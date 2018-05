Brzy se nám narodí miminko: Jak připravit byt?

Při zařizování bytu je třeba brát ohled především na bezpečnost a pohodlí dítěte. Přitom se ale chceme vyhnout zbytečným výdajům a stresujícím situacím.

Kočárek, postýlka, plenky, to všechno už jsme koupili. To nejdůležitější tedy snad už máme, ne?

Samozřejmě, to jsou věci, bez kterých se neobejdeme. Existuje ale spousta dalších věcí určených pro mladé rodiče. Spolu s nimi přichází dilema: v obchodech je tak široká nabídka, ale vy pravděpodobně nemáte dost peněz, abyste koupili všechno. Musíte se rozhodovat a vybírat takové zboží, které budete opravdu potřebovat.

První rada na úvod zní: S nákupy nespěchejte. Co nepotřebujete okamžitě, to si nepořizujte. Vždycky přece můžete libovolné zboží dokoupit. Nezapomeňte také, že spoustu věcí můžete objednat online přímo k vám domů. Budete tak moci nakupovat klidně s malým miminkem v náručí, stačí tablet a připojení k internetu.





Až čas totiž ukáže, co je pro vaše dítě a pro vás nepostradatelné, a bez čeho se naopak snadno obejdete.

Třeba taková elektronická chůvička. Zatímco pro jedny rodiče se stane nepostradatelným pomocníkem, v druhé rodině zůstane zabalená v krabici a jen se na ní bude usazovat prach. Je to individuální, a proto byste se neměli řídit radami a zkušenostmi druhých, ale spíš svými vlastní pocity.

Pokud se přece jen nechcete spoléhat jen na vlastní úsudek, poraďte se s odborníky. Popovídat si s kamarádkami anebo hledat rady na internetových diskuzích může být uvolňující zábava (a která vynervovaná novorodička by jí ráda nevyužila?), ale rady, které dostanete, nemusí být nejlepší. Lidé mají totiž tendenci považovat své zkušenosti za obecně platící normy. Jenže, jak už jsme zmínili, každá rodina a každé dítě je jedinečné a má své vlastní jedinečné potřeby.

Proto se poraďte raději s pediatrem, případně s dětským psychologem nebo pedagogem.





Co doporučují lékaři?

Podle lékařů bychom měli ze všeho nejdřív myslet na lékárničku a hygienické potřeby. Předejdete mnoha nepříjemnostem, když si pořídíte všechny léky, které mohou maminky potřebovat. Přijít vhod může mastička na od kojení popraskané bradavky, ale třeba i tak nenápadné věci jako uklidňující bylinkový čaj. To je tedy za prvé.





Za druhé, před návratem z porodnice je třeba řádně vygruntovat byt. Zbavte se prachu a zkontrolujte vlhkost vzduchu v bytě. Ideální vlhkost vzduchu je asi 40%. Od 60% už se může začít tvořit plíseň, která je nebezpečná jak pro zdraví dospělých, tak i pro zdraví malého miminka.

Rozhodně byste si měli pořídit vlhkoměr a vlhkost vzduchu pravidelně kontrolovat. Bude-li vlhkost přesahovat 60%, je nutné situaci řešit. Pomoci mohou odvlhčovače vzduchu. Bude-li naopak vzduch příliš suchý (pod 30%), je nutné ho zvlhčit. Suchý vzduch může podráždit krk a oči, u kojenců může vyvolat i podráždění citlivé pokožky. Tady pomohou buď elektronické zvlhčovače vzduchu, anebo obyčejné květiny.

Problém s vlhkostí vzduchu v žádném případě nepodceňujte. Plísně mohou vést k rozvinutí astma a příliš suchý vzduch zvyšuje riziko nachlazení a různých infekčních onemocnění. Dokonce bylo zjištěno, že chřipka se snadněji přenáší v suchém prostředí než vlhkém. To je právě ten důvod, proč často onemocníme během mrazů. Mráz totiž vysušuje vzduch.

Elektronické přístroje na redukci vlhkosti umisťujte alespoň 2 metry od dětské postýlky. Nepoužívejte zvlhčovače vzduchu, které vytváří horkou páru – dítě by se mohlo opařit. Nezapomeňte čistit a vyměňovat filtry v zařízení.





