9 tipů, jak zvýšit sexuální touhu svého partnera

1. Neberte si to osobně

Rozdíly v sexuální touze mezi partnery jsou velice časté. Je však důležité si neustále připomínat, že nedostatek zájmu o sex ze strany partnera nemusí být o vás, vaší přitažlivosti ani vašich lidských kvalitách. Za vším může stát jen obyčejný nedostatek hormonů nebo jiné fyziologické problémy.

Když budete chtít situaci změnit, buďte empatičtí. Není to jednoduché, když víte, že zaostáváte v něčem, v čem má váš partner navrch. I když se to nezdá, váš partner dost možná sám tráví hodně času přemýšlením nad tím, jak situaci změnit a jak vás uspokojit. Snažte se jej pochopit a neútočte na něj kvůli tomu, že si myslíte, že je chyba ve vás.

2. Buďte pozorní

Pokud jste muž, jehož partnerka má menší zájem o sex než vy, dávejte si pozor na to, abyste nepřišli o vzájemné přátelství. Mnohé ženy mají s intimitou problém, pokud necítí, že jsou si s vámi opravdu blízké. Proto dělejte věci, které vás utuží jako pár, buďte doma více spolu, nebo se jí zeptejte, jaký měla dnes den.

Určitě si sympatie partnerky získáte i tím, že jí sami od sebe přinesete šálek kávy, květinu, nebo vzkaz vyznávající lásku. Je pravděpodobné, že se pak její city promění i do sexuální touhy. Jednoduše experimentujte a sledujte, co se bude dít.

Pokud jste žena, platí pro vás podobná pravidla. Muži často tvrdí, že jejich partnerky jim říkají ohledně sexuálních problémů věci, které je mnohdy rozčílí. Když mužům budete něco příliš vyčítat a nadávat tomu svému za to, že jste pro ně určitě málo přitažlivá a že už se mu nelíbíte, může začít reagovat pasivně agresivně. Zkuste být spíše laskavá a v klidu. Řekněte manželovi, co dělá správně a co se vám líbí. Staňte se takovou osobou, jakou chce váš partner a on se pak stane takovým, jakým jej chcete mít vy.





3. Zkuste na sex netlačit

U některých párů se stane, že se ustálí určité chování, které vede k tomu, že se bude daný problém zvětšovat a zvětšovat. Oba partneři se pravděpodobně dostanou do zaběhnutých rolí, ze kterých se neumí vymanit. Vy na partnera stále tlačíte, on naopak stále uhýbá. Zkuste to udělat jinak. Přestaňte naléhat, nebavte se o sexu a nic neplánujte.

Člověk s menší sexuální touhou totiž někdy potřebuje víc času na to, aby si „dobil baterky“ a sám z vlastní vůle za vámi přišel. Určitě to stojí a pokus.

4. Zaměřte se na to, co dříve fungovalo

Pamatujete si na dobu, kdy jste spolu byli krátce a byli v posteli opravdu vášniví? Hormony šílely a váš sexuální život byl nejspíš opravdu skvělý. Zeptejte se proto sami sebe: „Co bylo jiné tehdy, kdy měl můj partner větší zájem o sex?“ Možná, že byste mohli tohle „něco“ zkusit oživit, nikdy není příliš pozdě.

5. Dotýkejte se i mimo dobu, kdy chcete mít sex

Některé ženy nesou špatně to, že se jich partneři dotýkají jen tehdy, pokud chtějí sex. Mnohé ženy to pak odradí, protože vědí, že má partner zájem jen o sex. Pokud jste tímto typem muže, zkuste své partnerky obejmout, pohladit nebo políbit jen tak. Sedněte si vedle ní na pohovku a chytněte ji za ruce způsobem, který je láskyplný, ale nikoliv sexuální.

Mnoho žen má potřebu lásky bez sexuálního podtextu a tak to vaše partnerka dozajista ocení. Udělejte ze sexu něco nepředvídatelného a sami uvidíte pozitivní změny.





6. Masturbujte

Pokud máte vedle sebe někoho, kdo „nestačí“ vašim sexuálním potřebám, prostě a jednoduše si čas od času pomozte sami. Musíte za sebe umět vzít zodpovědnost a nenechávat vše jen na partnerovi. Je třeba přijmout své rozdíly a umět se sladit se svým tělem, aby nedošlo k frustraci, která nebude mít řešení. Mimo to má masturbace pozitivní vliv na vaše zdraví (čtěte ZDE).

7. Dávejte i oceňujte

Ať už patříte mezi ty, kterým stačí méně sexu, nebo jste naopak náruživější, naučte se svému partnerovi alespoň trochu přizpůsobit. Někdy, i když se vám nechce, není od věci partnerovi vyhovět. On si přijde na své a vy budete mít klid i dobrý pocit z toho, že jste pro něj něco udělali a on se na vás za to usmívá, namísto aby se mračil. Dokažte svému partnerovi lásku tímto způsobem, a pokud jste naopak vy ti náruživější, dokažte mu lásku tím, že na něj nebudete neustále dotírat.

Když se tyto dvě roviny čas od času prostřídají, nastane ve vztahu ta správná rovnováha a dost možná si pak najdete na intimní chvilky čas ještě více.

8. Respektujte sexuální předpoklady svého partnera

Někdy se stává, že když partner s nižší sexuální touhou své polovičce vysvětlí, kde jsou jeho hranice, ne vždy se dočká pochopení. Například pokud žena řekne svému partnerovi, že preferuje sex v noci raději než ráno, partner by si mohl myslet, že jsou to jen výmluvy. U většiny mužů hladina testosteronu kulminuje kolem 7. až 8. hodiny ranní, u žen naopak testosteron vrcholí ve večerních hodinách.

Naopak pokud partner řekne ženě, že má radši sex poté, co se vysprchuje, nebo v době, kdy děti spí, může to znít také jako pouhá výmluva. Někdy je však dobré zamyslet se nad tím jinak a vzít tyto požadavky na vědomí, namísto toho, aby byly vnímány jen jako úhybné manévry. Je možné, že váš partner či partnerka doopravdy potřebují něco z výše uvedeného, aby se cítili uvolněně a svěže. Pokuste se proto vytvořit takové prostředí, které je podle vašeho partnera pro sex tím nejpříhodnějším.

9. Pokud všechno ostatní selže, buďte prostě upřímní

Nekřičte, nekritizujte, ale upozorněte svého partnera na vážnost situace, pokud se cítíte už doopravdy frustrovaní. Jen klidně řekněte, že vzhledem k rozdílu v sexuálních choutkách mezi vámi oběma jste velice nešťastní a chcete s tím něco udělat. Najděte kompromis, který by mohl vyhovovat vám oběma a dejte jasně najevo, že partnerovi nijak nevyhrožujete a nesnažíte se jej vydírat. Můžete společně také vyhledat pomoc odborníka, na tom není vůbec nic špatného.