9 věcí, kterých budete za 10 let litovat

Zůstávat v ubíjejících vztazích

Mnoho lidí zůstává v nefunkčních vztazích, protože se bojí zůstat sami. Po letech je ale při pohledu zpět zřejmé, že lépe je odejít a zůstat sám než žít s člověkem, který vám nepřináší nic víc než spoustu frustrace, bolesti a smutku.





Trávit málo času s blízkými lidmi

Lidé často upadnou do rutiny každodenního života: práce, domácí práce, málo času pro sebe. Mnozí proto věnují méně času svým blízkým a rodině, než kolik by měli. To jim bohužel často dochází až ve chvíli, kdy je příliš pozdě. Děti odrostou a vy můžete jen litovat, že jste s nimi netrávili čas, dokud o to stály. Hřejivý vztah mezi vámi a partnerem je dávno pryč. A ani rodiče nebo prarodiče, bohužel, nežijí věčně…





Plýtvat volným časem

Sledovat seriály, projíždět sociální sítě, hrát hry na telefonu. To vše nám krade neuvěřitelné množství času. Možná, že byste mohli čas trávit mnohem užitečněji a tím pozitivně ovlivnit svou budoucnost. Ze sledování televize nebo hraní her si neodnesete žádné vzpomínky, na které byste mohli za deset let vzpomínat nebo o nich vyprávět svým dětem.





Odmítat se učit nové věci

Mnozí věří tomu, že učení skončí dnem, kdy dostanou diplom. Neustálý vývoj nám ale otevírá stále více možností, zvyšuje naše sebevědomí a zároveň dělá naše životy zajímavějšími. Kdo se stále učí novým věcem, s tím není nikdy nuda!

Vést nezdravý životní styl

Každý den podléháme svým slabůstkám. Každý z nás má nějaké ty špatné návyky. Ale pokud to skutečně přeháníme a ničíme své zdraví, budeme toho nutně po pár letech litovat.

Nyní si sice myslíme, že je s námi vše v pořádku, ale spousta problémů se může projevit až mnohem později.





Necestovat a nepoznávat svět

Málokdo z nás nesní o cestování. Většina z nás sní o nějakém místě, kam by se chtěla ráda podívat. Bohužel často naše přání odkládáme na neurčito kvůli různým povinnostem: škole, práci, rodině.

Pamatujte, že povinnosti nikdy nezmizí. Vždycky bude něco důležitého, co je třeba udělat. Pokud čekáte na to, až budete volní a budete si moci odjet kamkoli, nedočkáte se.





Příliš mnoho času věnovat kariéře

K práci a kariéře se často uchylujeme ve chvíli, kdy nemáme nic jiného. Bohužel si kvůli ní pak už ani na nic jiného nenacházíme čas. Práce je důležitá, ale nezapomínejte ani na odpočinek a relaxaci. Žijte svůj život harmonicky.

Hodně snít, ale málo dělat

Většina z nás o něčem sní. Ale pokud neuděláme žádné kroky k realizaci našich snů, vše zůstane jen v říši fantazie. Stále jen čekat na „vhodnější životní situaci“ může také znamenat, že svou šanci zahodíte. Čekáte a čekáte, až je najednou příliš pozdě. Takže pokud po něčem toužíte, jděte si za tím. TEĎ HNED.





Zůstáváme v nenáviděné práci

Stejně jako často zůstáváme ve vztazích, v nichž jsme nespokojeni, zůstáváme i v takových zaměstnáních. Zůstat je mnohem pohodlnější. Seberte ale odvahu riskovat a svůj život změnit. Za deset let budete jinak litovat, že jste to ani nezkusili.