Za třetí, psychicky se připravte na to, že v domácnosti nastanou změny. Nedá se předpovědět, jak změnu budou snášet ostatní členi domácnosti – další děti, ale třeba i domácí zvířata. Buďte proto zprvu opatrní a berte ohledy i na city starších dětí, i malých mazlíčků.

Jak seznámit s miminkem domácí mazlíčky?

Ve psech a kočkách se při setkání s miminkem obvykle probudí mateřské pudy a chovají se k němu něžně, přesto na to nespoléhejte a buďte zprvu opatrní. Tím, jaká bude reakce zvířete, si na 100% nemůžete být jisti nikdy. Zvíře může být vystresované, zmatené, vyděšené. dokonce může začít žárlit. Především pejsci od nás obvykle vyžadují mnoho pozornosti, a tu my nyní věnujeme někomu jinému a na ně nemáme tolik času. To psi těžko snáší, mohou přestat jíst anebo začnou úmyslně zlobit, aby si vynutili vaši pozornost.

Může se také stát, že se zvíře ve snaze miminko chránit, začne chovat agresivně k cizím lidem a k návštěvám.

Ať tak či onak, uděláte nejlépe, když nebudete první měsíc nechávat své miminko se zvířetem samotné.





Odborníci také radí, abyste se nepokoušeli vynahrazovat nedostatečnou pozornost zvířeti tím, že se mu budete nadměrně věnovat v pozdních měsících těhotenství. Zvíře si tak na vaši přítomnost uvykne, a až na něho nebudete mít čas, ponese to ještě hůře.

Snažte se najít kompromis a zavést takový denní režim, který bude vyhovovat všem. American Society for the Prevention of Cruelty to Animals doporučuje, abyste si vytvořili plán krmení a procházek a tento režim pravidelně dodržovali. (Pokud jde o kočky, „procházky“ nahraďte prostě tím, co s vámi kočka ráda dělá.)

První reakce kočiček na miminko.

Jak seznámit miminko se starším dítětem

Dobré je s dítětem mluvit o příchodu nového člena rodiny už předem. Povídejte si s ním o novém bratříčkovi nebo sestřičce, a pokud bude mít zájem, zapojte ho do příprav.

Dětem do dvou let stačí ukázat obrázky malých miminek a naučit ho slůvko „bratr“, „sestra“ a „sourozenec“.

Dětem do čtyř let je třeba vysvětlit, že malý bráška nebo sestřička si nebude umět hrát. Bude hlavně spát nebo jíst. A taky bude plakat. Hrát si spolu budou moci teprve za pár let, až miminko vyroste.

Máte-li na to čas, se staršími dětmi si můžete hrát a formou hry jim ukázat, jak se má k miminku správně chovat. Pomoci může obyčejná panenka. Společně si můžete listovat knihami, které dítěti pomohou situaci pochopit.





Dítě od 5 let vám už může pomáhat s péčí o novorozence. Důležité je být konkrétní a říct jasně, co všechno může a co nesmí s miminkem udělat. Můžete ho požádat o pomoc s výběrem oblečení a prvních hraček. Tím, že se zapojí do příprav, si nebude připadat odstrčeně a začne se na příchod malého sourozence těšit.

První setkání dítěte s malým bráškou.

Zmínili jsme lékárničku. Co do ní uložit? Léky?

Nejen léky. Do lékárničky uložte také všechny drobné předměty, které budete potřebovat v péči o dětskou hygienu. Zde je seznam těchto předmětů, který vytvořila Americká pediatrická akademie.

Dětské kleštičky na nehty. Dětem rostou nehty velmi rychle. S největší pravděpodobností je budete muset v prvních měsících několikrát stříhat. Pokud se s kleštičkami neskamarádíte, můžete je nahradit nůžtičkami se zaoblenými konci anebo pilníčkem. Nepoužívejte ale klasické nůžtičky, moli byste dítěti ublížit. Dětské nůžtičky nebo kleštičky by neměl používat nikdo další z rodiny.

Vatové tamponky. Kouskem vaty můžete účinně vyčistit různé kožní záhyby, uši, okolí očí a nosu, pupík a oblast rozkroku. Čistit vnitřek ucha není podle lékařů nutné.

Teploměr. Nemusíte používat dětské teploměr, stačí jakýkoli. Pouze v případě, že máte doma ještě rtuťový teploměr, vyhněte se mu. Měření teploty můžete provádět v ústech, na čele, v konečníku. Existují teploměry v podobě dudlíků anebo elektronické teploměry s ohebným hrotem pro stanovení rektální teploty.

