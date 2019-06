9 vědecky ověřených způsobů, jak být atraktivnější

1. Buďte vtipní

Četné studie ukazují, že ženy více přitahují muži, kteří je dovedou rozesmát. V jedné z těchto studií psycholog požádal muže, aby si sedli se svými přáteli k baru a řekli jim nějaký vtip. U vedlejšího stolu vždy seděla žena, která situaci sledovala. Bylo zjištěno, že muži, kteří vyprávěli vtipy, měli 3x vyšší šanci získat její číslo než ostatní.

„Vliv smyslu pro humor na atraktivitu by mohl být vysvětlen tím, že vtipní lidé jsou považováni za více společenské i inteligentnější,“ uvedl antropolog Gil Greengross.

2. Obklopte se přáteli

Studie Kalifornské univerzity z roku 2014 zjistila, že lidé vypadají lépe, když jsou ve skupině. Je to proto, že naše mozky hodnotí všechny obličeje pohromadě a každý obličej pak vypadá přitažlivěji než by vypadal sám o sobě.

„Mít kolem sebe několik přátel může být skutečně dobrou seznamovací strategií, a to především v případě, kdy jejich průměrné rysy mohou doplnit některý z vašich nepříliš atraktivní rysů,“ uvedli autoři studie Drew Walker a Edward Vul.





3. Nebojte se osobnějších rozhovorů

Ve studii z roku 1997 na Státní univerzitě v New Yorku psycholog Arthur Aron zjistil, že existuje rozdíl v šanci na seznámení i díky tomu, na co se ptáme a co o sobě vyprávíme. Aron rozdělil dvě skupinky mužů a žen, každý pár měl 45 minut na to, aby se druhého ptal na různé otázky. Jedna skupina se ptala na otázky jednodušší, druhá šla více do hloubky.

Lidé, kteří se navzájem o sobě dozvěděli více, cítili vyšší míru propojení, jeden pár se do sebe dokonce zamiloval. Podle výzkumu z Harvardu stimuluje tento typ konverzace stejné oblasti mozku, jako například dobré jídlo nebo sex.

4. Buďte vůdcem

Moc lidi velice přitahuje. Studie z roku 2014 zjistila, že lidé ve skupině vnímají svého vůdce jako atraktivnějšího než osoby, které ve skupině nejsou. „V kontrastu s výzkumnou tradicí, která vnímá fyzickou přitažlivost jako statickou vlastnost, naše zjištění zdůrazňují význam členství ve skupině, protože její vůdce je pak vnímán daleko atraktivněji,“ uvedl vedoucí výzkumu Kevin Kniffin.

5. Více se usmívejte

Vědci ve Švýcarsku zkoumali vztah mezi atraktivitou a úsměvem ve dvou experimentech. Zjistili, že čím byl úsměv širší, tím byla daná tvář vnímána atraktivněji. Ve skutečnosti dokáže šťastný výraz obličeje kompenzovat i jeho relativní nepřitažlivost.





6. Pořiďte si psa

Experiment provedený na Michiganské univerzitě se zabýval tím, co ženy na mužích přitahuje. Pokaždé, kdy nějaký z vyprávěných příběhů představil člověka, který vlastní psa, ženy jej hodnotily jako vhodného partnera pro dlouhodobější vztah.

Výzkumníci došli k závěru, že vlastnění domácího mazlíčka naznačuje, že je daný jedinec schopen dlouhodobých závazků. Takový muž pak vypadá mnohem uvolněněji, přístupněji a šťastněji.

7. Buďte pozorní

Čínská studie z roku 2014, které se účastnilo 120 lidí, zjistila, že pokud se o nějakém člověku hovořilo jako o milém a pozorném, jeho tvář pak byla hodnocena jako atraktivnější. „Osobnostní charakteristiky mohou být propojeny s obličejem, takže ty pozitivní mohou přitažlivost zvýšit, zatímco ty negativní snížit,“ uvedli autoři studie.

8. Žijte na dobře hodnoceném místě

Ve studii Cardiffské metropolitní univerzity byli vyfoceni dva typy mužů, jedni v luxusním a druzí ve standardním bytě. Ti, kteří byli vyfoceni v luxusním bytě, dostali mnohem vyšší hodnocení přitažlivosti než ti v obyčejných bytech.

Výzkumníci tvrdí, že je to dáno vlivem evoluce. Vysoce postavení muži se zdají mít lepší schopnost postarat se o rodinu, což jim přidává na atraktivitě.





9. Skládejte kvalitní hudbu

Studie z roku 2014 se ptala 1 500 žen s průměrným věkem 28 let, jak hodnotí přitažlivost skladatele podle jeho hudby. Výzkumníci zjistili, že ženy upřednostňují hudbu složitější. „Schopnost vytvářet složitou hudbu by mohla signalizovat pokročilé kognitivní schopnosti,“ uvedl autor studie Benjamin Charlton. „V důsledku toho mohou ženy získat pro své potomstvo kvalitní geny,“ uvedl Charlton.