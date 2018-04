9 tajemství silných vztahů

Z pozorování psychologů vyplynulo, že ty nejšťastnější a nejpevnější páry praktikovaly těchto 9 věcí:

1. Společné pití alkoholu

Páry, které společně konzumovaly alkohol (v rozumných dávkách a samozřejmě ne denně) se snadněji vyrovnávají se vztahovými problémy a krizemi. Šance na udržení dlouhodobého a šťastného vztahu je tu o mnoho vyšší!

Proč to tak je? Psychologové se domnívají, že nejde o alkohol samotný. Jde o to, že pár tráví čas společně. Místo toho, aby muž odešel večer na pivo s kamarády a žena si otevřela láhev vína s kamarádkou, se jdou bavit společně. A společně trávené chvíle upevňují vztah víc než cokoli jiného.





2. Zapomeňte na hrdost, ale nezapomínejte na sebe

Skromnost a potlačení vlastní hrdosti napomáhají dvojicím překonat problémy vzájemného života. Lidé, kteří umí ustoupit a nejsou tvrdohlaví, jsou ochotní poslouchat názory a zkušenosti druhého, jsou ochotní hledat kompromis a je tak mnohem pravděpodobnější, že spolu stráví mnoho spokojených let.

Proč to tak je? Pokud jste ochotní vnímat druhého, včas rozpoznáte, když ho bude něco trápit. Buďte vnímavý, snažte se pochopit stanovisko druhého a nestůjte si vždy tvrdohlavě za svým. Na druhou stranu ale nesmíte ani zapomínat na sebe. Vše je o kompromisu a ústupky musí být na obou stranách.

3. Čím víc peněz, tím silnější vztah

Tenhle fakt možná vezme mnohým iluze, ale z psychologického průzkumu to jednoznačně vyplynulo. Zdá se, že štěstí lze za peníze skutečně koupit. Manželé, jejichž platy byly nadprůměrné, se rozváděly 2x méně často, než manželé, kteří měli s financemi potíže.

Proč to tak je? Finanční problémy jsou obtížným testem pro všechny. Ne vždy jsou lidé připraveni obětovat své vlastní pohodlí pro společný život. Kvůli financím vznikají časté spory a lidé, kteří se pravidelně hádají, mají samozřejmě k rozchodu blíž než ti, jejichž život je pohodový.





4. Pracujte, učte se, poznávejte sebe i svět

Lidé, kteří mají vysokoškolské vzdělání, se rozvádí pětkrát méně často než ti, kteří vystudovali pouze střední školu. Zajímavostí je, že obvykle hledají partnery se stejnými zájmy a názory (takže žádné „protiklady se přitahují“, jak někteří věří).

Proč to tak je? Znalosti nás činí soběstačnými, zvyšují naši sebekontrolu a pomáhají nám střízlivě hodnotit partnera. Vzdělaní lidé obvykle vybírají i rozumem.

Diplom z prestižní univerzity samozřejmě není podmínkou. Důležité je na sobě pracovat, vzdělávat se, pracovat, učit se a poznávat nové věci. Rozvíjet se. Díky tomu se navíc nebudete nikdy společně nudit, budete si vážit společně stráveného času a budete si mít vždy co zajímavého povědět.

5. Se svatbou je lepší počkat

Rozvodů mezi páry, které se před svatbou znaly 3 roky a déle, bylo o 36% méně, než mezi těmi, kteří se vzali do dvou let od seznámení.

Proč to tak je? Tenhle fakt pravděpodobně nikoho nepřekvapil. Unáhlená rozhodnutí nemusí skončit dobře právě proto, že se partneři ještě dobře neznají. Zamilovanost po třech letech opadne a vy zjistíte, že spolu nemůžete vydržet. Neberte se, dokud nebudete schopni pohlédnout na druhého střízlivýma očima.





6. Láska je víc než peníze nebo krása

Jistě, finanční potíže mohou vztah pokazit, ale pokud spolu začnete chodit právě kvůli nim (anebo kvůli tomu, jak partner vypadá), pravděpodobnost rozchodu nebo rozvodu je vyšší, než pokud jste spolu z lásky.

Proč to tak je? Síla vztahu je založena na tom, jak jsou dva lidé kompatibilní. Jak k sobě sedí jejich povahy, zvyky, víra, hodnoty. Peníze mohou zmizet, krása může odejít, ale jestliže jste se zamilovali jeden do druhého, nikdo vám to nevezme.





7. Chcete-li být šťastní, sdílejte spolu čas, lásku a další příjemné věci

Páry, které si vzájemně projevují náklonnost a jsou k sobě velkorysí, hodnotí své manželství až 5x častěji jako šťastné.

Proč to tak je? Velkorysost vnímají mnozí jako formu komplimentu. Věnovat druhému čas je tou nejlepší lichotkou, lepší než jakýkoli drahý dárek.

8. Častěji používejte kouzelné slůvko

Více než 500 párů potvrdilo, že jestliže si vzájemně nezapomínají děkovat (a to i za maličkosti), jejich vztahy budou pravděpodobně trvat déle.

Proč to tak je? Pocit podpory a vděčnosti posiluje vzájemný vztah. Děkujte druhému za vše, co pro vás dělá, nezačněte brát péči partnera nebo partnerky za samozřejmost. Partner nemá vůči vám žádné povinnosti: Vše, co dělá, dělá dobrovolně a zaslouží si váš vděk.

Bonus: Pozor na nebezpečné měsíce!

Podle nedávné studie amerických sociologů se lidé nejčastěji rozvádějí v březnu a v srpnu. K tomuto závěru dospěli vědci poté, co sledovali tisíc páru od roku 2001 do roku 2015.

Proč to tak je? S příchodem jara se mění hormonální rovnováha v našem těle. V důsledku toho mohou vzrůstat neshody ve vztahu. V srpnu se zase zkracuje délka dnů a s tím se obecně zhoršuje nálada lidí, jsme podrážděnější a to může odnést i náš vztah.