Injekční stříkačka. Injekční stříkačka (samozřejmě bez jehly) se bude skvěle hodit v případě, kdy budete potřebovat do dítěte dostat nějaký lék, ale dítě ho odmítá vypít. Při vstřikování tekutiny nemiřte injekcí přímo na hrtan, ale na vnitřní stranu tváře a do prostoru mezi jazykem a tváří.

Odsávačka nosních hlenů. Kojenci ještě neumí smrkat. Nedokážou se tak sami zbavit hlenů v nose. Mladým maminkám se doporučuje čistit miminkům nos s pomocí tyčinky z vaty. Existuje ale jednodušší způsob. S pomocí elektronického odsávače vyčistíte dětský nosík jednoduše, rychle, a bez jakýchkoli nepříjemností.

Ochranný dětský krém pod plenky. Tento krém pomáhá zabránit vyrážce a zklidňuje zčervenalou podrážděnou kůži miminka. Doporučujeme jej používat při každé výměně pleny.

Antipyretika. Tedy léky snižující teplotu. Vysoká teplota je u dětí mladších tří měsíců poměrně běžný jev. Může jít například i o reakci na očkování. Nedoporučujeme pokoušet se u takto malých dětí snižovat teplotu bez konzultace s lékařem. U starších dětí vám ale léky přijdou vhod.

Nosní kapky na bázi slané vody. Usnadní dýchání dítěte s ucpaným nosem.

Jak zařídit pokojíček?

Určitě je nutné pokoj důkladně vyčistit. Odstraňte z místnosti všechny nadbytečné a potenciálně nebezpečné předměty. Někteří rodiče rovnou zařizují dětský pokojíček, jiní považují čistě kosmetické úpravy za zbytečné. Pravda je, že barvy a předměty pomáhají dětskému rozvoji, nemusíte to ale s výzdobou přehánět. Kojenec si všímá pouze toho, co se nachází v jeho bezprostřední blízkosti.





Z pokoje odstraňte staré a huňaté koberce, anebo je alespoň nechte vyčistit. Ve vláknech koberců se mohou držet roztoči.

Pečlivě desinfikovat není nutné. Setkávání se s alergeny napomáhá vytvoření silné imunity. Vše by ale mělo být čisté, dítě by nemělo přijít do kontaktu s větším množstvím prachu. Prach se drží v kobercích, v těžkých závěsech, volně visícím oblečení, ale třeba i obyčejných plyšových hračkách. Hračky před příchodem miminka vyperte (perte ale bez pracích prostředků, které mohou působit dráždivě, anebo perte dvakrát, jednou s pracím práškem a podruhé bez něho).

Z polic dočasně odstraňte nadbytečné předměty, na které sedá prach. Otírání prachu z každého hrnečku je poměrně namáhavá činnost a v prvních měsících péče o miminko budete rádi, že se jí můžete vyhnout.





Pojďme na dětskou postýlku

Co se týče postýlky, nejdůležitější je výběr matrace. Ta by měla být spíš tvrdší. Musí být obalena vodotěsným povlakem. Pokud není matrace nová, dejte ji nejprve do čistírny. To pomůže zahubit případné roztoče, které v ní přežívají.

To je vše? Nezapomněli jste náhodou na polštář a přikrývku?

Nezapomněli. Ani jedno není nutné. Oboje spadá mezi rizikové faktory, které mohou způsobit syndrom náhlého úmrtí kojenců. To znamená, že jinak zdravé dítě zničehonic přestane dýchat. Příčina bývá neobjasněna, ale na vině může být právě udušení způsobené tím, že se miminku dostala do úst látka z pokrývky.





Dobrá. Ale nebude se dítě cítit v takových spartánských podmínkách nepříjemně?

Není to otázka pohodlí, nýbrž bezpečnosti. To především. Pohodlí navíc můžete zajistit udržováním příjemné teploty. Pořiďte do místnosti teploměr a udržujte teplotu v zimě mezi 20 a 23°C a v létě mezi 23 a 26°C.

Bude-li teplota příliš vysoká, můžete pravidelně větrat, bude-li naopak příliš nízká, můžete do místnosti přidat ohřívač.