uvidí to nejlepší, ne to nejhorší!

Takové chování má pravděpodobně původ v nízkém sebevědomí vašeho partnera a obav z opuštění. Snaží se zvýšit si sebevědomí tím, že to vaše bude srážet a manipulativně si vás k sobě připoutá. To ale není omluva. Kdyby mu na vás záleželo, dělal by to, co je nejlepší pro vás. Ne pro něj. Takové chování je obyčejné sobectví.





7. Přemýšlet o společné budoucnosti je obtížné nebo dokonce nemožné

Charakteristickým rysem zdravého vztahu je důvěra mezi partnery, pocit stability a existence společných plánů do budoucna. Nefunkční vztah je jiný, bojíte se v něm vázat se, neplánujete budoucnost. Snažíte se obhájit si vztah některými hezkými vzpomínkami na minulost. Ale žít stále jen minulostí není možné.

Pokud zjistíte, že pomyšlení na společnou budoucnost vás spíš děsí, je to jasné znamení toho, že byste měli vztah ukončit.





8. Partner se vám snaží vnutit pocit viny

Pravidelně se ocitáte v situaci, kdy se musíte hájit a ospravedlňovat.

Váš partner se vyhýbá zodpovědnosti za to, co se děje. Manipuluje s vámi a všechnu vinu hází na vás. Vnucením vám pocitu viny si zajišťuje vaši poslušnost. Budete mít totiž pak pocit, že partnerovi něco dlužíte.





9. Nekontrolovatelný hněv je u vašeho partnera běžný jev

Jistě, i ten nejklidnější člověk může přijít o nervy. Ale normální člověk ani ve vzteku za jisté hranice nikdy nezajde.

Navíc výbuchy nekontrolovatelného hněvu by ve vztahu rozhodně neměly být normou. Jestliže se váš partner snadno rozzlobí, zejména, je-li jeho reakce nepřiměřená situaci, je to potenciálně nebezpečný člověk. Nekontrolovatelná zlost je předzvěstí fyzického i emočního násilí.

Dávejte si proto pozor a v případě, že se partnerův hněv bude obracet na vás, ukončete to!